在瑞士東部有一個邊遠的小村莊名叫昆騰(Quinten)，只有搭船才能抵達，現在這個“人間世外桃源”因人煙稀少而無法存活，一個當地基金會啟動“兒童獎金”制招攬住戶，帶著孩子來設戶籍的人家，會得到一筆獎金，每個孩子2萬瑞郎(約合美金2萬495元)。



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昆騰(Quinten外部链接)素有“瑞士東部里維埃拉海岸”的稱號，它坐落在庫爾山的山坡上，陽光充沛，不僅適合種植葡萄，熱帶的棕櫚樹、無花果和奇異果也可以在這裡開花結果。然而現在昆騰患上了“衰老症”。



面前這裡還生活著38人，平均年齡56歲。昆騰是一個只有乘船或步行才能抵達的村落，市郊和養身地於一身。瓦倫湖北岸地區，陽光充足，是受人喜愛的出遊目的地，距離蘇黎世只有一小時車程。但是如果居住在昆騰，出行將只能靠船。



為了吸引住戶，昆騰村的村民想出了這個主意：啟動“兒童獎金”，遷來昆騰居住的人家每月每個孩子獲得200瑞郎補助，直到孩子20歲，最多能得到2萬瑞郎。 “現在村里還有3個孩子，”基金會主席Joel Schmid介紹說。



女教師

“1960年，學校裡有23個學生，”83歲的女教師Marianne Giger回憶說。 1973年學校關門了。 1959年她21歲的時候來到了昆騰，深受這裡人的喜愛。後來她與一位職業漁夫結婚，一起養大了7個孩子，“要是那時候就有這個‘兒童獎金’，我們家就太貴了，”她笑著說。



她認為這個項目不錯，但是提醒說：“必須要耐得住這裡的冬天。

旅遊業

為了讓這個瑞士唯一一個無車村落重新恢復活力，該基金會也啟用了其他措施。比如建了一個養蠶基地(Raupenhotel外部链接)，通過養蠶為村里創造了3個工作職位，原本這個小村莊主要以種植葡萄和旅遊業為生。旅遊業在由包括昆騰在內的7個小村組成的誇爾滕(Quarten)地區非常重要，這裡依山傍水，上有雪山，下有瓦倫湖，距離蘇黎世又不遠，是理想的旅遊好去處。



自產自銷的個體戶

Margrit Bärlocher住在小村中心，她有一間地下室商店，賣自然產品，所有商品都由她自己種植和製作。緊挨著她的一座空置房屋正在改建，不久後將變成兩個嶄新的公寓，她看著工地說：“如果這座房子又能有人住，村里能為一個家庭提供基本收入，就太好了。”但是她也知道錢不是吸引年輕家庭到來的最好方式。



B&B

距離村中心稍遠一些，地勢較高，能看到湖景的地方，住著Hanspeter Cadonau，52歲，他說“不通船的日子是最美的日子。”他是一位酒農，飼養長毛豬，他還養了三頭驢，名叫畢加索、馬拉多納和傑克遜。



他曾是一位隧道工，機緣巧合到了這裡，“20歲的時候你不會來這裡，但是我已經看過了世界，現在願意享受這份寧靜。”



“通過B&B我們能留下更多的人，”他說。 Bed & Breakfast是“昆騰復活”基金會的另一項行動計劃，他們現在正在為一個帶有留宿設施的飯店尋找一位店主或者一個家庭。 “一個村子如果沒有孩子就等於死了，”Cadonau說。



其他挽救計劃 除了昆騰利用兒童獎金和B&B這樣的措施挽救村落之外，瑞士其他地方也為吸引住戶採取類似措施，比如瓦萊州阿爾比嫩村(Albinen)為新住戶贈送2.5萬瑞郎；格勞賓登州維納(Vnà)村將一些空置的房屋改建成分散的酒店客房；提契諾州的Monti Scìaga小村1瑞郎出售具有當地特色的小石屋，條件是買主要負責重新裝修。 信息框结尾



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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