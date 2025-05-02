瑞士媒体面临日益加剧的经济压力
瑞士媒体正面临严重的经济压力，但在“世界新闻自由指数”(World Press Freedom Index)中仍保持了第9名。
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“新闻自由从未像今年这样受到威胁，”无国界记者组织(RSF)在周五(5月2日)发布的新闻稿中写道。这是该非政府组织首次将全球新闻自由状况描述为“困难”。
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在该组织评估的180个国家中，近90%(共160个)的媒体已无法实现长期的财务稳定。在全球近三分之一的国家中，媒体甚至被迫关闭。
美国情况的恶化程度尤为严重，在本年度排名中仅位列第57位。瑞士则与去年一样，保持了第9名。尽管经济压力也波及瑞士媒体，但其新闻自由状况仍被评为“相当良好”。
2025年，无国界记者组织首次将全球新闻自由状况评为“困难”，这是该指数自发布以来的最低等级。在评估的180个国家和地区中，超过一半被归类为“新闻自由状况不佳”，全球平均得分降至55分，创历史新低。经济压力被视为新闻自由面临的主要威胁之一。
瑞士在今年的新闻自由指数中排名第9，仍位居全球前列。尽管媒体行业面临广告收入下降和数字化转型带来的挑战，瑞士媒体环境总体上仍被认为是安全和受保护的。然而，该组织指出，瑞士媒体也受到经济压力的影响，需警惕其对新闻自由的潜在威胁。
中国在2025年新闻自由指数中排名第178位，仅高于朝鲜和厄立特里亚。该组织指出，中国是全球关押记者人数最多的国家，新闻工作者面临严厉的审查和打压。政府对媒体的严格控制，使得独立报道和言论自由受到严重限制。
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