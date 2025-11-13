瑞士媒体：招待会上的间谍？中国武官现身伯尔尼军工行业年会

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。 ①瑞士政府首次邀请包括中国武官在内的外国武官参加瑞士军工行业年度会议的情况。专家批评此举有招致间谍活动的风险。②因未跟随欧盟一起制裁中医区域银行，瑞士政府被指向中国屈服。③台湾原创电视剧《零日攻击》以中国对台发动混合战争为背景，大胆描绘了“台海冲突爆发日”的可能场景。

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是主要内容摘要：

招待会上的间谍？中国武官现身伯尔尼军工行业年会

瑞士德语电视台SRG于11月11日以《招待会上的间谍？中国武官现身伯尔尼军工行业年会》为题，报道了瑞士政府首次邀请包括中国武官在内的外国武官参加瑞士军工行业年度会议的情况。专家批评此举有招致间谍活动的风险。

上周，瑞士RUAG和德国莱茵金属(Rheinmetall)等军工企业高管受联邦国防采购办公室的邀请齐聚伯尔尼军营，参加研讨会和交流招待会。借此之机，中国武官接触了来自国防工业的250多位高管-而此人被怀疑是中国军事情报部门成员。

据德国联邦情报局称，目前最大的间谍威胁来自俄罗斯和中国，军工行业的代表尤其容易成为间谍工作的目标。

“这对中国武官来说是一个非常难得的机会。这让他有机会接触到一些重要人物，建立关系，或许日后还能尝试招募他们。” Adrian Hänni，慕尼黑当代史研究所研究情报机构历史学家

理论上，这位武官可以在招待会上尝试使用技术设备监控参与者的手机和笔记本电脑，尽管这样做要冒较大风险。

为了本次年会，瑞士联邦国防部邀请了除俄罗斯军方代表外的所有武官。除中国外，只有韩国、德国和奥地利参加了会议。联邦军备局局长Urs Loher表示：“我们评估认为，本次会议的间谍风险较低-因为是公开会议，没有泄露任何机密信息。”

尽管如此，中国代表的出席还是在瑞士联邦国防部内部引发争议。Loher计划明年再次邀请各国武官出席年会，此举的另一个目的是向外国代表表明，瑞士正在逐步放宽军需品出口管制。而专家则警示，从反间谍角度出发，有充分的理由不再让中国武官出席此类活动。(SRF外部链接/德)

2025年10月10日，中国外交部长王毅与瑞士联邦委员兼外交部长卡西斯在瑞士贝林佐纳会面。 Keystone / Elia Bianchi

瑞士政府否认自己向中国屈服

瑞士公共服务机构-瑞士德语广播电视SRF近日报道：上月底，瑞士联邦委员会决定不跟随欧盟对两家中资区域性银行-黑河农村商业银行与绥芬河农村商业银行-实施制裁。这两家银行被欧盟指控协助俄罗斯规避制裁措施，自今夏起便列入欧盟18号制裁清单。然而，瑞士政府指出，本国金融机构与这两家银行并无往来，因此无需同步采取制裁行动。

此举引发社会民主党外交政策专家法比安·莫利纳(Fabian Molina)的强烈不满。他批评这是“向中国屈服”。他认为，即便没有与这两家银行的业务往来，瑞士仍可选择象征性地采取制裁，维护国际法与价值原则。

“瑞士将自己的利益置于国际法之上”。 瑞士外交政策专家法比安·莫利纳(Fabian Molina)

然而，并非所有意见都支持这一立场。瑞士中间党主席菲利普·布雷吉(Philipp Bregy)公开支持政府决策，认为瑞士应集中精力于更具实效的措施，当前制裁两家“地方性、国际影响有限”的银行，并无明显作用。

瑞士联邦国家经济事务秘书处(Seco)虽将左翼的指责反驳为“毫无根据”，但也承认做出这个决定，不仅因缺乏业务往来，还因“在外交政策、对外经济政策和法律标准框架内”进行了全面审查，并与国内外合作伙伴交换意见，从多角度针对是否跟随欧盟进行制裁做出了评估。

这个决策也反映出瑞士的外交与经济利益的相互交织。瑞士联邦国家经济事务秘书处表示，联邦委员会在每一个欧盟制裁决定中都会“根据具体情况决定是否全面、部分或完全不采取措施”。尽管此次没有加入对中国银行的制裁，联邦委员会依然积极支持并执行对俄罗斯的全面制裁。

三年前，出于国家政策原因，联邦委员会决定不封锁俄罗斯的宣传频道 “今日俄罗斯 “和”卫星”，这也与欧盟步调不一致。此外，去年秋天，联邦委员会未做出规定，让公司和个人通过海外子公司履行瑞士制裁措施的义务，受到国外观察家的强烈批评。(NZZ外部链接/德)

台湾空军幻影2000战斗机。 keystone

台剧《零日攻击》直面中国攻台威胁，引发社会热议

11月5日，瑞士最传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)报道，台湾原创电视剧《零日攻击》以中国对台发动混合战争为背景，大胆描绘了“台海冲突爆发日”的可能场景。该剧共十集，于今年10月播完全集，在台湾电视与串流平台上引发广泛关注与讨论。

剧情设定为中国军机坠海后，以搜救为名封锁台湾，随后展开网络攻击、散播假讯息、煽动犯罪暴力，最终演变为全面军事进攻。该剧在总统府等真实场景拍摄，风格写实，被认为打破了台湾娱乐产业长期回避中国议题的禁忌。

编剧郑心媚表示，台湾创作者长期受到中国市场的隐性压力，连警察局门口的“青天白日”徽章都可能因触犯中国敏感神经而被要求删除。她坦言，过去多次因剧本内容被拒，最终决定自筹资金并担任制作人。该剧预算约六百万瑞郎，由曾在中国半导体业致富、现为中国政权批评者的企业家曹兴诚资助一半。

《零日攻击》不仅呈现军事威胁，更聚焦中国可能发动的心理战与社会瓦解手段，如黑帮暴力、金融系统瘫痪等。剧中总统与继任者跨党派合作应对危机，传达“全民一体”的讯息。

“我们这座岛上的人都在同一条船上。” 郑心媚，《零日攻击》编剧兼制作人

尽管获得文化部部分资助，但郑心媚强调政府未干预内容创作，剧中人物与政党皆为虚构。该剧被视为台湾社会对安全挑战的文化回应，旨在增强危机意识与社会韧性。(NZZ外部链接/德)

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

