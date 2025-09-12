法国集团将收购瑞士卓别林故居博物馆

法国娱乐公司博物馆工作室(Museum Studio)及弗里堡集团(Fribourg Group)将共同收购位于瑞士沃韦科尔西耶(Corsier-sur-Vevey)的卓别林大世界博物馆。
查理·卓别林1889年4月16日出生于英国伦敦，父母都是艺人，他很小的时候就展露出了表演天赋。卓别林不仅是位天才演员，还是位伟大的剧作家和非常有才华的导演。1977年12月25日，卓别林逝世于他在瑞士的家中，享年88岁。
他在瑞士的故居占地约14公顷，从2016年起以博物馆的形式对外开放，向世人展示这位电影巨匠的生平与贡献。卓别林世界分为两部分：第一部分是他的故居；第二部分是好莱坞电影工作室。
更多游览信息请查询瑞士旅游局网站外部链接。
隶属于Compagnie Chargeurs Invest投资集团的博物馆工作室及弗里堡集团于9月10日宣布了该收购计划。新业主希望能为博物馆注入新的活力。
演员与纳粹领袖的对决：查理·卓别林的电影《大独裁者》过时了吗？在美国，麦卡锡主义者、联邦调查局和记者们不喜欢卓别林的电影《大独裁者》，卓别林因此饱受批评和迫害，不得不移居瑞士并在此生活了25年。
据称“博物馆工作室和弗里堡集团已进入独家谈判阶段，收购意向包括博物馆14公顷的土地以及卓别林大世界目前的运营公司。博物馆工作室在展览策划设计及为广大参观者打造沉浸式体验方面拥有丰富的国际经验，计划提升这一独特景点的国际影响力，以彰显查理·卓别林先生的非凡才华。”
相关发言人在接受瑞士新闻社Keystone-ATS采访时透露，该交易已进入后期阶段，不仅涉及博物馆的运营权，还涵盖整个庄园以及博物馆场景中与艺术家世界相关的无形资产。具体交易金额尚未公布。
博物馆工作室隶属于总部设在巴黎，成立于1872年的Compagnie Chargeurs Invest投资集团，在文化工程、博物馆、品牌及基金会项目打造上堪称全球佼佼者。弗里堡集团是出身于法国阿尔萨斯大区的家族企业，是Compagnie Chargeurs Invest投资集团的主要股东(持股近70%)。
新投资动态
相关新闻稿表示：“该交易不仅涵盖Philippe Meylan和Yves Durand等创始人持有的布景设计权及相关权益；还涉及由博物馆目前所有者阿尔卑斯集团(Compagnie des Alpes)旗下的Grévin公司所持有的“卓别林大世界”运营公司及附属设施。”
新闻稿同时指出：“按照收购计划，博物馆工作室将接管运营权及其他相关权益，房地产基础设施部分原则上将由Compagnie Chargeurs Invest投资集团控股股东收购，并在契约关系下使用。该契约关系需遵守监管协议的相关规则。”
新业主及运营商在新闻稿中表示，计划投资博物馆，将“卓别林大世界推向世界舞台”。博物馆办公室踌躇满志，将着力提升此处的文化之旅优势，重塑博物馆活力，将其打造成面向大众的全新文化旅游目的地。
沉浸式展览
具体包括“丰富参观者体验；将博物馆活动安排融入里维埃拉(Vaud Riviera)地区举办的重大文化节日庆典及旅游活动中；拓展新的艺术媒介，并增添有教育意义的环节。”
不仅如此，博物馆工作室计划在全球范围内“以卓别林所珍视的核心主题以及普世情感为基础，设计沉浸式体验展，并推向全世界巡回展出。”
新闻稿称，本次收购需待相关各方正在进行的磋商最终达成一致，并视具体情况获得事前授权与批准，同时须满足若干惯例先决条件。
2016年启幕
2016年，卓别林大世界在这位艺术家生活了25年的，位于科尔西耶的巴恩庄园(Manoir du Ban)正式开门迎客。这座占地超过4’000平方米的沉浸式展览空间包括电影摄影棚、精心复原的电影场景、众多蜡像、珍贵的档案资料以及一座五公顷的主题花园。
过去的近十年间，卓别林大世界已接待来自70多个国家的逾150万游客，并多次获得国际大奖，包括2018年的欧洲最佳博物馆(Best Museum in Europe)称号。
财务困难
虽然开局顺利，但这座纪念卓别林生平与艺术成就的博物馆却从2019年起游客数量持续下滑，紧接着遭遇新冠疫情冲击。自2019年起，博物馆业主公司一直无法偿还沃州政府为博物馆建设提供的1000万瑞郎贷款。
需要说明的是，2013年里维埃拉十个市镇共同签署协议，对州政府提供的1000万瑞郎无息贷款承担80%的连带担保责任。在这笔贷款的帮助下，博物馆得以开工并于2016年4月正式向公众开放。
此后，博物馆业主公司仅在2017和2018年分别偿还45.5万瑞郎的债务，但接下来的2019至2021年均未还款。
瑞士是少数允许安乐死的国家之一，辅助自杀组织也已存在多年。但截至目前，瑞士并没有一部全国性的、针对性法律明确详细规范所有形式的安乐死。联邦政府(多语)认为，现有刑法，结合医学伦理标准和法庭判例已经能够应付大部分情况，不需要额外专门立法。
由于预防措施不足，瑞士每年出生时患有胎儿酒精综合征的婴儿多达1'700名。瑞士成瘾基金会在世界无酒日当天对此提出批评。
9月9日，联邦院通过了由政府提交的《民法典》修正案。该法案旨在明确禁止在育儿过程中使用任何暴力，从而有助于预防暴力行为。
瑞士的快餐门店数量日益增多，且势不可挡，引发政府和医生对民众饮食习惯及人口健康的忧虑。
由于中东和东欧地区的持续战乱，据统计，2024年有超过43万人在欧盟获得庇护身份，其中叙利亚、阿富汗和委内瑞拉公民是申请者中人数最多的群体。
瑞士联邦统计局的一项调研显示，毕业十年后，持续坚持职业培训的人月收入比未进行任何进修的人高出400-1'300瑞郎(约合人民币3'553-11'549元)。
"瑞士制造"给人的印象是精准、可靠、高品质、带有奢华与传统工艺气质。瑞士的十字自然也就具有非常鲜明的品牌形象。On昂跑鞋近日因为鞋身上这个小小的十字成为舆论焦点，到底怎么回事？
Swiss Post tests four-legged robots in Zurich to aid parcel delivery.
瑞士食品巨头雀巢公司(Nestlé)紧急解雇了首席执行官洛朗·弗雷克斯(Laurent Freixe)，决定立即生效。此前一项调查发现，他与一名直接向其汇报工作的女性员工存在未公开的关系。
瑞士苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的科研人员经过七年研究，终于揭示了啤酒泡沫稳定性的秘密。
演员与纳粹领袖的对决：查理·卓别林的电影《大独裁者》过时了吗？在美国，麦卡锡主义者、联邦调查局和记者们不喜欢卓别林的电影《大独裁者》，卓别林因此饱受批评和迫害，不得不移居瑞士并在此生活了25年。
提起卓别林，会令人想起那个头戴礼帽，身穿灯笼裤，脚下一双大蚕豆皮鞋的小流浪汉，但是有谁知道，这位小流浪汉，生命…
查理·卓别林塑造的小流浪汉形象今年已经100岁了，全世界5个大洲都会为这个无声电影中的偶像举行庆典活动。瑞士是卓别林在一生中的最后22年生活的地方，这里将举办一个大型展览回顾他的一生。
经过15年的建设，卓别林博物馆的筹备工作此时渐近尾声，瑞士资讯swissinfo.ch的记者参观了位于瑞士沃韦市北这处泥泞不堪的建筑工地。
