瑞士媒体：中日外交争端升级，中国总领事威胁要“割断”日本首相的“肮脏的头颅”

高市早苗在韩国出席亚太经合组织峰会期间会见了习近平。 keystone

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。 ①日本首相高市早苗表示，如果中国攻击台湾，日本将与美国并肩作战。②中国10月份经济数据再度令人失望，这个全球第二大经济体正深陷通货紧缩压力。③欧洲道路上的中国产公共汽车存在外部访问通道，制造商可以直接访问电池和能源管理系统。

中日外交争端升级：中国总领事威胁要“割断”日本首相的“肮脏的头颅”

近日，包括《新苏黎世报》(NZZ，德)外部链接在内的多家瑞士媒体就“日本首相的台湾言论引发中日外交争端”进行了报道。

日前，日本首相高市早苗在国会会议中表示，如果台湾爆发武力冲突，可能被视为日本的存亡危机事态，日本自卫队有权进行军事干预。“她实际上是在说，如果中国攻击台湾，日本将与美国并肩作战。高市早苗的这番表态比美国更进一步，“《新苏黎世报》在11月14日的文章中写道，“中国政府显然感到被冒犯，并以侮辱性的方式予以回击-中国驻大阪总领事薛剑在X平台上写道：‘擅自闯入的肮脏头颅，只能毫不犹豫地砍掉。你们准备好了吗？’”

中国共产党党报《人民日报》刊登评论文章，称日本右翼企图将日本重新变成一个军事强国，高市想要粉饰日本侵略历史，并恢复军国主义。“这标志着日中双边关系急剧恶化。”《新苏黎世报》评论道。

该报提到，更早前，高市早苗在韩国出席亚太经合组织峰会期间会见了习近平。“会晤中，她面带微笑；而习近平则面无表情，因为他深知日中关系仍将错综复杂…… 高市是前首相安倍晋三的亲信，而后者在中国的大众舆论和学术界被描述为军国主义者。”

据《新苏黎世报》分析，中国共产党把日本​​战争罪行作为国家宣传的核心内容，日本对中国共产党而言是一个“有用的敌人形象”。然而，这一做法会在民众中引发仇恨。以往外交争端期间，中国人曾公开焚烧日本产品，恐吓日本公民；去年还曾经发生在华日本人遭到持刀袭击的事件。

据Watson.ch(德)外部链接报道，除了舆论之外，中国海警也发出了强硬的政治信号：派遣了巡逻艇前往存在领土争议的岛屿群。中国政府也已建议其公民避免前往日本。“日本航空公司、化妆品公司、百货公司等与旅游相关的板块在东京证券交易所大幅下跌，这可能进一步损害日本经济的关键产业。”

瑞士德语电视台(德)外部链接在相关文章中提到，高市的发言在执政党内部也引发批评。高市表示，她的发言只是假设，且不会再重复该言论。

中国经济陷入通缩的原因不仅是消费疲软，还与房地产危机和产业政策失衡密切相关。 Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

中国陷入通缩恶性循环，投资与消费双双疲软

11月14日，瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)报道，中国10月份经济数据再度令人失望地显示，这个全球第二大经济体正深陷通货紧缩压力。官方数据显示，10月消费者价格指数(CPI)同比下降0.2%，生产者价格指数(PPI)则连续第29个月下跌，降幅达2.1%。与此同时，社会消费品零售总额仅同比增长2.9%，低于市场预期，投资更是创下新低，今年前十个月同比下降1.7%，其中民营企业缩减尤为明显。

消费疲软的背后是就业和收入压力。青年失业率官方数据接近20%，独立专家估计或高达40%。不少企业削减工资，导致国民更喜欢储蓄而非消费。房地产市场持续低迷，房价和销售量双双下滑，政府已基本放弃托市措施。汽车行业价格战愈演愈烈，比亚迪一年内降价逾四分之一，但仍未能阻止销量下滑。

“受诸多不确定因素影响，经济面临诸多挑战，国内经济压力巨大。” 中国国家统计局

瑞士德语区最古老商业周报《贸易报》(Handelszeitung外部链接)评论指出，中国经济陷入通缩的原因不仅是消费疲软，还与房地产危机和产业政策失衡密切相关。分析人士指出，通货紧缩不仅压低企业利润，还抑制投资和招聘，形成“价格下跌-消费推迟-需求进一步萎缩”的恶性循环。

政府已推出多项刺激措施，包括发放消费补贴、提高养老金和医疗补助，并允许地方政府提前发行债券，但效果有限。社会福利改革进展缓慢，原因在于公共财政压力巨大，养老基金预计2035年耗尽，税收也因企业利润下滑而减少。专家呼吁进一步改革收入分配、扩大社会保障，以恢复消费信心。(NZZ外部链接/德)

丹麦政治家指出，欧洲对中国技术的过度依赖是一种“战略风险”。 keystone

通过移动通信进行远程控制：中国可以随时切断电动巴士的电源-在瑞士也是如此吗？

瑞士跨地区的重要德语日报《每日导报》(Tages-Anzeiger)日前报道：欧洲道路上的中国产公共汽车数量正在增加，但是挪威近日发现，多辆中国制造的电动巴士存在外部访问通道，制造商可以直接访问电池和能源管理系统。瑞士德语电视台SRF的相关文章写道：“这些宇通品牌的巴士可以通过一张电子SIM卡，通过罗马尼亚与中国进行连接，从而进行控制、锁定和叫停巴士的行进。”

宇通公司通过英国《卫报》强调，数据将存储在法兰克福亚马逊云计算服务(AWS)的数据中心，经过加密处理，仅用于维护目的。但是丹麦政治家Thomas Rohden指出，欧洲对中国技术的过度依赖是一种“战略风险”。欧盟也对此感到担忧。因为该议题不仅涉及网络安全，还关乎关键基础设施的经济依赖性和数据保护问题。

丹麦最大的交通公司Movia已经运营着468辆来自中国的电动巴士，其中半数以上来自宇通。目前，挪威和奥地利仍在使用宇通巴士。但瑞典已预防性地停用了中国巴士。

“因为存在涉及车辆或其部件的风险因素，宇通巴士尚未在瑞士的专营公交线路中投入使用。” 瑞士联邦交通局

中国电动汽车也已进入瑞士：2024 年底，首辆在中国生产的 CRRC C12 型公交车在瑞士Engelberg投入运营。此外，瑞士邮政巴士公司还开始了对四轮自动驾驶汽车的试验。在圣加仑、图尔高以及阿彭策尔州，客户将来可以预订由中国公司Apollo Go 运营的自动驾驶电动汽车出行。

瑞士邮政巴士认为来自中国的电动汽车不存在危险。瑞士的数据保护法非常严格，禁止将个人或敏感数据传输到中国。此外，瑞士电动邮政巴士无法被进行远程控制，因为公司设有操作员监督车辆行驶。

意识到风险的瑞士政府于今年8 月授命制定一项严化关于数字产品的«网络弹性法»。(TagesAnzeiger外部链接/德)

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

今年5月,伯尔尼州警方破获重大人口贩卖团伙案,并于9月对5名涉案人员提起公诉。11月18日,伯尔尼地区法院开庭审理相关案件。一名39岁中国籍男子面临人口贩运和组织卖淫等多项指控。

苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的研究人员研发出一种可在人体内对抗疾病的微型机器人。这一装置的宽度不足2毫米,科研人员可以在血管内操控这一装置以送达关键药物。

瑞士联邦统计局(FSO)于11月17日公布最新数据,瑞士家庭2023年的平均可支配收入为每月7186瑞郎(当年约合人民币5.83万元),与前几年保持稳定。

全球约每六名育龄人群中就有一人终生面临不孕问题。瑞士年轻男性的精子质量因居住地不同而存在差异。

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

