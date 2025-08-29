来瑞移民人数下降，服务业仍为主力吸纳

移居瑞士的人数已出现下降。2025年上半年，净移民令瑞士的外国人口净增34’171人。联邦政府指出，这一数字比2024年同期减少了6792人。
此内容发布于
根据联邦移民事务秘书处(SEM)8月21日公布的数据，2025年1-6月间，共有76’332名外国公民移居瑞士，较去年同期减少4352人。同一时期内，有37’643人离开瑞士，比2024年上半年多出2459人。这些移民多数是来瑞士工作的。
联邦移民事务秘书处指出，净移民是指移入人数与移出人数之间的差额，并会进行统计修正。
在所有移民者中，有73.6%(即56’169人)来自欧盟/欧洲自由贸易联盟(EU/EFTA)国家。其中有42’260人是为从事长期工作而来瑞士就业。报告指出，这一数字较2024年同期减少3.4%。
约80%的移民从事第三产业(服务业)，18%就职于第二产业(工业)，2%在第一产业(农业)就业。
新发放的跨境通勤许可证数量也有所下降：2025年上半年共发放36’876份，而2024年同期为39’299份。
截至6月底，瑞士常住的外国人口为2’391’751人。
根据瑞士联邦统计局，截至2025年中，瑞士总人口中约有27%为外国公民，若按出生地计算，约30%的居民出生在国外。绝大多数外国人来自欧盟或欧洲自由贸易联盟(EU/EFTA)国家，主要从事服务业与工业领域的工作。
数据显示，约有40%的瑞士居民具有移民背景，其中三分之一为非瑞士籍人士。过去几十年间，瑞士入籍人数也持续上升，每年获瑞士国籍的人数已显著高于1990年代初。
