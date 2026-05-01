多数瑞士人支持 “不要 1000 万人口的瑞士 “动议

最新民调显示，多数瑞士人对“不要1000万人口的瑞士”动议持支持态度。 Keystone-SDA

瑞士人民党“反对1000万人口”的动议有望获得多数选民支持。据4月29日公布的一项民调结果显示：52%的受访者表示将在6月14日的公投中对此动议投赞成票。

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调查另外显示，截至4月中旬，46%的受访者表示打算否决这项被人民党称为“可持续发展”的动议，另有2%的受访者尚未做出决定。

关于动议 通过“不要1000万人口的瑞士”动议，瑞士人民党希望迫使瑞士政府采取措施，确保瑞士的常住人口在2050年前不超过1000万。 要求政府和议会应在人口达到950万这一门槛时采取抑制人口增长的措施。例如，在难民庇护领域，被暂时接纳的人将不再能够获得永久居留许可；家庭团聚也将受到限制。

不过，该民调机构指出，选民意向存在“一定程度的波动”：在今年3月的一次民调中，仅有45%的受访者表示支持，47%表示反对。而在去年11月的民调中，支持率为48%，反对率为41%。目前，相关动议的选票预测尚未显现明确趋势。

本次民调由《20分钟报》和媒体集团Tamedia联合委托Leewas研究所展开。

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