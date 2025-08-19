網紅貓招人愛，其實活得很痛苦

一隻蘇格蘭折耳貓。 Keystone

塌鼻子、折耳朵的貓狗現在很流行，越來越多的瑞士也喜歡養這種特殊品種的寵物，殊不知這樣的動物活著很痛苦，而對主人來說這也意味著昂貴的醫藥費。

6 分钟

Sibilla Bondolfi

阅读本文简体字版本请 点击这里

相关内容

在瑞士獸醫診所中，來就醫的時尚品種貓狗越來越多，朱莉·施韋希勒(Julie Schwechler)是蘇黎世湖畔施泰法(Stäfa)一家小動物診所的獸醫，她的診所裡也是這樣。她說：「社交媒體上總是會出現一些網紅寵物，或者哪位名人又養了哪個品種的寵物這類帖子。」

例如，自從歌手泰勒絲(Taylor Swift)養了兩隻蘇格蘭折耳貓後，瑞士越來越多的人也開始養這種用痛苦的手段培養出來的品種貓。

外部内容

據這位獸醫說，現在瑞士的巴哥犬熱度正在下降，但各種鬥牛犬品種以及英國短毛貓和波斯貓日益受到歡迎。

雖然普通的混種狗和家貓仍然是瑞士很常見的寵物，但吉娃娃和英國短毛貓等新潮品種也越來越受青睞。

畸形和呼吸問題

這些特殊品種的貓狗有著嬰兒般可愛的臉。但身為瑞士獸醫協會(GST)動物保護分會的董事會成員的施韋希勒說，這些「可愛特徵」的背後也掩藏著動物的苦痛。

2023年，一名貓主人在梅克倫堡-西波美拉尼亞的一次展覽會展示她飼養的波斯貓。此品種容易出現淚痕，呼吸困難等問題。 Keystone-SDA

根據施韋希勒的說法，蘇格蘭折耳貓翻折的耳朵其實是一種軟骨基因缺陷，這種缺陷會導致嚴重的骨骼畸形和慢性疼痛。「而極度滾圓的頭部、扁平的短臉和短小的鼻子則會引發眼部問題、面部皺紋以及呼吸問題。」

「美麗」的代價

對主人來說，這不僅意味著他們必須眼睜睜地看著自己的愛寵在痛苦中度過一生，而且還要為此付出高昂的獸醫費用。

施韋希勒說，這些寵物的主人必須做好頻繁就醫的準備，有些品種貓狗從一開始就需要進行某些手術-例如擴寬呼吸道-有時還需進行止痛治療。這些手術的費用少則幾百，多則要幾千瑞郎。

瑞士獸醫的立場 短鼻子的狗和貓(如法國鬥牛犬或蘇格蘭折耳貓)經常會出現致命的呼吸問題。因此，瑞士小動物醫學協會認為這種培育潮流是有問題的，並呼籲轉念。 其實100年前，法國鬥牛犬或巴哥犬的鼻子的長度還是正常的，但如今只有一些恢復原始狀態的巴哥犬和大陸鬥牛犬才有這樣的鼻子。寵物主人對這方面的情況了解得越多，就能越快通過培育，讓這些動物獲得正常的鼻子-這是由市場需求決定的。 資料來源：瑞士獸醫協會(GST)分會-瑞士小動物醫學會的文件

此外，許多這種品種寵物對麻藥比普通貓狗更敏感。因此，有些主人不敢為寵物做手術，因為害怕寵物可能會因麻藥過敏而死。施韋希勒表示：「我當然會在手術前向主人說明這一點。」

可惜人們並未諮詢過獸醫，就購買了有潛在健康問題的品種。

外部内容

回歸原始形態

施韋希勒認為，好在現在越來越多的瑞士寵物培育者正在放棄那些導致寵物痛苦的品種特徵，轉向更健康的原始形態。事實上，這些品種最初也有著比較正常的鼻子。

瑞士動物保護相關條例 根據瑞士動物保護條例，繁殖過程不能讓狗和貓遭受疼痛、痛苦或傷害。所以，某些品種的繁殖在瑞士是被禁止的。然而，因為許多特殊品種的動物是進口的，因此瑞士動物保護機構無法對這些動物產生影響。此外，在瑞士，只有專業繁殖者需要獲得許可。而那些業餘繁殖者-每年只「生產」兩窩幼崽的人則不受監管。 資料來源： 聯邦獸醫事務局外部链接

但問題是，國外的這種流行網紅品種寵物在網路上比比皆是， 低廉的價格具有很大的誘惑力。對此施韋希勒表示，算上高額的聯絡、運輸等費用，從國外購買寵物就與在正規的瑞士養殖場購買的價格相差無幾了。而在瑞士購買比較放心：「因為從長遠來看，不健康的寵物會帶來巨大的開支。」在極端情況下，甚至要對幼貓和幼犬實施安樂死。

另外，在瑞士如果寵物主人不願意為特殊品種的寵物進行必要的手術或治療，會觸犯動物保護法法規。因此施韋希勒呼籲：「不要被社交媒體和名人所誤導，而是要選擇健康的寵物。」