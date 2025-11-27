瑞士媒体：习近平的大清洗–巩固权力背后掩藏的不安全感

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。 ①中国国家主席习近平近期再度展开大规模“清洗”，解职至少九名高级将领，反映出习近平对军队忠诚度的深层不安。② 如果中国攻击台湾，民众怎么办？台湾国防部首次发放超过1100万份行动指南的小册子。 ③ 瑞士前联邦主席乌利·毛勒多次前往中国参加各类仪式活动，在国内引起强烈讨论。

习近平的大清洗：巩固权力背后掩藏的不安全感

11月20日，瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)报道：中国国家主席习近平近期再度展开大规模“清洗”，解职至少九名高级将领，其中包括中央军委副主席贺卫东。这是继去年导弹部队高层被整肃后，军方再度出现剧烈人事震荡。分析人士指出，这场行动不仅针对腐败，更反映出习近平对军队忠诚度的深层不安。

自2012年执政以来，习近平通过反腐运动巩固权力，近500万官员因腐败被查。然而，晋升标准逐渐从能力转向个人忠诚。即便如此，习近平仍频繁撤换亲信，显示其对潜在威胁的高度警惕。美国情报机构认为，这种做法加剧了中国精英阶层的相互不信任，可能导致昔日盟友转为敌人。

军方成为整肃的重灾区。火箭军-掌管中国核能与常规导弹力量的关键军种-近年频繁换帅，影响战略威慑力。专家担心，用未经实战考验的忠诚者取代经验丰富的指挥官，可能会削弱解放军战备，增加战略误判风险。若习近平在台湾问题上做出冒进决定，后果难以预料。

“一个怀疑他人忠诚的领导人可以获得表面上的服从，但无法赢得真正的信任。” 布拉马·切拉尼，德里政策研究中心战略研究教授

习近平拒绝指定接班人，强化个人集权，使中共从集体领导转向“一人统治”。这种模式带来制度脆弱性：恐惧维系的忠诚无法替代真正的信任，反而成为脆弱的根源。

瑞士其他媒体也观察到这一趋势。瑞士公共服务机构-瑞士德语广播电视SRF外部链接在评论中指出，习近平的权力集中不仅削弱制度韧性，也增加中国在国际舞台上的战略风险。(NZZ外部链接/德)

台湾政府在这本手册中表态：“一旦台湾遭到军事入侵，任何声称政府投降或国家战败的说法都是虚假的。” Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

如果中国攻击台湾，民众怎么办？一本手册告诉你

据《新苏黎世报》(NZZ)11月21日发布的文章《如果中国攻击台湾，民众怎么办？一本手册告诉你》，台湾国防部首次以纸质形式发放超过1100万份包含具体应急行动指南的小册子，旨在帮助民众做好应对各种危机的准备-包括大陆发动战争的情况。

这本32页简册的“橙色封面上印着可爱的图案，但标题十分严肃：《当危机来临时》。手册向公民讲解了灾难发生时-从海啸、台风到地震和战争-应如何应对和自救。”

手册内容侧重于实用技巧，包括家中应急物资清单以及紧急撤离包的必备物品清单。手册还敦促民众了解最近的避难场所，通常是地下停车场或地铁站。手册建议民众家中备有电池收音机-如果长时间停电导致移动网络和手机信号中断，这可能是获取信息的唯一途径。台湾政府明确警告说，敌对势力中国可能会利用信息真空散布虚假信息。

“这本手册展现了我们捍卫自身的决心。中国必须明白，如果做出错误的决定，必将付出沉重的代价。台湾人民已经做好准备。” 林飞帆，台湾国家安全会议副秘书长

手册中直接提及了中国入侵的情景。旁边的警示文字写道：“与士兵保持距离，不要拍摄他们-无论敌我。”手册还明确警告人们不要使用微信、抖音和小红书等中国应用程序，因为它们可能被用来传播虚假信息，并收集台湾居民的个人信息。

《新苏黎世报》引用台湾政府在手册中的表态：“一旦台湾遭到军事入侵，任何声称政府投降或国家战败的说法都是虚假的。” 文章评论道，这表明台湾政府将不惜一切代价，直至最后一刻，捍卫台湾的民主。(NZZ外部链接/德)

2019年10月，时任瑞士总统乌利·毛勒在瑞士首都伯尔尼接待中国外交部长王毅及中国代表团。 Keystone / Alessandro Della Valle

瑞士前总统访华引争议：个人行程还是政治信号？

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ) 11月中旬就瑞士前总统乌利·毛勒(Ueli Maurer)与中国的关系进行了报道：9月3日，北京天安门广场举行大型阅兵，习近平与普京、金正恩并肩走过红毯的画面引发全球关注。后排嘉宾中，一位瑞士面孔格外醒目：前联邦委员、两次担任瑞士联邦主席的乌利·毛勒(Ueli Maurer)。他的出现在瑞士国内引起强烈讨论。

毛勒强调，此行是应中国驻伯尔尼大使馆邀请，以个人身份出席，并表示：“我认为瑞士出席是件好事-我们是少数几个有代表参加的欧洲国家之一。”然而，批评者质疑，这样的场合是否可能被中国用于宣传，甚至影响瑞士的中立形象。

除了阅兵，毛勒还在2024年秋季参加了另一场由中国人民争取和平与裁军协会(CPAPD)组织的会议。据中国官方报道，他是唯一一位来自欧洲的重量级与会者。该组织自称是“全国最大的非政府和平组织”，但其成员包括多个统一战线机构，甚至与中国军工技术相关联。德国宪法保护办公室曾警告，这个协会背后的国际民主联盟与中国情报活动有关，并警告在接触时要 “特别小心”。

“如果毛勒在与中国打交道时也代表着瑞士，那么瑞士人民有权知道他在与谁交谈。” 巴塞尔大学欧洲研究所教授拉尔夫·韦伯(Ralph Weber)

9月26日，毛勒再次作为主宾出席北京纪念抗战胜利80周年大会，坐在全国人大常委会副委员长彭清华身旁。与会者包括俄罗斯政界人士及多名亲中政治人物。专家指出，即使毛勒的出席未掺杂任何政治动机，但这类活动几乎无法避免被用于政治宣传，尤其当外界看到“瑞士前总统”出席时，更是如此。(NZZ外部链接/德)

