The Swiss voice in the world since 1935
新闻

婚姻与育儿使瑞士性别薪资差距加剧

在瑞士，已婚者之间的薪资差距大于单身者。
在瑞士，已婚者之间的薪资差距大于单身者。 Keystone-SDA

瑞士政府最新报告指出，已婚并都育有子女的男女之间的薪资差距，远大于单身男女之间的薪资差距。

此内容发布于
1 分钟
Keystone-SDA

于8月27日发表的这份报告显示，2022年，已婚女性的平均薪资比已婚男性低16%，这一差距在私营与公营部门均存在。而在单身人群中，男女薪资差距仅为1.3%。

若已婚女性育有子女，差距则更为显著。未育的单身女性比未育的单身男性平均少赚1.9%，而育有子女的已婚女性则比同类男性少赚21%。

年龄也是影响薪资差异的一个因素。29岁及以下的已婚女性收入比同龄已婚男性低约7%，30-49岁人群中差距扩大至13%，50岁及以上者则高达20%。

而在中国，研究显示婚后女性的薪资差距不仅比未婚时更大，而且涉及更高比例的歧视成分-一项分析一千万份求职简历的研究外部链接指出，“与未婚者相比，已婚者的性别薪资差距本身和因歧视而可能产生的部分都更大”，说明已婚女性面临更严重的不平等待遇。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
33
24 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
31
59 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
17 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

迁来瑞士的移民人数在持续减少。

相关内容

来瑞移民人数下降，服务业仍为主力吸纳

此内容发布于 移居瑞士的人数已出现下降。2025年上半年，净移民令瑞士的外国人口净增34’171人。联邦政府指出，这一数字比2024年同期减少了6792人。

更多阅览 来瑞移民人数下降，服务业仍为主力吸纳
瑞士药品监督管理局提醒用户，警惕危险的减肥产品。

相关内容

患者安全

瑞士药监局警告：警惕危险的减肥产品

此内容发布于 瑞士药品监督管理局(Swissmedic)近日发布警告，称部分减肥产品为假冒、误导性或未经授权产品，可能含有未申报的有害物质，质量低劣或剂量不当，对健康构成威胁。

更多阅览 瑞士药监局警告：警惕危险的减肥产品
周日工作有损人们的福祉。

相关内容

工作场所

瑞士研究：周日工作有害健康，女性影响尤甚

此内容发布于 瑞士团体“守护星期天联盟”(Alliance for Sunday)呼吁，不应为了短期经济利益牺牲星期天。他们引用伯尔尼大学的一项研究指出，周日工作有损人们的福祉，女性受影响尤为显著。

更多阅览 瑞士研究：周日工作有害健康，女性影响尤甚
调研发现，志愿服务能提升你自身的幸福感。

相关内容

最新调研：志愿服务能提升幸福感

此内容发布于 志愿服务对心理健康具有积极的影响。根据在瑞士、德国和奥地利进行的一项调研，人们在助人为乐的同时，也是在强化自己的内心力量。

更多阅览 最新调研：志愿服务能提升幸福感
Just Eat外卖服务平台尝试用机器人送餐。

相关内容

瑞士人工智能

在瑞士要看到机器人外卖小哥了！

此内容发布于 全球最大的外卖服务平台之一：Just Eat已与一家瑞士企业合作，尝试用机器人完成外卖送餐服务。

更多阅览 在瑞士要看到机器人外卖小哥了！

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
要想做到男女同工同酬，调查工资不平等原因是必不可少的一步。

相关内容

瑞士是消除 “无缘由”男女工资差异的先锋

此内容发布于 男女平等写入瑞士联邦宪法已有40多年的历史，然而，时至今日，男女同工不同酬的现象在瑞士依然存在。为了消除这种无缘由的男女工资差异瑞士所采取的措施，在全世界范围，尤其是那些男女工资差异明显的国家，引起了关注。

更多阅览 瑞士是消除 “无缘由”男女工资差异的先锋

相关内容

瑞士养娃贵，国家来出钱？

此内容发布于 在瑞士，养育子女是每个家庭的私事，而且成本高昂。这种情况必然会引发经济和社会后果。目前，议会要就此采取行动，但这牵涉巨额资金。对瑞士来说，值得吗？

更多阅览 瑞士养娃贵，国家来出钱？

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团