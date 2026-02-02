瑞士储蓄账户利息持续下降
在线理财比较平台Moneyland提供的数据显示，瑞士储户即将迎来利息更低的时期。一些银行甚至不再支付储蓄账户利息。不过，目前不同机构间的利率存在较大差异。
Moneyland比较了85家瑞士银行提供的利息，并于近日发布报告表示，目前，瑞士成年储户储蓄账户的平均利率为0.11%，即1’000瑞郎(约合人民币8’935元)的存款，平均利息年收益仅为1.10瑞郎(约合人民币8.94元)。而6个月前，平均年利率还在0.18%的水平。
地区性银行提供给储户的利息条件最优惠。例如，沃州的奥博讷储蓄银行(Caisse d’Epargne d’Aubonne)提供的利率为1%。不过需要注意的是：在保留账户的情况下，每年最多可从储蓄账户中提取的金额上限为1万瑞郎(约合人民币8.9万元)。吕吉斯贝格储蓄银行(Ersparniskasse Rüeggisberg)及总部位于因特拉肯的EKI银行也提供较高的利息，利率分别为0.4%和0.3%。
相比之下，规模较大的银行利率也较低。例如，巴塞尔州立银行(Basler Kantonalbank)储蓄账户利息为0.1%，即便如此，其利率仍排在大银行之首。来福森银行(Raiffeisen bank)、苏黎世州银行(Zürcher Kantonalbank,ZKB)及瑞银集团仅提供0.05%的利率。排在最末的瑞士邮政银行PostFinance目前不向成人储蓄账户支付任何储蓄利息。
过去，手机银行提供的储蓄账户利息相对较高，但目前也在下调。手机银行应用Zak的储蓄利率仍为0.2%，而在瑞士数字银行平台上占据主要市场地位的Yuh和Neon已不再为储蓄账户计算利息。
阅读最长
讨论最多
符合JTI标准
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。