對資優兒童的支持，從跳級到課外活動輔導，再到安排就讀為資優兒童設置的特殊學校，不盡相同。

(Keystone / Mohammed Badra)

瑞士為身障兒童以及因智力差異，行為問題，心理障礙，疾病侵擾，教學不適或不良社會影響而存在學習困難的學齡兒童提供包容性教學法。資優兒童和那些不會說瑞士當地語言的兒童，也同樣能得到切實幫助。



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瑞士法律已作出明確規定的特殊需求教育，適用於從出生到20歲年齡段，有特殊教育需求的兒童。這種教育模式，賦予了該群體接受特殊需求教育的權利，並給予他們來自諸多專家的鼎力支持。



通常情況下，身障兒童可以全日制或非全日制的方式在瑞士普通學校就讀。不過，具體就讀形式存在地域性差異。究其原因，是因為瑞士26個州的教育事務，分別由州政府負責監管(英)外部链接，而每個州對於“特殊(教育)需求”的概念自有其解讀。



與此同時，瑞士還設有多所專注於滿足特定身障類型或存在學習及行為困難的學齡兒童需求的特殊需要學校。某些州也曾開設過特殊需求課程（介於常規教育和特殊需求教育之間）。



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校方支援

特殊需求教育可適用於程度輕微以及較嚴重學習困難的兒童。在課堂上，老師們往往會接受擁有相應教學資質的特殊需求教育教師從旁協助支持，特殊需求教育教師的關注點，在於幫助學生良好地融入常規課程計劃。需克服和融入的領域包括讀寫障礙，數學學習障礙，以及行為，注意力和學習動力問題。



部分兒童可能需接受正音和語言障礙治療(英)外部链接，以及與動作發展（即行走動作，手的抓握能力和動作技能的發展）協調與平衡相關的精神運動康復治療(英)外部链接。



語言需求

除此之外，瑞士還為中學一年級以下的非母語學齡兒童持續提供語言學習支持(多語)外部链接。形式通常為正常學年期間，每週一到三次的附加語言課程（德語，法語或意大利語，具體語種取決於兒童所在州）。部分州會在有限的時段內，組織單獨的語言課程，以幫助新生就讀一般學校做好準備。



在以意大利語為主要官方語言的提契諾州，為非母語學齡兒童提供語言課程的目的，是在捍衛說外語的孩子們的文化身份與認同(意)外部链接的同時，切實幫助這些孩童融入當地及校園生活，並提高他們的意大利語水平。



資優兒童

在給予資優兒童支持方面，各州也各行其政。從跳級到課外活動輔導，再到安排就讀為資優兒童設置的特殊學校，不盡相同。教師也可以在課堂上為聰明的學生安排額外的功課。不過，給予超常兒童以支持，僅在某些學校被列為優先事項，而且為此規劃的專項補助各不相同。

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