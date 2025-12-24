伯尔尼认为无需扩大爱彼迎监管范围

伯尔尼市议会认为没有理由延长Lex Airbnb的期限。 Keystone-SDA

伯尔尼市议会在回应一项批评朗加斯区(Länggasse)一处拟建短租项目的质询时表示，除老城区外，没有必要对爱彼迎(Airbnb)作进一步监管。

3 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Bern sees no reason to extend Airbnb law 更多阅览 Bern sees no reason to extend Airbnb law

Deutsch de Berner Gemeinderat sieht keinen Grund für Ausweitung der Lex Airbnb 原版 更多阅览 Berner Gemeinderat sieht keinen Grund für Ausweitung der Lex Airbnb

在这项动议中，左翼社会民主党(SP/PS)成员指出，在住房紧张、且地段优越的区域建设短期出租公寓并不合适，这将导致宝贵的居住空间流失。当地社区委员会此前也曾反对在塞登路(Seidenweg)兴建包含16套公寓的项目，但未获成功。

市议会则表示，真正需要采取行动的只有老城区。那里的爱彼迎房源在住房存量中的占比明显高于城市其他地区：根据6月的一项评估，老城区每1000套住房中有26套为活跃的爱彼迎房源。位居第二的是马滕霍夫-魏森比尔区(Matttenhof-Weissenbühl)，为每1000套住房里有7.4套。

市议会还表示，在保护现有居住空间方面，伯尔尼的措施已相对到位。然而在新增爱彼迎房源的问题上，地方政府的操作空间有限。一般而言，将现有公寓改作短期出租并不需要获得任何许可。

这方面唯一的例外是老城区。在该区域提交新的规划申请时，开发商须在要求下证明相关居住空间不会用于短期出租。

相关内容

相关内容 海外瑞士人 住房短缺是许多城市的问题 此内容发布于 虽然中国的房地产市场在悄悄降温，但瑞士的房地产却高温不下，许多人开始抱怨房价及租金的上涨，让我们放眼国际，看看热点城市的政府之手都采取了哪些行之有效的措施。 更多阅览 住房短缺是许多城市的问题

“爱彼迎特别法”仍受阻

上述规定正是2022年以逾80%支持率通过的“爱彼迎特别法”(Lex Airbnb)所带来的后果之一。该法案旨在限制老城区部分第二居所的商业化出租，规定相关住房每年通过爱彼迎出租不得超过90晚。

不过，由于包括房主协会在内的团体提起集体申诉，相关法律修订目前仍处于司法受阻状态。市议会表示，该问题接下来将由行政法院审理。尽管如此，修订条款已产生“预期效力”。市政府信息部门称，在此期间，任何违反新规的建筑申请均不会被受理。

相比之下，欧洲多个城市和国家已出台或正在推进针对短租平台的专项监管措施。例如，阿姆斯特丹外部链接对短租实行严格的许可制度和年度出租天数限制，某些街区甚至全面禁止游客短租；柏林、巴黎、马德里外部链接等城市也设定年度出租上限或强制登记要求，以缓解住房供给紧张和价格上涨的压力。欧盟层面也在推进法律规范外部链接，拟于2026年为地方当局提供更明确的规则框架，以便在高住房压力地区对爱彼迎等短租进行管理。

阅读最长 讨论最多