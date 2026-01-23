世界经济论坛分析：当特朗普的咄咄逼人遇上瑞士的寂寂无声

2026年1月22日(周四)美国总统唐纳德·特朗普在达沃斯举办的世界经济论坛年会上接受媒体采访。 Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

瑞士德语广播电视台SRF记者扬·鲍曼(Jan Baumann)分析认为，唐纳德·特朗普在达沃斯世界经济论坛上的表现过于强势，让人都有些看不下去。

4 分钟

他公然贬损其他国家元首，包括瑞士财政部长卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)。

不过，从世界各地赶来参会的商业领袖们对特朗普肆无忌惮的表演似乎并不在意，或者只是隐而不发。

1月21日，当特朗普收回对格陵兰岛的军事威胁，撤回提高关税的恐吓时，世界经济论坛的与会者不约而同松了口气。连全球金融市场都做出了积极反应。

然而，从政治层面看，怀疑的种子已经种下：特朗普的攻击性和帝国主义行径深深撼动了欧洲的政治精英。

奋起反抗的欧洲

欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩与法国总统埃马纽埃尔·马克龙在达沃斯，为欧洲立场进行了辩护，强调“主权”，并援引欧洲自身的经济实力作为支撑。然而，一个核心问题依然悬而未决：欧洲究竟该如何真正摆脱在军事上的受制地位；甚至，该如何减轻对美国压倒性经济力量的依赖？

从某个角度来说，欧洲正在自缚手脚。例如，欧盟与南美洲最大的区域性经济一体化组织-南方共同市场(Mercosur)的自由贸易协定曾在世界经济论坛上备受赞誉。但协议签署后不久，欧洲议会就叫停了协议的执行，很可能是为了顺应来自农民的抗议诉求。欧洲联盟法院还需进一步对此进行审查。

与此同时，微软及英伟达等科技巨头的掌门人齐聚达沃斯，特斯拉的首席执行官伊隆·马斯克(Elon Musk)也意外出席了论坛。显而易见，欧洲是否能在人工智能和航天等关键性技术领域与美国的科技大佬们比肩，委婉地说，也令人怀疑。

瑞士谨慎的克制态度

最令人不可思议的是瑞士政府至今为止表现出的沉默。作为世界经济论坛的东道国，瑞士政府对特朗普在全球公众面前诋毁瑞士前总统卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)的行为并未清晰并明确地表达抗议。唯一的表态是次日瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)表示，特朗普的言论“不可接受”。即便如此，他仍避免将矛头直接对准美国。

很显然，与表明立场、对抗美国的强权政治相比，瑞士政府将自身的经济利益排在了首位。现任瑞士联邦主席兼经济部长，盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)更专注于在达沃斯小心翼翼地通过外交手段，与美国代表团进行关税磋商。在与本次论坛当之无愧的主角唐纳德·特朗普交涉时，措辞亦十分友好。

这一策略或许有益于瑞士的出口行业。毕竟瑞士出口有赖于尽可能低的美国关税，以保持其产品在美国市场的竞争力。然而，在特朗普权利政治的影响下，新的时代变幻莫测，这样的战略是否长久奏效还很难说。特别是当前，越来越多有影响的欧洲声音呼吁，欧洲应从亲特朗普的路线中走出来，保持更加独立的立场。

