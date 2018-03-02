伯尔尼火车站受炸弹威胁紧急关闭

伯尔尼州警方通告，在接到炸弹威胁后，安全部队已于今日本周五(3月2日)下午即刻封锁伯尔尼火车站周边地区并实施交通管制。目前已有一名嫌疑人被逮捕。
据瑞士公共电视台SRF报道，圣灵教堂内发现了可疑物品，而该教堂正坐落于伯尔尼火车站主入口外。
“目前我们正在澄清局势，”当地警方在推特上发表声明：“出于安全原因，伯尔尼位于老城西侧的圣灵教堂(the Church of the Holy Spirit)周边区域将保持封锁状态，进一步情况警方将另行通知。”
州警方在推特上发布了一张照片，公众能直观地看到伯尔尼火车站主入口附近街道已被封锁。警方也友情提示：另外两个车站入口仍然开放。
照片显示伯尔尼火车站周边已布置大量全副武装的警察。据现场目击者称，附近办公楼正在上班的员工已悉数撤离。
据现场记者报道，警方正在使用扩音器要求路人离开该地区，公共汽车和有轨电车暂时停运。
圣灵教堂也是瑞士最大的新教教堂之一，近邻伯尔尼火车站入口。
瑞士资讯swissinfo.ch及通讯社
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