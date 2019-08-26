此内容发布于2019年8月26日 上午10:00

瑞士每年扔掉大约200万吨食物。

(Keystone / Peter Klaunzer)

J·E·布兰登伯格基金会(J.E. Brandenberger Foundation)今年的20万瑞郎大奖被授予了伊冯娜·库尔茨梅耶(Yvonne Kurzmeyer)，慈善组织“瑞士饭桌”(Schweizer Tafel)的创办人。该组织每年把4000多吨食品分发给瑞士的弱势群体。

该基金会日前宣布，库尔茨梅耶因其在重新分配剩余资源以帮助贫困人群中做出的杰出贡献而获此殊荣。

自2000年起，库尔茨梅耶就一直致力于分发已过保质期的优质食品。

“瑞士饭桌”(Schweizer Tafel，多语外部链接)如今活跃在瑞士的12个地区，现有约12名固定员工和80名义工。该组织每年分发的食品总量约为4000吨，即每天分发16吨左右，其总价值相当于2600万瑞郎。

“瑞士饭桌”的资金来源全部为捐款，并以每年一次的“喝粥日”(Soup Day)宣传，来激发瑞士人对饥饿与食品浪费的公众意识。今年已是举办“喝粥日”宣传的第16个年头。

玻璃纸的发明者雅克·埃德温·布兰登伯格(Jacques Edwin Brandenberger)为纪念自己的女儿而创办J·E·布兰登伯格博士基金会。每年该基金会都会表彰一位致力于改善贫困人群生活条件的人。去年的获奖者是苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的一名气候物理学教授雷托·克努蒂(Reto Knutti)。

今年的颁奖仪式将于11月30日在伯尔尼举办。

Keystone-SDA/jdp

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