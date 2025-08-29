The Swiss voice in the world since 1935
新闻

来瑞移民人数下降，服务业仍为主力吸纳

迁来瑞士的移民人数在持续减少。
迁来瑞士的移民人数在持续减少。 Keystone-SDA

移居瑞士的人数已出现下降。2025年上半年，净移民令瑞士的外国人口净增34’171人。联邦政府指出，这一数字比2024年同期减少了6792人。

此内容发布于
3 分钟
Keystone-SDA

根据联邦移民事务秘书处(SEM)8月21日公布的数据，2025年1-6月间，共有76’332名外国公民移居瑞士，较去年同期减少4352人。同一时期内，有37’643人离开瑞士，比2024年上半年多出2459人。这些移民多数是来瑞士工作的。

联邦移民事务秘书处指出，净移民是指移入人数与移出人数之间的差额，并会进行统计修正。

在所有移民者中，有73.6%(即56’169人)来自欧盟/欧洲自由贸易联盟(EU/EFTA)国家。其中有42’260人是为从事长期工作而来瑞士就业。报告指出，这一数字较2024年同期减少3.4%。

约80%的移民从事第三产业(服务业)，18%就职于第二产业(工业)，2%在第一产业(农业)就业。

新发放的跨境通勤许可证数量也有所下降：2025年上半年共发放36’876份，而2024年同期为39’299份。

截至6月底，瑞士常住的外国人口为2’391’751人。

根据瑞士联邦统计局，截至2025年中，瑞士总人口中约有27%为外国公民，若按出生地计算，约30%的居民出生在国外。绝大多数外国人来自欧盟或欧洲自由贸易联盟(EU/EFTA)国家，主要从事服务业与工业领域的工作。

数据显示，约有40%的瑞士居民具有移民背景，其中三分之一为非瑞士籍人士。过去几十年间，瑞士入籍人数也持续上升，每年获瑞士国籍的人数已显著高于1990年代初。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
33
22 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
17 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Pauline Turuban

您是移民到瑞士的吗？请谈谈您的经历。

您是移民到瑞士的吗？您来自哪个国家？您打算留下来还是去其他地方？您做这个决定用了多久，是什么促成了您这个决定？

参与讨论
30
66 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

瑞士药品监督管理局提醒用户，警惕危险的减肥产品。

相关内容

患者安全

瑞士药监局警告：警惕危险的减肥产品

此内容发布于 瑞士药品监督管理局(Swissmedic)近日发布警告，称部分减肥产品为假冒、误导性或未经授权产品，可能含有未申报的有害物质，质量低劣或剂量不当，对健康构成威胁。

更多阅览 瑞士药监局警告：警惕危险的减肥产品
周日工作有损人们的福祉。

相关内容

工作场所

瑞士研究：周日工作有害健康，女性影响尤甚

此内容发布于 瑞士团体“守护星期天联盟”(Alliance for Sunday)呼吁，不应为了短期经济利益牺牲星期天。他们引用伯尔尼大学的一项研究指出，周日工作有损人们的福祉，女性受影响尤为显著。

更多阅览 瑞士研究：周日工作有害健康，女性影响尤甚
调研发现，志愿服务能提升你自身的幸福感。

相关内容

最新调研：志愿服务能提升幸福感

此内容发布于 志愿服务对心理健康具有积极的影响。根据在瑞士、德国和奥地利进行的一项调研，人们在助人为乐的同时，也是在强化自己的内心力量。

更多阅览 最新调研：志愿服务能提升幸福感
Just Eat外卖服务平台尝试用机器人送餐。

相关内容

瑞士人工智能

在瑞士要看到机器人外卖小哥了！

此内容发布于 全球最大的外卖服务平台之一：Just Eat已与一家瑞士企业合作，尝试用机器人完成外卖送餐服务。

更多阅览 在瑞士要看到机器人外卖小哥了！
在一次实验中，女生回避了那些技术导向较强的职业，而男生则对这些职业表现出兴趣。

相关内容

工作场所

瑞士研究探讨：女性与男性为何选择不同职业？

此内容发布于 在薪资和工作时间方面，瑞士年轻男女对职业都有相似的期望。但根据一项最新研究，之所以依然存在典型的“女性职业”和“男性职业”，关键在于工作的性质。

更多阅览 瑞士研究探讨：女性与男性为何选择不同职业？
8月19日，在伯尔尼，伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis，右)与安东尼奥·塔亚尼(Antonio Tajani)。

相关内容

瑞士“有200%的信心”主办俄乌和平峰会

此内容发布于 瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)表示，瑞士“有200%的信心”主办俄罗斯与乌克兰之间的峰会，并强调瑞士在这一领域的专业经验。

更多阅览 瑞士“有200%的信心”主办俄乌和平峰会

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
瑞士在推动经济增长与维护基础设施之间力求平衡。

相关内容

谁离开？谁留下？瑞士移民结构悄然转变

此内容发布于 与2023年相比，瑞士去年的净移民人数大幅下降，进来的人少了，离开的人多了。是什么让瑞士对移民的吸引力逐年减弱？这是否也折射出欧洲社会正在发生更深层的变化？让我们从文章中寻找答案。

更多阅览 谁离开？谁留下？瑞士移民结构悄然转变
餐饮业是瑞士经济中最依赖外国劳动力的行业之一(示意图)。

相关内容

瑞士四成居民有移民背景-他们都是些什么人？

此内容发布于 瑞士约四成人口有移民背景，这一高比例在全球范围内位居前列。尽管瑞士庇护制度常引人关注，但数据显示，真正通过庇护身份定居的人只占少数，而绝大多数移民是为工作而来的欧洲人。

更多阅览 瑞士四成居民有移民背景-他们都是些什么人？

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团