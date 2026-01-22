瑞士媒体：“中国制造”已今非昔比-给瑞士工业带来压力

中国制造正在迅速提升质量，向中高端领域进军。图为奇瑞汽车公司制造的人形机器人。 keystone

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。①“中国制造”早已不只局限于廉价消费品，中国汽车及精密工业产品近年大举进入全球市场，也将瑞士传统优势产业推入激烈竞争。②面对美国在全球愈加咄咄逼人行为，中国的反应呈现出一种强烈的言辞与谨慎的行动之间的反差。③全球权力格局和信任关系正在发生转变：美国在全球的声誉下降，中国的影响力则正在增强。

11 分钟

瑞士资讯swissinfo.ch

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是主要内容摘要：

“中国制造”已今非昔比-给瑞士工业带来压力

瑞士德语重要德语日报《新苏黎世报》(NZZ)上周报道，“中国制造”早已不只局限于廉价消费品，中国机械、汽车及精密工业产品近年大举进入全球市场，也将瑞士传统优势产业推入激烈竞争。中国目前生产全球超过三分之一的商品，智能手机、笔记本电脑等大宗电子商品更占据绝对主导地位。然而真正令瑞士工业倍感压力的，是中国制造正在迅速提升质量，向中高端领域进军。

长期以来，瑞士工业以高度专业化的小部件与精密组件在全球产业链中占据稳定位置-如智能手机用的高精度螺丝或汽车密封件，这些产品对质量要求极高，且难以复制。瑞士企业与客户之间的长期合作关系，也曾构成天然壁垒。

但如今局势逐渐逆转。中国在过去几年不断扩张工业产能-在房地产危机拖累内需的背景下，大量产品只能转向出口。

“中国厂商已成瑞士大多数工业企业值得严阵以待的竞争者。” 金融机构Oddo BHF分析师Christian Arnold

这场竞争不仅反映在价格，更冲击瑞士企业的营收。例如生产复合材料的Schweiter Technologies公司 因中国大量标准化板材倾销，去年不得不发布利润预警，销售额下跌至 9 亿瑞郎。

另一家深耕中国市场的日内瓦传感器制造商Lem尽管在中国拥有成本与生产布局优势，也开始受到本土厂商挤压。其息税前利润率显著下降，投资者信心动摇，两家公司股票五年内已蒸发逾八成市值。

瑞士财经媒体《金融与经济》(fuw.ch外部链接)评论称，来自中国的竞争与全球需求走弱“不能低估”-瑞士企业必须以更快的创新与更精细的客户协调来守住溢价，而不能仅靠品牌历史和既有关系。(NZZ外部链接/德)

迄今为止，中国仍采取了“口头反对、避免行动升级”的传统策略。 keystone

中国如何回应美国愈发强硬的外交政策？

1月15日瑞士德语广播电视SRF针对中国对美国强硬行为的反应报道：面对美国近期在全球舞台上愈加咄咄逼人的各种行为-包括绑架委内瑞拉总统与威胁军事打击伊朗-中国的反应呈现出一种强烈的言辞与谨慎的行动之间的反差。委内瑞拉和伊朗是中国能源供应链中关键的长期伙伴，两国四分之三的石油销往中国。美国此类举动不仅令地区局势骤然紧张，也直接触碰到了中国的战略利益。

迄今为止，中国仍采取了“口头反对、避免行动升级”的传统策略。外交部连番表达强烈不满，强调反对外来干涉及滥用武力，但中国真正关注的依旧是维持稳定的国际环境，以保障全球贸易顺畅与自身经济发展。

“中国迄今为止的反应是言辞严厉但没有行动。” 瑞士广播电视台SRF驻华记者Lukas Messm

从能源关系来看，中国与伊朗、委内瑞拉保持多年“互惠但不对等”的合作模式：两国以折扣价向中国提供大量原油，而中国在执行层面对制裁的态度则更趋务实。事实上，中国对伊朗的依赖远低于伊朗对中国的依赖，能源来源亦可转向俄罗斯、沙特等国。加之电动车普及、中国加速绿色转型，中国未来对中东石油的需求只会继续下降。

在美国伊朗政策升级的当下，中国则刻意将中美关系与中东局势“脱钩处理”。中国批评美国的行为，却避免进一步对抗。

至于北极与格陵兰，中国的战略兴趣虽被外界夸大，但确实将该地区视为潜在的未来航道节点。“极地丝绸之路”若成型，将使亚洲至欧洲航线大幅缩短，中国也早已通过科研活动和有限投资进行布局。(SRF外部链接/德)

特朗普执政期间，全球权力格局和信任关系正在发生转变。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

后西方世界秩序：美国威望下降，中国影响力增长

瑞士跨地区的重要德语日报《每日导报》(Tages-Anzeiger)1月15日发布关于“后西方世界秩序”的分析文章，其中援引欧洲对外关系委员会去年年底一项研究的结论指出：特朗普执政期间，全球权力格局和信任关系正在发生转变。

“如果说全球支持率存在竞争，那么美国目前正在输给其印太地区的竞争对手–中国。 “ 欧洲对外关系委员会

美国在全球的声誉急剧下降，中国的全球影响力则正在增强。而欧洲则处于这种转变的漩涡中心，局势显现出极大的不确定性。

在21个受调国中的大部分国家(印度等少数国家除外)，认为“美国是拥有相似利益和价值观的盟友“的人数远低于2024年的水平。尤其是在10个欧盟国家中，受访者普遍表达了对美国的信任度大幅下降：仅有16%的欧洲受访者认为美国是盟友，比2024年下降了5个百分点。而20%的受访者将美国视为竞争对手，甚至是敌人。

“欧洲人意识到，他们不能再依靠美国来保障自身安全，不能再依靠中国来促进自身繁荣，也不能再依靠俄罗斯来获取能源-他们对能否依靠自己也缺乏信心。” Timothy Garton Ash，英国历史学家

与此同时研究显示，俄罗斯绝大多数民众将中国视为盟友(至少是“必要的伙伴”)；南非和巴西等前新兴经济体的大多数民众也表达了亲华立场，此外，半数美国人和欧盟公民也都认为中国是盟友或伙伴。

“衰落的美国及其被边缘化的盟友-尤其是欧洲和韩国”组成了一个“悲观轴心” 。在10个欧盟国家中，只有18%的受访者对本国未来持“乐观”态度；英国的悲观情绪更为低落，仅为9%。

文章总结道，对美国的信任度下降和对俄罗斯侵略的恐惧让欧洲人开始意识到后西方世界的残酷现实。(Tages Anzeiger外部链接/德)

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

相关内容

相关内容 外交事务 瑞士联邦主席寻求推动与中国的贸易协定更新 此内容发布于 1月20日，瑞士联邦主席盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)在达沃斯会见了中国国务院副总理何立峰，探讨扩大双边关系的可能性。 更多阅览 瑞士联邦主席寻求推动与中国的贸易协定更新

相关内容

相关内容 工作场所 瑞士“代发货”电商欺诈激增 此内容发布于 根据瑞士德语消费者保护组织Konsumentenschutz提供的数据，瑞士境内与“代发货”电商相关的诈骗投诉超过1’500起。这些虚假网店令消费者十分头疼。 更多阅览 瑞士“代发货”电商欺诈激增

相关内容

相关内容 日内瓦科学家发现应对精神分裂症状的新路径 此内容发布于 幻觉和妄想之外，情感淡漠、社交退缩、活力丧失等症状，往往更长期地困扰着精神分裂症患者。日内瓦的研究人员发现了一个令人惊讶的大脑内部关联，为精神分裂症患者带来了新的希望。研究显示，小脑会影响患者出现这些症状的严重程度。这一突破性发现，正催生出全新的非药物疗法。 更多阅览 日内瓦科学家发现应对精神分裂症状的新路径

相关内容

相关内容 瑞士缝纫机制造商考虑将生产线迁往泰国 此内容发布于 瑞士高端缝纫机品牌Bernina被誉为缝纫机中的“劳斯莱斯”。这家拥有百年历史的缝纫机制造商正考虑将生产基地迁往泰国。 更多阅览 瑞士缝纫机制造商考虑将生产线迁往泰国

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

参与讨论

瑞士资讯swissinfo.ch用10种语言报道瑞士。参与我们的讨论，你可以对瑞士的各类新闻、事件、现象、投票等等畅所欲言。而且，你的留言会被自动翻译成其他9种语言。⁠也就是说，你可以通过我们平台，与全世界80%的读者进行对话-不分国家，不分语言，不分时间。

本周讨论话题：

相关内容 讨论 提问者： Balz Rigendinger 克莱恩-蒙塔纳大火是否改变了瑞士的形象？ 瑞士一向被公认是一个既安全又管理完善的国家。正因如此，克莱恩-蒙塔纳大火震惊了世界。您对瑞士的印象是否因此而有所改变？这场火灾是否对瑞士的声誉产生了影响？您认为瑞士应该怎样做才能维护自己的形象？ 参与讨论 70 赞 查看讨论

通讯订阅

订阅我们的«瑞士媒体里的中国»时事通讯，了解瑞士媒体关于中国话题的新闻、观点及分析文章的总结。瑞士媒体关于中国都在报道哪些主题？这个时事通讯让你对此一目了然。

当然，你也可以挑选你喜欢或关注的话题，订阅我们的最新及最热门文章。

最后，如果你对我们的报道有任何想法或建议，请随时与我们联系。 ​

下一期《瑞士媒体关于中国的报道 》将于1月29日星期四发布。

致以来自伯尔尼的问候！

瑞士资讯中文部