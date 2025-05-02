瑞士媒体面临日益加剧的经济压力

面对经济压力，媒体处境岌岌可危。 Keystone-SDA

瑞士媒体正面临严重的经济压力，但在“世界新闻自由指数”(World Press Freedom Index)中仍保持了第9名。

3 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Swiss media faces worsening economic pressures 更多阅览 Swiss media faces worsening economic pressures

Français fr La presse menacée par une pression économique à son paroxysme 原版 更多阅览 La presse menacée par une pression économique à son paroxysme

相关内容

“新闻自由从未像今年这样受到威胁，”无国界记者组织(RSF)在周五(5月2日)发布的新闻稿中写道。这是该非政府组织首次将全球新闻自由状况描述为“困难”。

相关内容

相关内容 瑞士银行保密法与言论自由的冲突 此内容发布于 根据瑞士法律，记者发布瑞信银行客户泄露数据，可面临最高五年监禁。对刑事制裁的恐惧使瑞士媒体无法参与“瑞士秘密”项目调查。这不禁让人对瑞士的言论自由提出质疑。 更多阅览 瑞士银行保密法与言论自由的冲突

在该组织评估的180个国家中，近90%(共160个)的媒体已无法实现长期的财务稳定。在全球近三分之一的国家中，媒体甚至被迫关闭。

美国情况的恶化程度尤为严重，在本年度排名中仅位列第57位。瑞士则与去年一样，保持了第9名。尽管经济压力也波及瑞士媒体，但其新闻自由状况仍被评为“相当良好”。