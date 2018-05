Este contenido fue publicado el 17 de mayo de 2018 11:33 17 de mayo de 2018 - 11:33

Cualquier persona puede solicitar asilo en Suiza, pero los solicitantes deben probar, o al menos demostrar de manera creíble, su condición de refugiado.

La Ley de AsiloEnlace externo suiza define el término refugiado y las condiciones que pueden – y también las que no pueden – dar lugar al asilo.

De acuerdo con esta ley, “los casos no serán considerados creíbles si no se basan en puntos esenciales o si son intrínsecamente contradictorios, no se corresponden con los hechos o se apoyan en pruebas falsas o falsificadas”.

Primeros pasos

Se puede presentar una solicitud de asilo:

- Verbalmente o por escrito en cualquier puesto fronterizo de Suiza u oficina de aduana de un aeropuertoEnlace externo a su llegada a Suiza.

- Tras eludir los controles fronterizos después de haber entrado ilegalmente en SuizaEnlace externo y por súbditos extranjeros con residencia oficial en SuizaEnlace externo.

No se puede solicitar asilo en Suiza desde el extranjero. Sin embargo, aquellos que quieran hacerlo pueden presentar una solicitud de visado en cualquier representación diplomática suiza. La embajada o consulado determinarán si existen motivos convincentes que justifiquen la emisión de un visado de entrada en Suiza.

A las personas que hayan abandonado su país de origen y residan en un tercer Estado no se las considera en peligro real e inmediato y, por tanto, no son susceptibles de asilo.

Debe advertirse que Suiza forma parte del Acuerdo de DublínEnlace externo, que exige que el primer país europeo al que llegue un solicitante de asilo tome las huellas dactilares de la persona y analice su solicitud. De este modo, los solicitantes de asilo que viajen posteriormente a otro país de la Unión Europea o de la EFTA (de la que Suiza es miembro) y vuelvan a solicitar asilo deberán ser devueltos al país en el que presentaron inicialmente la solicitud –aunque Suiza ha hecho algunas excepciones en lo que se refiere a este punto.

Registro

Independientemente del modo de entrada, los solicitantes de asilo tienen que registrarse en uno de los centros de acogida y procedimientoEnlace externo que la Secretaría de Estado de Migración tiene abiertos en Chiasso, Vallorbe, Basilea, Kreuzlingen, Altsttäten o Zúrich – esta última dispone solo de un centro de procedimiento.

Los solicitantes deberán facilitar entonces sus datos personales, su itinerario de viaje y los motivos por los que solicita el asilo. Se les fotografiará y se les tomará las huellas dactilares para comprobar que no han solicitado asilo en Suiza anteriormente bajo otro nombre.

Para prevenir la entrada de terroristas en Suiza bajo el pretexto de pedir asilo, la Secretaría de Estado de Migración traslada todas las solicitudes de asilo procedentes de países de alto riesgo al Servicio de Inteligencia de la Confederación. La lista de países de alto riesgo es confidencial.

Los documentos de los solicitantes se remiten a la Dirección General de Procedimiento de Asilo, en la Secretaría de Estado de Migración, la cual toma una decisión en primera instancia. Esto puede llevar hasta diez días, durante los cuales el solicitante se alojará en un centro de acogida. Aquí se encuentran algunas reglasEnlace externo de estos centros, entre las que figuran: facilitar información sobre el procedimiento de solicitud, horas de apertura, horarios de comidas, obligaciones de los solicitantes o la atención médica.

Los refugiados que llegan a un centro de acogida suizo tienen que entregar a las autoridades todo bien por valor superior a los 1 000 francos suizos (1 002 dólares) –hasta un límite máximo de 15 000 francos suizos– para contribuir a cubrir los costes de su estancia. Se les extenderá un recibo por esa suma. Los objetos personales, como alianza de boda, están excluidos.

Si los refugiados abandonan el país voluntariamente durante los primeros siete meses se les devolverá el dinero. Además, los refugiados que logren el derecho de permanecer y trabajar en Suiza tendrán que entregar el 10% de su sueldo durante un máximo de diez años hasta devolver la suma de 15.000 francos suizos por los gastos ocasionados.

Rechazo

Una solicitud será denegada en primera instancia por estas razonesEnlace externo. Si una solicitud pasa el primer obstáculo, esto es lo que ocurre despuésEnlace externo.

Por regla general, a los refugiados cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas se les concede un plazo de tiempo para abandonar Suiza, que puede oscilar desde unos días hasta un máximo de seis meses. En caso de no abandonar el país voluntariamente se llevará a cabo una deportación forzosa por la policía.

Los solicitantes rechazados tienen derecho a apelarEnlace externo.

Cuando una persona no obtiene el asilo pero tampoco puede ser repatriada, la Secretaría de Estado de Migración puede decretar una admisión temporalEnlace externo en Suiza. Entre los motivos para esta decisión figuran un clima general de violencia (como en Siria), riesgo de ser perseguido, o situaciones en las que una persona no tiene acceso a una atención médica adecuada.

Ganar dinero

Si no se observa claramente un mal uso del procedimiento de asilo, los solicitantes pueden ser asignados a un cantón, que atenderá sus necesidades básicas y procederá a un análisis detallado de los motivos de asilo. Se les facilita intérpretes.

Los cantones son responsables de garantizar la asistencia socialEnlace externo a los solicitantes de asilo y a las personas admitidas provisionalmente. Esto supone una media de 1.200 francos suizos mensuales por persona en concepto de alojamiento, alimentación, productos de limpieza e higiene, ropa, dinero de bolsillo, seguro de salud y gastos de atención médica.

Los solicitantes no pueden trabajar durante los tres primeros meses después de presentar la solicitud de asilo. Este plazo puede ser ampliado a seis meses. Aquí puede acceder a algunas informacionesEnlace externo sobre cómo encontrar trabajo remunerado después de ese plazo. Y estas son las direcciones de las autoridades cantonales en materia de inmigración y empleoEnlace externo.

En junio de 2016, los suizos aprobaron las medidas del gobierno para acelerar los procedimientos de asilo. De acuerdo a la propuesta, una vez presentadas, las solicitudes de asilo deben resolverse en el plazo de 140 días, incluyendo el plazo para las apelaciones. Actualmente son 400 días. La mayoría de los casos de asilo más simples se tramitarán en los nuevos centros de acogida nacionales, que tienen capacidad para recibir a 5 000 personas. Los solicitantes de asilo tendrán garantizado un asesoramiento legal gratuito.

En 2015, la Secretaría de Estado de Migración recibió 39 523 solicitudes. Se analizaron en primera instancia 28 118 y se concedió asilo a 6 377. Es decir, tres cuartas partes de las solicitudes fueron rechazadas.



En 2016 la Secretaría de Estado de Migración recibió 27 207 solicitudes, de las que fueron aprobadas un total de 5 985. Los eritreos fueron los solicitantes de asilo más numerosos, seguidos de los afganos, sirios, somalíes, esrilanqueses e iraquíes.

Reagrupación familiar

Mientras dura el procedimiento de asilo, los solicitantes no pueden traer a miembros de su familia a Suiza.

Los refugiados ya reconocidos (con permiso B o C) pueden traer a miembros de su familia si no hay otras razones que lo impidan. Los refugiados reconocidos con permiso F (para personas admitidas temporalmente) deben esperar al menos tres años para solicitar la reagrupación familiar del cónyuge y los hijos menores de 18 años.

