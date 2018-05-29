瑞士法律过于繁复？
不堪重负的司法系统，会让犯罪分子逃脱制裁
瑞士纸媒《周日报》(SonntagsZeitung)在报道中援引多位检察官意见称，由于瑞士司法系统承载了超负荷的待审案件和复杂繁冗的官僚体制，有时，罪行严重的犯罪分子在瑞士会逃脱法律制裁。
据报道(德)外部链接，去年，瑞士全国共签发出42.75万份检控通知书，而2012年，这一数字仅停留在35.4175万份。自2012年至2017年底，瑞士所有法院受理案件的数量也由8205起激增至10059起。增幅最高的地区当属日内瓦州、沙夫豪森州和楚格州，审理案件增长率甚至在短短五年间超过了50%。
“悬置待决的案件堆积得越来越多，”瑞士检察官研讨会(外部链接Swiss Prosecutors’ Conference外部链接，德、法、意)外部链接主席Fabien Gasser表示：“(司法系统)没有足够的人手来处理这些堆案盈几的案件。”
而根据在卢塞恩地区担任高级检察官的Daniel Burri的说法，置之高阁迟迟未能落槌判决的案件实在太多，以至于就没有足够的时间去着手处理那些重犯。他表示，当前，打击毒品犯罪、网络犯罪和人口贩卖已经够让人头疼的了。
Burri在索洛图恩(Solothurn)的同僚Hansjürg Brodbeck也坦承自己“压力山大”，“工作失误在所难免”。
据《周日报》刊发的文章所述，诸多专家严词指责瑞士法律条文的日益繁复、庞杂。目前，瑞士联邦委员会正在对刑事诉讼法加以修订，尽管如此，瑞士检察官研讨会预计，瑞士司法体系的审理及判决工作量会变得更加繁重。
瑞士资讯swissinfo.ch/ts
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