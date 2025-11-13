格劳宾登州跨境通勤人数刷新历史记录

格劳宾登州的跨境通勤人数持续攀升。 Keystone-SDA

格劳宾登州经济旅游办公室公布的数据显示，截至今年9月底，在该州工作的跨境通勤者达到10’148人的新高。所有意大利语区统计城市的跨境工作人数均创下历史纪录。

3 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Cross-border commuters set records in Graubünden 更多阅览 Cross-border commuters set records in Graubünden

Italiano it Frontalieri, cifre in aumento nei Grigioni 原版 更多阅览 Frontalieri, cifre in aumento nei Grigioni

跨境人数最多的地区是从布雷加利亚市(Bregaglia)一路延伸至什钱夫市(S-chanf)的马洛亚(Maloja)地区。每天，多达5’082人在卡斯塔塞尼亚镇(Castasegna)跨越边境，前往位于贝格尔山谷(Bergell valley)和恩加丁山谷(Engadine valley)的工作地点上班。在马洛亚地区以南的山谷区域，跨境通勤人员多达570人，是1996年以来的最高纪录。去年同期该数据为552人。

贝尔尼纳地区(Bernina region)截至9月底的跨境工作者共计1’402人，其中，布鲁西奥市(Brusio)524人，皮斯基亚沃市(Poschiavo)878人，均刷新历史记录。2024年，该行政区三季度末跨境通勤人数为1’324人。

莫埃萨诺区(Moesano)的上升趋势同样显著，这里生活着763位G居留证持有者，创下30年来的最高纪录。这些跨境通勤者中的多数在格罗诺市(Grono)工作，共218位。

G居留证 瑞士的G居留证是颁发给居住在瑞士邻国(德国、法国、奥地利、意大利及列支敦士登)并在瑞士工作的外国人的居留证。持此证者必须每周至少离境一次，并且需要满足一系列条件，包括持有邻国永久居留权、在边境地区居住满一定时间以及遵守瑞士劳工市场规定。 信息来源：外国人在瑞士的身份及居留证件

阅读最长 讨论最多