(Keystone)

任何人都可以向瑞士政府申请避难–寻求庇护、免遭迫害–但是，申请人必须证明或至少可信地显示其难民身份。

《瑞士避难法》(多语)外部链接为难民身份进行了定义，并就是否予以庇护的条件做出了规定。

根据该法，“如果寻求避难者的避难请求毫无根据或者本身自相矛盾、与事实相悖，或者是基于伪造、歪曲事实等情况，他们的避难请求尤其不具可信性。”

前提条件

避难申请必须具备下列条件：

-入境瑞士后，在瑞士各边检站或者是机场海关申请难民身份(多语)外部链接，申请可以以口头或者书面形式提出。

-逃避边境检查非法入境瑞士的外国人以及已正式在瑞士居住的外国公民才能提出避难申请(多语)外部链接。

瑞士政府对于境外提出的避难申请不予受理，然而，在瑞士申请庇护的外国公民可以通过瑞士外交代表机构提交签证请求，瑞士大使馆或者领事馆会对申请人的避难理由的可信性进行评估，从而决定是否签发签证。

离开祖国、身处第三国的申请人被认为不存在人身威胁，因此不具备提出庇护请求的资格。

特别需要指出的是，瑞士是《都柏林公约》(多语)外部链接的签署国，根据该项公约，避难申请人首先抵达的欧洲国家应该提取他们的指纹，并且听取他们的申请。从理论上说，而后入境欧盟/欧洲自由贸易联盟(EU/EFTA)区内另一个国家、再次重新申请庇护的避难申请人应该被送返到其最先提出申请的国家–尽管瑞士在这点上也予以破例(英语)外部链接。

登记

不管以何种方式入境，寻求庇护的外国人必须到位于基亚索(Chiasso)、瓦洛尔布(Vallorbe)、巴塞尔(Basel)、克罗伊茨林根(Kreuzlingen)、阿尔特施泰腾(Altstätten)或者是苏黎世的联邦移民事务国务秘书处接待与程序中心(多语)外部链接报到。

接下来，申请人需要提供自己的个人详细资料、行程安排以及寻求庇护的理由。他们会被提取指纹并且进行拍照，其目的是确定申请者是否曾在过去以其他名字向瑞士政府提出过避难请求。

为了防止恐怖分子借避难申请人的身份进入瑞士(英语)外部链接，联邦移民局会将所有来自高风险国家申请人的庇护申请转给联邦情报局(Federal Intelligence Service)，高风险国家的名单严格保密。

申请人的文件会被呈递给联邦移民局下属的庇护程序审批专门委员会(Asylum Procedure Directorate)，该机构将会作出初审决定，其过程最多需要十天，在此期间，申请人可以住在难民接待中心。通过此链接，您可以查询一些难民接待中心规则(多语)外部链接，包括申请程序、开放时间、就餐时间、申请人的责任以及医疗服务等信息。

如果携带资金超过1000瑞郎(约合985美元)–上限为15000瑞郎，抵达瑞士难民接待中心的难民必须将这笔财产上缴–用以帮助支付他们的费用，他们为此会收到一张收据，个人物品比如说婚戒除外。如果在7个月内，避难申请人自愿离开，他们可以拿回这笔钱。此外，获得居留以及工作权利的难民必须将自己薪水的10%上交，直到他们偿还完15000瑞郎的费用，最高时限为10年。

驳回申请

正常情况下，申请在初审时就被驳回，主要出于这些原因(多语)外部链接；如果申请人通过了初审，下一步决定是否予以政治庇护(多语)外部链接。

根据规则，避难申请被驳回的申请人会被给出一定时间以便离境：从几天到6个月不等。不愿主动离开的申请人会被警察强行驱逐出境(英语)外部链接。任何非法滞留瑞士的人都会受到搜查。

申请庇护被驳回的申请人有权上诉(多语)外部链接。

当申请人不被授予避难身份时，遣送回国仍然不是唯一的选择，联邦移民局可以为其提供临时居留资格(多语)外部链接，其中原因可能包括其国内暴力环境(比如说叙利亚)、存在遭受迫害的风险或者是其祖国没有必要的医疗条件。

工作赚钱

如果在寻求庇护程序中没有明显的滥用倾向，申请人会被分派给一个州，该州将确保他们的基本需求以及详细听取他们的避难动机，并会提供翻译以及免费的法律援助。

各州会负责为避难申请者以及暂时被接纳人员提供社会援助(多语)外部链接。平均来说，每人每月会收到1200瑞郎，用于住宿、饮食、盥洗以及日常用品、服装、零花钱、医疗保险以及医疗费用。

在填写避难申请之后的最初3个月里，申请人不可以工作，这段时间也可能被延至6个月。这里提供了关于后期如何找到有偿工作的一些信息(多语)外部链接，还有各州移民与就业市场负责机构的地址(多语)外部链接。



2016年6月，瑞士选民在全民共投中对瑞士政府加快难民庇护审批程序的计划给予了有力的支持。根据政府计划，绝大多数难民庇护申请应在提交后的140天之内获得批准或驳回。与现在400天漫长冗繁的审批程序相比，这无疑是一大进步。大多数常规难民庇护申请，将会在一个足以容纳5000人的瑞士联邦难民接待中心进行审核处理。寻求庇护者也将在此获得免费的法律援助。

2016年，联邦移民局受理了27207份避难申请，其中共计有5985位申请者获得了难民庇护。在寻求庇护的难民中，所占比例最大的为来自厄立特里亚的国民，其次依次为阿富汗、叙利亚、索马里、斯里兰卡和伊拉克。



家庭团聚

在难民审批程序的整个持续时间段内，避难申请人不可以将家人带到瑞士。

如果没有阻止他们将家人带到瑞士的理由，避难身份被认可的难民(持有长期或永久居留证外部链接－B or C permit))可以将家人接来瑞士。获得暂时居留证(F permit)被认可的难民必须至少等上3年，才可以递交与18岁以下子女与配偶团聚的家庭团聚申请。

瑞士资讯swissinfo.ch

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