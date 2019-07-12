今年7月1日，上海成为率先实施垃圾分类的中国城市，据说大家的问候语已经从“你吃了吗？”改成“你扔垃圾了吗？”瑞士实施垃圾分类已逾二十载，近年来，不少行政区推出收费垃圾袋或者垃圾袋贴纸，瑞士居民对垃圾的分类工作做得也更细致了。但是，瑞士有个“胸口永远的痛”-乱扔垃圾。
在观察和亲自动手清洁了自家附近的工业区垃圾后，瑞士居民保罗·道格拉斯·洛威尔(Paul Douglas Lovell)认为，瑞士需要实施全国性的罚款制度，以处罚乱扔垃圾的行为。
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视角与观点
随便拉过一位游客问问，他们都会把瑞士描绘成一个非常干净的国家。他们可能还会加一句“瑞士东西也特别贵”。我来自有着灰色混凝土环境的伦敦，因此我从不随便看待这个国家的美景，而是真正为在这里生活感到庆幸。这个被我称为“家园”的地方令我感到自豪。但有件事让我很不爽：工业区乱扔的垃圾。
我家被小山与树林环绕，一条小溪汩汩淌过村子中央，村边还有一小片工业区。只要推开屋门，一片未经破坏的典型瑞士风景便立刻映入眼帘。所以当我出门遛狗、看到路边树篱上被人乱扔的垃圾时，就会气不打一处来。如果不捡吧，那每次经过我都要冲着它怒视一番，直到垃圾被我或其他人捡走，要么就是被风吹走。
这些垃圾往往是自动售卖机的塑料咖啡杯、香烟包装或诸如此类，大多来自工业区附近的停车场，村里人平时很少去。更糟糕的是他们的垃圾桶，塑料垃圾多到已经装不下了。这些垃圾桶离小溪只有数米距离，溪水会流进莱茵河，最终注入大海。
如今人们都看到过世界各地漂满塑料的海洋照片。这些令人不安的照片使许多人团结起来采取行动，这是件很好的事。很多城市正在实施各种规模的倡议行动；很多地方也开始禁止使用一次性塑料制品，并对乱扔垃圾行为就地罚款。平心而论，普通消费者都意识到塑料垃圾给世界造成的困扰，也愿意为此做出自己的微薄努力。然而我们要想在这个问题上占据主动，就一定要提高要求。
我认为，钱才是拯救地球唯一一个真正的解决办法：对乱扔垃圾的人罚款，罚到他们手软为止。尽管个别州已做出自己的处罚规定，但令人遗憾的是，2016年瑞士议员们否决了在全国范围对乱扔垃圾者就地处以最高300瑞郎(约合2062元人民币)罚款的提案。这个提案得到96票否决，86票赞成，正反两方的差距其实很小。我猜想这个条款若能通过，受处罚的主要是普通大众而非企业商家，但多数的反对声却来自农民和右翼党派。
要想奏效，就得重罚。我姐因为在街上乱扔烟蒂被罚了款，从此她再没这么干过。美国某些居民社区还建了犬类基因数据库，专门用来罚那些宠物当街拉屎却不捡的狗主人，自实施之日起这种不良现象已大幅下降。要我说，这些做法对我们的环境大有裨益。如果人们事先知道会面对高额罚款，他们就不会这么做了。
为写这篇文章，我专门出去拍了几张照片。在我拍照和捡塑料垃圾时，一名工人厚颜无耻地一直在那儿旁观。他就是耸耸肩，承认垃圾是从旁边的垃圾桶里掉出来的，却没有从我手里接过去。一小时后我再次经过，他依然什么也没做，任由垃圾桶里的垃圾多得溢出来。要是有公司罚款的话，也许他就捡了。因为我住这附近，就不把这些公司一一点名了。但我私下确实希望他们能看到这篇文章，采取相应的行动。
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观点系列
瑞士资讯swissinfo.ch会发表由投稿人撰写的专栏文章，内容涉及瑞士问题或影响到瑞士的方方面面的话题。选中发表的文章呈现出各种各样的观点，旨在充实围绕所谈话题的讨论。信息框结尾
瑞士消耗的塑料是其他欧洲国家的3倍，但回收的数量却要少30%。欧盟与中国对塑料的禁令也许会改变这种状况。 瑞士人对塑料有着惊人的需求量，每年人均制造的塑料垃圾接近100公斤，是欧盟平均数量的3倍还多。 ...
作者： Susan Misicka
(翻译：小雷),
瑞士资讯swissinfo.ch
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