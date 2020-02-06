在瑞士东部有一个边远的小村庄名叫昆腾(Quinten)，只有搭船才能抵达，现在这个“人间世外桃源”因人烟稀少而无法存活，一个当地基金会启动“儿童奖金”制招揽住户，带着孩子来落户的人家，会得到一笔奖金，每个孩子2万瑞郎(约合人民币14万元)。



昆腾(Quinten外部链接)素有“瑞士东部里维埃拉海岸”的称号，它坐落在库尔山的山坡上，阳光充沛，不仅适合种植葡萄，热带的棕榈树、无花果和猕猴桃也可以在这里开花结果。然而现在昆腾患上了“衰老症”。



面前这里还生活着38人，平均年龄56岁。昆腾是一个只有乘船或步行才能抵达的村落，集边区和修养地于一身。瓦伦胡北岸地区，阳光充足，是受人喜爱的出游目的地，距离苏黎世只有一小时车程。但是如果居住在昆腾，出行将只能靠船。



为了吸引住户，昆腾村的村民想出了这个主意：启动“儿童奖金”，迁来昆腾居住的人家每月每个孩子获得200瑞郎补助，直到孩子20岁，最多能得到2万瑞郎。“现在村里还有3个孩子，”基金会主席Joel Schmid介绍说。



女教师



“1960年，学校里有23个学生，”83岁的女教师Marianne Giger回忆说。1973年学校关门了。1959年她21岁的时候来到了昆腾，深受这里人的喜爱。后来她与一位职业渔夫结婚，一起养大了7个孩子，“要是那时候就有这个‘儿童奖金’，我们家就太贵了，”她笑着说。



她认为这个项目不错，但是提醒说：“必须要耐得住这里的冬天。”



旅游业



为了让这个瑞士唯一一个无车村落重新恢复活力，该基金会也启用了其他措施。比如建了一个养蚕基地(Raupenhotel外部链接)，通过养蚕为村里创造了3个工作职位，原本这个小村庄主要以种植葡萄和旅游业为生。旅游业在由包括昆腾在内的7个小村组成的夸尔滕(Quarten)地区非常重要，这里依山傍水，上有雪山，下有瓦伦湖，距离苏黎世又不远，是理想的旅游好去处。



自产自销的个体户



Margrit Bärlocher住在小村中心，她有一间地下室商店，卖自然产品，所有商品都由她自己种植和制作。紧挨着她的一座空置房屋正在改建，不久后将变成两个崭新的公寓，她看着工地说：“如果这座房子又能有人住，村里能为一个家庭提供基本收入，就太好了。”但是她也知道钱不是吸引年轻家庭到来的最好方式。



B&B



距离村中心稍远一些，地势较高，能看到湖景的地方，住着Hanspeter Cadonau，52岁，他说“不通船的日子是最美的日子。”他是一位酒农，饲养长毛猪，他还养了三头驴，名叫毕加索、马拉多纳和杰克逊。



他曾是一位隧道工，机缘巧合到了这里，“20岁的时候你不会来这里，但是我已经看过了世界，现在愿意享受这份宁静。”



“通过B&B我们能留下更多的人，”他说。Bed & Breakfast是“昆腾复活”基金会的另一项行动计划，他们现在正在为一个带有留宿设施的饭店寻找一位店主或者一个家庭。“一个村子如果没有孩子就等死了，”Cadonau说。



其他挽救计划

除了昆腾利用儿童奖金和B&B这样的措施挽救村落之外，瑞士其他地方也为吸引住户采取类似措施，比如瓦莱州阿尔比嫩村(Albinen)为新住户赠送2.5万瑞郎；格劳宾登州维纳(Vnà)村将一些空置的房屋改建成分散的酒店客房；提契诺州的Monti Scìaga小村1瑞郎出售具有当地特色的小石屋，条件是买主要负责重新装修。 信息框结尾



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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