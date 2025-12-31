瑞士媒体：男人太过复杂–为什么中国年轻女性更喜欢和女性交往

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。①异性恋宿命论的趋势在中国尤为明显，年轻女性会雇佣其他女子扮演她的男友。②国际货币基金组织敦促中国将经济增长策略从促进出口转为增加消费。③中国约有3亿60岁以上的老年人口，近年来中国政府一致在鼓励老年人融入数字时代。

男人太过复杂：为什么中国年轻女性更喜欢和女性交往

瑞士双语新闻门户网站Watson.ch日前发布题为《男人太过复杂：为什么中国年轻女性更喜欢和女性交往》的文章。文中指出，异性恋宿命论(Heterofatalismus，即异性恋女性对男性的信任度却越来越低)的趋势在中国尤为明显。

据文章介绍，世界之外(worlds beyond)是中国最受女性欢迎的恋爱手游之一，”游戏中的虚拟男性会发送语音信息、回复短信，并根据不同的情况表现出嫉妒或爱慕之情”。现实中，年轻女性会“雇佣其他女子在几个小时内扮演她在世界之外游戏中的男友角色……这种角色扮演约会无关性，而仅仅是为了亲近”。

“很多客户都感到压力大、孤独或缺乏安全感。她们在寻找一个认真对待她们、善解人意的人-而这在中国男性身上却很少见。” Coco(化名)，一位“男友”扮演者

Watson.ch分析，在中国，男性常常被认为衣着邋遢、缺乏热情且没有吸引力。与此同时，许多男性因这种刻板印象感到不公，并在厌女论坛中发泄不满。两性之间的信任明显受损。

“造成这种现象的主要原因在于独生子女政策：几十年来，重男轻女，数百万女婴被堕胎。如今，中国男性比女性多出约3000万。这种性别失衡对婚姻市场产生了重大影响”。许多城市男性拼命寻找伴侣，而女性却越来越感到受到骚扰、压力或胁迫，对她们来说，亲密关系意味着风险和消耗。(watson.ch外部链接/德)

国际货币基金组织上调了对中国经济增长的预期。 keystone

国际货币基金组织敦促中国：要促进消费而非出口。

瑞士金融门户网站Cash.ch于12月10日发文报道，国际货币基金组织敦促中国将经济增长策略从促进出口转为增加消费。

文章写道，国际货币基金组织(IMF)敦促中国加快解决经济失衡问题，以避免进一步的贸易争端。

“作为世界第二大经济体，中国体量庞大，仅靠出口难以实现显著增长。继续依赖出口导向型增长可能会加剧全球贸易紧张局势。” Kristalina Georgiewa，国际货币基金组织总裁

国际货币基金组织赞赏中国政府在下一个五年计划中将促进消费作为经济增长的驱动力。该组织上调了对中国经济增长的预期：预计中国经济在2025年将增长5.0%，在2026年将增长4.5%。

国际货币基金组织代表团在与中方会谈时建议中方缓解通缩压力，推出一揽子宏观经济措施，包括“额外的刺激措施、宽松的货币政策以及更大的汇率灵活性“。

“你们必须帮助你们的父母、祖父母改变观念，让他们认识到花钱和促进国内消费是爱国的行为。” Kristalina Georgiewa，国际货币基金组织总裁

该组织总裁Kristalina Georgiewa还表示，需要加强社会保障体系，使人们有信心和安全感，从而增加消费，减少储蓄。

此外，近期“人民币被低估“的现象愈发受到外界关注。中国欧盟商会主席Jens Eskelund表示，人民币被低估实际上相当于对中国出口商的补贴。他表示：“为了促进消费增长、缓解贸易紧张局势，允许人民币升值将是最为有效的措施之一。”(Cash.ch外部链接/德)

近年来，中国政府一直在鼓励老年人融入数字时代。 keystone

中国的退休人员接受人工智能培训

瑞士公共服务机构-瑞士德语广播电视SRF于上月底发布题为《中国的退休人员接受人工智能培训》的视频及文字报道，就中国推广人工智能在老年群体中的应用情况进行了报道。

随着Deepseek、Ernie和Qwen的陆续问世，中国人工智能不仅在研发领域，而且在应用方面也处于领先地位。中国国务院定下目标：到2030年，人工智能应用于90%的经济活动。

记者走进上海一家老年大学，很多老人在学习如何使用人工智能编辑图像。一位66岁的女士“用中国应用程序豆包在编辑自己在罗马的旅行照：她先在图片上添加了两束鲜花，然后生成一段自己手捧鲜花漫步街头的视频。”

这类课程目前在中国遍地开花。这所老年人大学共有25000名学生。人工智能课程座无虚席。“这些白发苍苍的学生们正在学习如何向人工智能模型发送文本式指令。”一位老者对记者表示，自己经常向豆包询问菜谱：“最重要的是要输入准确词汇，同时也要独立思考，拥有自己的想法。”

报道中写道，近年来，中国政府一直在鼓励老年人融入数字时代。目前，孙辈帮助祖父母体验人工智能应用程序的视频在中国社交媒体上广受欢迎。中国约有3亿60岁以上的老年人口。中国科技公司和政府都在着力优化人工智能以服务于日益增长的老年群体。(SRF外部链接/德)

