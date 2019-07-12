今年7月1日，上海成為率先實施垃圾分類的中國城市，據說大家的問候語已經從“你吃了嗎？”改成“你扔垃圾了嗎？”瑞士實施垃圾分類已逾二十載，近年來，不少行政區推出收費垃圾袋或者垃圾袋貼紙，瑞士居民對垃圾的分類工作做得也更細緻了。但是，瑞士有個“胸口永遠的痛”-亂扔垃圾。
在觀察和親自動手清潔了自家附近的工業區垃圾後，瑞士居民保羅·道格拉斯·洛威爾(Paul Douglas Lovell)認為，瑞士需要實施全國性的罰款制度，以處罰亂扔垃圾的行為。
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视角与观点
隨便拉過一位遊客問問，他們都會把瑞士描繪成一個非常乾淨的國家。他們可能還會加一句“瑞士東西也特別貴”。我來自有著灰色混凝土環境的倫敦，因此我從不隨便看待這個國家的美景，而是真正為在這裡生活感到慶幸。這個被我稱為“家園”的地方令我感到自豪。但有件事讓我很不愉快：工業區亂扔的垃圾。
我家被小山與樹林環繞，一條小溪汩汩淌過村子中央，村邊還有一小片工業區。只要推開屋門，一片未經破壞的典型瑞士風景便立刻映入眼簾。所以當我出門遛狗、看到路邊樹籬上被人亂扔的垃圾時，就會怒火攻心。如果不撿吧，那每次經過我都要衝著它怒視一番，直到垃圾被我或其他人撿走，要不就是被風吹走。
這些垃圾往往是自動售賣機的塑料咖啡杯、香煙包裝或諸如此類，大多來自工業區附近的停車場，村里人平時很少去。更糟糕的是他們的垃圾桶，塑料垃圾多到已經裝不下了。這些垃圾桶離小溪只有數米距離，溪水會流進萊茵河，最終注入大海。
如今人們都看到過世界各地漂滿塑膠的海洋照片。這些令人不安的照片使許多人團結起來採取行動，這是件很好的事。很多城市正在實施各種規模的倡議行動；很多地方也開始禁止使用一次性塑料製品，並對亂扔垃圾行為就地罰款。平心而論，普通消費者都意識到塑料垃圾給世界造成的困擾，也願意為此做出自己的微薄努力。然而我們要想在這個問題上採取主動，就一定要提高要求。
我認為，錢才是拯救地球唯一一個真正的解決辦法：對亂扔垃圾的人罰款，罰到他們手軟為止。儘管個別州已做出自己的處罰規定，但令人遺憾的是，2016年瑞士議員們否決了在全國範圍對亂扔垃圾者就地處以最高300瑞郎(約合304美元)罰款的提案。這個提案得到96票否決，86票贊成，正反兩方的差距其實很小。我猜想這個條款若能通過，受處罰的主要是普通大眾而非企業商家，但多數的反對聲卻來自農民和右翼黨派。
要想奏效，就得重罰。我姐因為在街上亂扔煙蒂被罰了款，從此她再沒這麼做過。美國某些居民社區還建了犬類基因數據庫，專門用來罰那些寵物當街拉屎卻不撿的狗主人，自實施之日起這種不良現像已大幅下降。要我說，這些做法對我們的環境大有裨益。如果人們事先知道會面對高額罰款，他們就不會這麼做了。
為寫這篇文章，我專門出去拍了幾張照片。在我拍照和撿塑料垃圾時，一名工人厚顏無恥地一直在那兒旁觀。他就是聳聳肩，承認垃圾是從旁邊的垃圾桶裡掉出來的，卻沒有從我手裡接過去。一小時後我再次經過，他依然什麼也沒做，任由垃圾桶裡的垃圾多得溢出來。要是有公司罰款的話，也許他就撿了。因為我住這附近，就不把這些公司一一點名了。但我私下確實希望他們能看到這篇文章，採取相應的行動。
本文僅代表作者個人觀點，並不代表瑞士資訊swissinfo.ch的觀點。
觀點系列
瑞士資訊swissinfo.ch會發表由投稿人撰寫的專欄文章，內容涉及瑞士問題或影響到瑞士的方方面面的話題。選中發表的文章呈現出各種各樣的觀點，旨在充實圍繞所談話題的討論。信息框结尾
瑞士消耗的塑料是其他欧洲国家的3倍，但回收的数量却要少30%。欧盟与中国对塑料的禁令也许会改变这种状况。 瑞士人对塑料有着惊人的需求量，每年人均制造的塑料垃圾接近100公斤，是欧盟平均数量的3倍还多。 ...
作者： Susan Misicka
(翻译：小雷),
瑞士资讯swissinfo.ch
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