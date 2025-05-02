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瑞士媒体面临日益加剧的经济压力

面对经济压力，媒体处境岌岌可危。
面对经济压力，媒体处境岌岌可危。 Keystone-SDA

瑞士媒体正面临严重的经济压力，但在“世界新闻自由指数”(World Press Freedom Index)中仍保持了第9名。

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“新闻自由从未像今年这样受到威胁，”无国界记者组织(RSF)在周五(5月2日)发布的新闻稿中写道。这是该非政府组织首次将全球新闻自由状况描述为“困难”。

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在该组织评估的180个国家中，近90%(共160个)的媒体已无法实现长期的财务稳定。在全球近三分之一的国家中，媒体甚至被迫关闭。

美国情况的恶化程度尤为严重，在本年度排名中仅位列第57位。瑞士则与去年一样，保持了第9名。尽管经济压力也波及瑞士媒体，但其新闻自由状况仍被评为“相当良好”。

2025年，无国界记者组织首次将全球新闻自由状况评为“困难”，这是该指数自发布以来的最低等级。在评估的180个国家和地区中，超过一半被归类为“新闻自由状况不佳”，全球平均得分降至55分，创历史新低。经济压力被视为新闻自由面临的主要威胁之一。

瑞士在今年的新闻自由指数中排名第9，仍位居全球前列。尽管媒体行业面临广告收入下降和数字化转型带来的挑战，瑞士媒体环境总体上仍被认为是安全和受保护的。然而，该组织指出，瑞士媒体也受到经济压力的影响，需警惕其对新闻自由的潜在威胁。

中国在2025年新闻自由指数中排名第178位，仅高于朝鲜和厄立特里亚。该组织指出，中国是全球关押记者人数最多的国家，新闻工作者面临严厉的审查和打压。政府对媒体的严格控制，使得独立报道和言论自由受到严重限制。

信息来源：《新闻自由指数》报告外部链接全球深度报道网报道外部链接

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有消息称，寄往世界经济论坛董事会的一封匿名信对该机构的管理及职场文化提出质疑。

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