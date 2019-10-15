1959年10月14日，一个崭新的瑞士媒体用下面的话为自己作推介：“《一瞥报》(Blick)勇敢、激进，会一直替作为自由公民的你们挺身而出，它还不害怕道出真相。”

《一瞥报》的记者常常开着他们漆有该报标志的汽车第一个赶到现场；创刊号甚至还邀请读者给该报写信，了解读者希望的报道话题。

荣格集团(Ringier AG)在创办这个瑞士首家小报时，是出于对上世纪50年代社会变化的回应：欣欣向荣、消费社会、电子大众传媒。其样板是1952年创办于德国的《图片报》(Bild)。



1959年10月14日创刊号的首页 (Keystone / Str)

争议与抗议

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《一瞥报》立刻就受到街头巷尾普通老百姓的欢迎，但却遭到瑞士精英阶层的鄙视。中产阶级大学生甚至更进一步，在该报面世仅仅两个月后，就在苏黎世、伯尔尼和卢塞恩等地烧毁成堆的该报以示抗议。

1959年10月31日，苏黎世的一群抗议者正在点燃塞满《一瞥报》的假人 (Keystone)

《一瞥报》为庆祝创办60周年，周一这天出版了一期特刊，售价仅为0.20瑞郎(约合1.42元人民币)，而非平常的2.50瑞郎。特刊包含加页和读者的回忆。

其他媒体怎么说？

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“近几十年来，没有其他哪个媒体能像《一瞥报》那样，给瑞士留下那么深刻的印象，”《东瑞士报》外部链接(Die Ostschweiz，德)的斯特凡·米利乌斯(Stefan Millius)写道。

“60年来《一瞥报》数次变身-个别时候是变回过去的样子。谁还记得《妇女一瞥报》？这份周刊曾在1985-1990年期间发行，直到人们意识到女性并非来自另一个星球，也完全读得懂‘正常’的《一瞥报》-尽管这份报纸被假定为主要迎合男性。”

上世纪80年代中期，女性读的是《妇女一瞥报》 (Keystone)

发行量起伏

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由于在小报市场上的垄断地位，《一瞥报》成了瑞士最畅销的报纸，到上世纪80年代末，瑞士总人口还只有650万人左右时，该报的发行量达到巅峰，每天发行38万份。

90年代媒体世界的变化-例如互联网与免费报纸的出现-令《一瞥报》受到打击。此后其发行量不断下降，据媒体研究顾问Wemf外部链接(多语)透露，2019年3月底该报的发行量为10.7万份。

《一瞥报周日版》(SonntagsBlick)则于1969年问世。



瑞士资讯swissinfo.ch、Keystone/SDA

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