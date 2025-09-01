婚姻与育儿使瑞士性别薪资差距加剧

在瑞士，已婚者之间的薪资差距大于单身者。 Keystone-SDA

瑞士政府最新报告指出，已婚并都育有子女的男女之间的薪资差距，远大于单身男女之间的薪资差距。

1 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Marriage and motherhood deepens Swiss wage gap 更多阅览 Marriage and motherhood deepens Swiss wage gap

Deutsch de Lohnunterschied ist bei Verheirateten grösser als bei Ledigen 原版 更多阅览 Lohnunterschied ist bei Verheirateten grösser als bei Ledigen

于8月27日发表的这份报告显示，2022年，已婚女性的平均薪资比已婚男性低16%，这一差距在私营与公营部门均存在。而在单身人群中，男女薪资差距仅为1.3%。

若已婚女性育有子女，差距则更为显著。未育的单身女性比未育的单身男性平均少赚1.9%，而育有子女的已婚女性则比同类男性少赚21%。

年龄也是影响薪资差异的一个因素。29岁及以下的已婚女性收入比同龄已婚男性低约7%，30-49岁人群中差距扩大至13%，50岁及以上者则高达20%。

而在中国，研究显示婚后女性的薪资差距不仅比未婚时更大，而且涉及更高比例的歧视成分-一项分析一千万份求职简历的研究外部链接指出，“与未婚者相比，已婚者的性别薪资差距本身和因歧视而可能产生的部分都更大”，说明已婚女性面临更严重的不平等待遇。