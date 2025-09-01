婚姻与育儿使瑞士性别薪资差距加剧

瑞士政府最新报告指出，已婚并都育有子女的男女之间的薪资差距，远大于单身男女之间的薪资差距。
此内容发布于
于8月27日发表的这份报告显示，2022年，已婚女性的平均薪资比已婚男性低16%，这一差距在私营与公营部门均存在。而在单身人群中，男女薪资差距仅为1.3%。
若已婚女性育有子女，差距则更为显著。未育的单身女性比未育的单身男性平均少赚1.9%，而育有子女的已婚女性则比同类男性少赚21%。
年龄也是影响薪资差异的一个因素。29岁及以下的已婚女性收入比同龄已婚男性低约7%，30-49岁人群中差距扩大至13%，50岁及以上者则高达20%。
而在中国，研究显示婚后女性的薪资差距不仅比未婚时更大，而且涉及更高比例的歧视成分-一项分析一千万份求职简历的研究外部链接指出，“与未婚者相比，已婚者的性别薪资差距本身和因歧视而可能产生的部分都更大”，说明已婚女性面临更严重的不平等待遇。
相关内容
2024年瑞士最受欢迎的婴儿名：Emma和Noah
此内容发布于
在瑞士，2024年新生男婴中最受欢迎的名字是Noah(诺亚)，女婴中最受欢迎的则是Emma(艾玛)。
更多阅览 2024年瑞士最受欢迎的婴儿名：Emma和Noah
相关内容
来瑞移民人数下降，服务业仍为主力吸纳
此内容发布于
移居瑞士的人数已出现下降。2025年上半年，净移民令瑞士的外国人口净增34’171人。联邦政府指出，这一数字比2024年同期减少了6792人。
更多阅览 来瑞移民人数下降，服务业仍为主力吸纳
相关内容
患者安全
瑞士药监局警告：警惕危险的减肥产品
此内容发布于
瑞士药品监督管理局(Swissmedic)近日发布警告，称部分减肥产品为假冒、误导性或未经授权产品，可能含有未申报的有害物质，质量低劣或剂量不当，对健康构成威胁。
更多阅览 瑞士药监局警告：警惕危险的减肥产品
相关内容
工作场所
瑞士研究：周日工作有害健康，女性影响尤甚
此内容发布于
瑞士团体“守护星期天联盟”(Alliance for Sunday)呼吁，不应为了短期经济利益牺牲星期天。他们引用伯尔尼大学的一项研究指出，周日工作有损人们的福祉，女性受影响尤为显著。
更多阅览 瑞士研究：周日工作有害健康，女性影响尤甚
相关内容
第13个月养老遗属保险”改革：瑞士养老金预计出现赤字
此内容发布于
瑞士选民去年投票通过了为退休人员提供额外年度养老金(第一支柱)的方案。“第13个月养老遗属保险”发放在即，瑞士联邦委员会也需要做好应对准备。
更多阅览 第13个月养老遗属保险”改革：瑞士养老金预计出现赤字
相关内容
《福布斯》报道：罗杰·费德勒正式成为亿万富豪
此内容发布于
美国商业杂志《福布斯》称，瑞士网球传奇罗杰·费德勒身家已破10亿美元(约合人民币71亿元)。
更多阅览 《福布斯》报道：罗杰·费德勒正式成为亿万富豪
相关内容
瑞美联合研发传感器，可通过汗液测定生物年龄
此内容发布于
瑞士和美国的科学家正在研发一种传感器，可根据汗液中的分子成分测量人体的生物年龄。
更多阅览 瑞美联合研发传感器，可通过汗液测定生物年龄
相关内容
人工智能与工作
萝卜快跑：百度计划在苏黎世启动欧洲无人驾驶出租车业务
此内容发布于
中国科技集团百度将在苏黎世设立办事处，启动其在欧洲的自动驾驶汽车业务。
更多阅览 萝卜快跑：百度计划在苏黎世启动欧洲无人驾驶出租车业务
相关内容
最新调研：志愿服务能提升幸福感
此内容发布于
志愿服务对心理健康具有积极的影响。根据在瑞士、德国和奥地利进行的一项调研，人们在助人为乐的同时，也是在强化自己的内心力量。
更多阅览 最新调研：志愿服务能提升幸福感
相关内容
瑞士人工智能
在瑞士要看到机器人外卖小哥了！
此内容发布于
全球最大的外卖服务平台之一：Just Eat已与一家瑞士企业合作，尝试用机器人完成外卖送餐服务。
更多阅览 在瑞士要看到机器人外卖小哥了！
阅读更多
相关内容
瑞士是消除 “无缘由”男女工资差异的先锋
此内容发布于
男女平等写入瑞士联邦宪法已有40多年的历史，然而，时至今日，男女同工不同酬的现象在瑞士依然存在。为了消除这种无缘由的男女工资差异瑞士所采取的措施，在全世界范围，尤其是那些男女工资差异明显的国家，引起了关注。
更多阅览 瑞士是消除 “无缘由”男女工资差异的先锋
相关内容
瑞士养娃贵，国家来出钱？
此内容发布于
在瑞士，养育子女是每个家庭的私事，而且成本高昂。这种情况必然会引发经济和社会后果。目前，议会要就此采取行动，但这牵涉巨额资金。对瑞士来说，值得吗？
更多阅览 瑞士养娃贵，国家来出钱？
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。