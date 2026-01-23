Итоги Давосского Форума: Громкий Трамп в тихой Швейцарии

Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ во время ежегодной сессии Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, в четверг, 22 января 2026 года. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Похоже, для швейцарского правительства экономические интересы страны куда важнее политически смелого ответа на демонстративное проявление силы.

Скажем прямо: в Давосе Дональд Трамп был буквально везде и всюду, он действовал на нервы и для многих наблюдателей был просто невыносим, не в последнюю очередь из-за его пренебрежительных выпадов в адрес других политических лидеров, включая министра финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter).

И всё же: многочисленные руководители компаний и предприятий, приехавшие Давос со всего мира, похоже, не слишком фокусировались на трамповском «театре одного актера», или же они просто сознательно предпочитали не выказывать своего раздражения. Уже в среду аудитория WEF вздохнула свободнее: в «гренландском вопросе» Дональд Трамп явно пошел на попятный и сказал, что откажется от применения военной силы и введения дополнительных таможенных пошлин.

Позитивно на эти слова отреагировали даже глобальные финансовые рынки. Однако с политической точки зрения поводов для скепсиса меньше не стало. Агрессивность Трампа и его империалистическая манера поведения встряхнули европейскую элиту. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон решили дать в Давосе отпор Трампу, настаивая на принципе государственного суверенитета и напоминая об экономическом потенциале Европы.

Европа огрызается

Однако как Европа на деле смогла бы освободиться от военного доминирования, а уж тем более от подавляющей экономической мощи США? Ответа на этот вопрос пока нет. Более того, Европа частично создает проблемы сама себе. Пример? Соглашение о свободной торговле ЕС с МЕРКОСУР. Все на WEF его громко хвалили, но потом Европейский парламент притормозил процесс его ратификации, вероятно, так он был вынужден отреагировать на продолжающиеся протесты фермеров. И пока что предложено отправить документ на проверку в Суд Европейского союза.

А тем временем на сцену в Давосе выступили технологические тяжеловесы, в том числе главы Microsoft и Nvidia, а также, для многих неожиданно, создатель автомобиля Tesla Илон Маск. И на этом фоне стало особенно ясно: вопрос о том, сумеет ли Европа вообще хотя бы когда-нибудь выйти на один уровень с американскими техногигантами, скажем, в таких ключевых областях, как искусственный интеллект и космические технологии, мягко говоря, остается также вопросом открытым.

Сознательная сдержанность Берна

В этой ситуации ещё сильнее бросается в глаза подчеркнутая сдержанность официальной Швейцарии. Страна принимает WEF, но Федеральный совет, правительство страны, так и не нашёл в себе сил чётко и недвусмысленно отвергнуть унижение, которому Трамп на глазах всего мира подверг пусть и прошлогоднего, но все-таки федерального президента страны Карин Келлер-Зуттер. Министр иностранных дел Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) назвал слова Трампа «неприемлемыми», но лишь на следующий день — но даже и тогда он избегал прямо критиковать США.

Похоже, для швейцарского правительства экономические интересы страны куда важнее политически смелого ответа на демонстративное проявление силы. Действующий федеральный президент и министр экономики Ги Пармелен (Guy Parmelin) больше был занят дипломатическими тонкостями, в частности переговорами с американской делегацией на WEF на тему таможенных пошлин, обмениваясь с доминировавшим на форуме Дональдом Трампом дружелюбными репликами.

Это может быть и пошло на пользу швейцарской экспортной промышленности. Она как раз очень надеется на максимально низкие американские пошлины, потому что только так её продукция смогла бы оставаться конкурентоспособной на рынке США. Но оправдается ли такая ставка для страны в долгосрочной перспективе, в новую эпоху непредсказуемой трамповской силовой политики? Это еще один открытый вопрос, тем более что в Европе уже звучат весьма авторитетные голоса, которые по меньшей мере начали хотя бы вслух обсуждать необходимость более самостоятельного европейского курса, уже не столь ориентированного на то, чтобы постоянно угождать Трампу.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

