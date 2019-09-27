自2006年迄今，皮措尔冰川的规模已消融”缩水“90%。

(Keystone / Gian Ehrenzeller)

继冰岛上个月为消融早逝的奥基库尔冰川举行“国葬”之后，瑞士人亦于上周末为国内第一座正式被学界“宣告死亡”的皮措尔冰川(Pizol glacier)唱响了送葬的挽歌。



9月22日，一支身着黑色孝服的“出殡”队伍经过近两个小时的长途跋涉，最终抵达瑞士与列支敦士登以及奥地利两国临近接壤地、海拔高度达2700米处的皮措尔峰。在“告别仪式”中，参与者献上了用于祭奠的花圈。不过与8月18日冰岛为同样被宣告“死亡”的奥基库尔冰川所举行的葬礼截然不同的是，瑞士人并未给皮措尔冰川树立一座纪念“墓碑”。



glacier glacier

来自本次“葬礼”背后多家非政府组织策划方之一-瑞士气候保护协会(Swiss Association for Climate Protection)的Alessandra Degiacomi表示，冰雪的大量消融，业已让皮措尔冰川失去了“冰川”的属性，“从科学的角度来看，它根本就不能再称之为‘冰川’了。”



据亲临参加”葬礼“的苏黎世联邦理工学院(Swiss Federal Institute of Technology)冰川学家Matthias Huss介绍，自2006年迄今，皮措尔冰川的规模已消融”缩水“90%，而目前，它只剩下四个足球场那么大。据Huss估测，自1850年以来，瑞士全国范围内已经完全消融殆尽的冰川多达逾500座，其中只有50座留下了确切的命名。

”因此，皮措尔冰川绝非(瑞士)第一座(彻底‘蒸发’的冰川)。但它可以被认定为是首座迄今我们研究得相当彻底、且不幸消失的冰川“Huss如是说。



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