瑞士媒体：美国如果实行资源优先政策，台湾短期内会比较安全

如果台积电厂区被毁或被中国接管，美国科技优势将立刻受到致命打击。 keystone

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。①只要美国无法快速摆脱对台湾芯片的依赖，就必须投入更多资源阻止中国动武。②俄罗斯、伊朗和中国与委内瑞拉政权都有合作，其中中国影响力最大。③中国正面临一场前所未有的青年就业危机。

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是主要内容摘要：

美国如果实行资源优先政策，台湾短期内会比较安全

瑞士德语重要德语日报《新苏黎世报》(NZZ)于1月9日报道，美国近期在委内瑞拉的军事介入引发外界担忧：部分美国政界人士认为，这次行动形同给中国开了“入侵台湾许可”。然而，从美国对关键战略资源的依赖来看，事实可能恰好相反：如果美国的外交与安全政策以确保资源供应为核心，台湾的安全反而比以往更牢固。

台湾的重要性源于其在全球半导体产业中的独特地位。全球约 90% 的最先进 AI 芯片在台湾生产，主要来自台积电。美国虽然主导芯片设计，但几乎完全依赖台湾制造。美国商务部专家早在 2021 年就警告，一旦芯片供应中断，美国经济可能遭受类似 1930 年代大萧条的重创。当今最大的供应风险来自中国的武力攻台，一旦台积电在台厂区被毁或被接管，美国科技优势将立刻受到致命打击。

“台湾芯片为美国的科技领导地位奠定了基础。” 《新苏黎世报》(NZZ)

从这一角度看，美国近年来愈加明确的“以军力维护资源安全”的战略意味着：只要美国无法快速摆脱对台湾芯片的依赖，就必须投入更多资源阻止中国动武。这对台湾来说是一项显著的战略利好。尽管曾有传闻称特朗普可能以“大交易”方式将台湾作为谈判筹码交给中国，但若美国将关键资源安全置于外交核心，台湾的战略地位反而会上升。

然而，这种安全并非永久。美国正加速推动半导体本土化，比如去年对英特尔公司的部分国有化就是一个信号。一旦成功，美国对台湾的依赖将逐步下降。

与此同时，对 2026 年全球冲突趋势的判断更凸显台湾的复杂处境。根据瑞士双语新闻门户网站Watson.ch的分析，习近平始终坚持必要时以武力实现“统一”，部分观察者认为，中国可能在 2027 年，解放军建军一百周年前拥有攻台能力。 (NZZ外部链接/德)

中国是南美洲最大的贸易伙伴和商品供应国。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

特朗普在拉丁美洲同中国“针尖对麦芒”

瑞士公共德语电视台SRF与1月10日发布文章，指出中国在美国“后院”-拉丁美洲-富有影响力，这妨碍了美国在该地区的影响力。

文章写道，观察人士对特朗普逮捕马杜罗的动机一直感到困惑。打击“毒品恐怖主义”和获取石油的两种说法都不足以让人信服。这种情况下，“地缘政治无疑是一个值得思考的因素”。

俄罗斯、伊朗和中国与委内瑞拉政权都有合作，其中中国影响力最大-不仅从委内瑞拉购买的石油更多，还向委内瑞拉提供贷款，并通过加拉加斯与南美洲的社会主义势力建立联系。

特朗普经常强调“西半球“是美国的势力范围。而如今，中国成为南美洲最大的贸易伙伴和商品供应国。SRF引用观察人士观点：马杜罗的被捕是特朗普对“美国最大对手的亲密伙伴”采取的强硬手段。

在第二个任期内，特朗普威胁要控制巴拿马运河(中国在该运河投入巨资)，干预洪都拉斯选举旨在使该国疏远中国，他的关税政策也加大了南美与中国的贸易难度。

尽管如此，特朗普的策略总是反复无常。民主党人认为，民调支持率是他行动的驱动因素。特朗普最关心的还有美国的势力范围。 “如果特朗普真的按照‘唐罗主义’行事，那这一次，美国就是打算将中国逐出其势力范围。” (SRF外部链接/德)

找不到工作是目前中国年轻一代最大的困扰。 Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

中国迷失的一代

1月9日，瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)报道，中国正面临一场前所未有的青年就业危机。过去四年里，经济在疫情后迅速反弹后又迅速降温，导致就业市场持续低迷。16至24岁的年轻人失业率在去年10月达到17.3%，但真实情况更为严峻：自2022年以来，有约7400万年轻人首次求职，却大多只能找到薪资低、与专业不匹配的工作，甚至完全找不到职位。

在湖北武汉举行的一场高校招聘会上，25岁的应届毕业生任先龙(音译)是一个实例。他以优异的成绩完成了大学学业，但毕业后只能靠打零工维持生活，每月收入仅2000-3000元人民币。他说自己“想找到一份符合学历的固定工作”，但招聘会上招人的几乎全是国有科技企业，优先招聘工程师，而像他这样的经济学专业学生几乎无人问津。科技领域的需求与教育体系大量输出的经济学、管理类人才之间形成巨大错位。

“如果2026年就业市场不能显著回暖，中国将出现一个由一亿人组成的‘迷失的一代’。” 安德鲁·巴特森(Andrew Batson)，中国智库Gavekal Dragonomic中国问题专家

研究人士表示，年轻人的首次就业对未来职业道路至关重要。若起点过低，未来可能长期局限于低薪与职业停滞状态。与此同时，教育体系竞争残酷，而高等教育普及导致毕业生人数不断攀升-2025年达到1220万，2026年将增至1270万，但市场需求却没有同步增长。

部分年轻人选择“躺平”，在家等待机会或转向南方乡村寻找另类生活方式。然而像任先龙这样的人仍坚持继续寻找工作，不愿退出职场。他的经历折射出中国青年面临的结构性挑战：经济疲软、产业结构偏向高科技，以及人才供需长期失衡。(NZZ外部链接/德)

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

瑞士地方法院宣布，对跨年夜失火、造成40人丧生的"星座"酒吧业主实施审前羁押。

去年，瑞士自住型公寓挂牌售价显著上涨，自住独栋住宅的价格涨幅相对平缓。

瑞士卫生部门数据显示，2025至2026年的流感季预计成为有记录以来最严重的一季。

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

瑞士资讯swissinfo.ch用10种语言报道瑞士。参与我们的讨论，你可以对瑞士的各类新闻、事件、现象、投票等等畅所欲言。而且，你的留言会被自动翻译成其他9种语言。⁠也就是说，你可以通过我们平台，与全世界80%的读者进行对话-不分国家，不分语言，不分时间。

本周讨论话题：

瑞士一向被公认是一个既安全又管理完善的国家。正因如此，克莱恩-蒙塔纳大火震惊了世界。您对瑞士的印象是否因此而有所改变？这场火灾是否对瑞士的声誉产生了影响？您认为瑞士应该怎样做才能维护自己的形象？

下一期《瑞士媒体关于中国的报道 》将于1月22日星期四发布。

致以来自伯尔尼的问候！

瑞士资讯中文部