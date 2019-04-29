其實瑞士傳統監獄加了鐵窗之後，越獄人數已大幅減少。

(Keystone / Gaetan Bally)

一項歐洲最新調查顯示，瑞士是犯人逃跑最多的國家。 2017年在一萬名犯人中255人逃之夭夭。這對任何國家來說都不是什麼喜訊，而瑞士專家卻另有一套看法，認為這一排名實際上“顛倒是非”，排名越差反倒越好。



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在47個國家中進行的調查中，瑞士在押犯逃跑人數最多，排名最末。



2017年瑞士10'000名在押犯中255人逃跑。而其他國家這一數字要小得多：法國萬人中只有88人；德國61人；奧地利30人；西班牙只有2人逃走。斯堪地那維亞國家的數據與瑞士相似：芬蘭252人；瑞典238人。



Flüchtige In der Schweiz sind 2017 255 Personen aus Vollzugsanstalten gelohen

“自由不能在監獄中學習”

這麼高的越獄數字，按照調查報告作者洛桑犯罪學教授Marcelo F. Aebi的說法，是因為瑞士及斯堪的納維亞國家執行開放或半開放式監禁。這樣做是為了讓犯人在服刑期滿後能很快適應自由的生活。 “自由不能在監獄中學習，”Aebi說。



“因此乍一看的‘壞消息’，實際上是‘好消息’，”這位教授強調說。注重開放式監禁和關注犯人刑滿釋放後重新融入社會的國家，一般監獄中的囚犯人數較低；重新犯罪的人較少；罪犯出獄後也比較容易融入社會。

Insassen In der Schweiz sitzen 8.1 Personen pro 10'000 Einwohner im Gefängnis

“那些不認可開放式監禁，監獄管理森嚴的國家，長遠上看，重新犯罪的比例為50%左右，”Aebi說。也就是說，每2個囚犯中就有一個幾年後又會回到監獄。而在那些實行開放式監禁的國家，重新犯罪率則為38%。



為了降低的重新犯罪率，逃跑幾個犯人，是“人性化監獄系統”所付出的代價，Aebi做出這樣的評論：“瑞士司法機構，在核查哪些犯人適合開放式監禁時，採取非常謹慎的態度。”



傳統越獄在逐漸減少

如果仔細觀察瑞士犯人逃跑數字，會發現實際上瑞士封閉式監獄中​​的越獄現像已經大幅減少。



2010年24名在押犯從牢房中逃走，去年則只有6人越獄。而開放式監禁的犯人的逃跑人數每年有所浮動，2012年逃走250人，2017年170人。

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