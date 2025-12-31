瑞士媒體：男人太複雜–為什麼中國年輕女性更喜歡和女性交往

中國男性比女性多出約3000萬，對婚姻市場產生了重大影響。 Keystone

瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。①異性戀宿命論的趨勢在中國尤其明顯，年輕女性會僱用其他女子扮演她的男友。②國際貨幣基金組織敦促中國將經濟成長策略從促進出口轉為增加消費。③中國約有3億60歲以上的老年人口，近年來中國政府一致鼓勵老年人融入數位時代。

男人太過複雜：為什麼中國年輕女性更喜歡和女性交往

瑞士雙語新聞入口網站Watson.ch日前發布題為《男人太複雜：為什麼中國年輕女性更喜歡和女性交往》的文章。文中指出，異性戀宿命論(Heterofatalismus，即異性戀女性對男性的信任度卻越來越低)的趨勢在中國尤為明顯。

根據文章介紹，世界之外(worlds beyond)是中國最受女性歡迎的戀愛手遊之一，」遊戲中的虛擬男性會發送語音訊息、回覆短信，並根據不同的情況表現出嫉妒或愛慕之情」。現實中，年輕女性會「僱用其他女子在幾個小時內扮演她在世界之外遊戲中的男友角色……這種角色扮演約會無關性，而僅僅是為了親近」。



「很多客戶都感到壓力大、孤獨或缺乏安全感。她們在尋找一個認真對待她們、善解人意的人-而這在中國男性身上卻很少見。」 Coco(化名)，一位「男友」飾演者

Watson.ch分析，在中國，男性常被認為衣著邋遢、缺乏熱情且不具吸引力。同時，許多男性因這種刻板印象感到不公，並在厭女論壇中發洩不滿。兩性之間的信任明顯受損。

「造成這種現象的主要原因在於獨生子女政策：幾十年來，重男輕女，數百萬女嬰被墮胎。如今，中國男性比女性多出約3000萬。這種性別失衡對婚姻市場產生了重大影響」。許多城市男性拼命尋找伴侶，而女性卻越來越感到受到騷擾、壓力或脅迫，對她們來說，親密關係意味著風險和消耗。 ( watson.ch外部链接/德)

國際貨幣基金組織上調了對中國經濟成長的預期。 Keystone

國際貨幣基金組織敦促中國：要促進消費而非出口

瑞士金融門戶網站Cash.ch於12月10日發文報道，國際貨幣基金組織敦促中國將經濟成長策略從促進出口轉為增加消費。

文章寫道，國際貨幣基金組織(IMF)敦促中國加速解決經濟失衡問題，以避免進一步的貿易爭端。

「作為世界第二大經濟體，中國體量龐大，僅靠出口難以實現顯著增長。繼續依賴出口導向型增長可能會加劇全球貿易緊張局勢。」 Kristalina Georgiewa，國際貨幣基金組織總裁

國際貨幣基金組織讚賞中國政府在下一個五年計畫中將促進消費作為經濟成長的驅動力。該組織上調了對中國經濟成長的預期：預計中國經濟在2025年將成長5.0%，在2026年將成長4.5%。

國際貨幣基金組織代表團在與中方會談時建議中方緩解通縮壓力，推出一攬子宏觀經濟措施，包括「額外的刺激措施、寬鬆的貨幣政策以及更大的匯率靈活性」。

「你們必須幫助你們的父母、祖父母改變觀念，讓他們認識到花錢和促進國內消費是愛國的行為。」 Kristalina Georgiewa，國際貨幣基金組織總裁

該組織總裁Kristalina Georgiewa也表示，需要加強社會保障體系，讓人們有信心和安全感，進而增加消費，減少儲蓄。

此外，近期「人民幣被低估」的現象愈發受到外界關注。中國歐盟商會主席Jens Eskelund表示，人民幣被低估實際上相當於對中國出口商的補貼。他表示：「為了促進消費成長、緩解貿易緊張局勢，允許人民幣升值將是最有效的措施之一。」( Cash.ch外部链接/德)

近年來，中國政府一直在鼓勵老年人融入數位時代。 Keystone

中國的退休人員接受人工智慧培訓

瑞士公共服務機構-瑞士德語廣播電視SRF於上月底發布題為《中國的退休人員接受人工智慧培訓》的影片及文字報道，就中國推廣人工智慧在老年群體中的應用情況進行了報導。

隨著Deepseek、Ernie和Qwen的陸續問世，中國人工智慧不僅在研發領域，在應用方面也處於領先地位。中國國務院定下目標：到2030年，人工智慧應用於90%的經濟活動。

記者走進上海一家老年大學，許多老人在學習如何使用人工智慧編輯圖像。一位66歲的女士「用中國應用程式豆包在編輯自己在羅馬的旅行照：她先在圖片上添加了兩束鮮花，然後生成一段自己手捧鮮花漫步街頭的視頻。」

這類課程目前在中國遍地開花。這所老人大學共有25,000名學生。人工智慧課程座無虛席。「這些白髮蒼蒼的學生們正在學習如何向人工智能模型發送文本式指令。」一位老者對記者表示，自己經常向豆包詢問食譜：「最重要的是要輸入準確詞彙，同時也要獨立思考，擁有自己的想法。」

報導寫道，近年來，中國政府一直在鼓勵老年人融入數位時代。目前，孫輩幫助祖父母體驗人工智慧應用程式的影片在中國社交媒體上廣受歡迎。中國約有3億60歲以上的老年人口。中國科技公司和政府都在努力優化人工智慧以服務日益增長的老年族群。 ( SRF外部链接/德)

