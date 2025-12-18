瑞士媒体：香港的自由？已死，已死，已死。

香港出版商、民主报刊《苹果日报》创办人黎智英。 keystone

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。①香港《苹果日报》创办人黎智英被判危害国家安全罪，该判决可能导致中美关系再度紧张。②目前中美技术竞争主要集中在三个战场：欧洲、全球南方和人工智能。③中国近期的出口管制和产业政策，正在加剧欧洲企业的不安，贸易已关乎战略与安全。

香港的自由？已死，已死，已死。

瑞士跨地区的重要德语日报《每日导报》(Tages-Anzeiger)12月16日发布文章《香港的自由？已死，已死，已死。》，就香港出版商、民主报刊《苹果日报》创办人黎智英被判危害国家安全罪一事进行了报道。文章分析指出，这一判决可能导致中美关系再度紧张。

2019年10月香港的大规模抗议活动“首次在全球范围内公开挑战了习近平的权力”。数十万香港民众走上街头-其中，黎智英走在了最前列。

“这是香港系统性镇压言论自由的最新举动。其打击目标不仅是抗议活动和政党，更是人们挑战权力所需的理念。” Sarah Brooks，国际特赦组织中国区负责人

据《每日导报》介绍，对黎的判决由香港特首李家超亲自指派的三名法官作出。根据国安法，黎可能被判处无期徒刑。美国总统特朗普和英国首相斯塔默在此之前曾多次呼吁释放黎智英，但均无反响。因此，该判决可能导致美中关系紧张化。

文章评论道，日前举行的立法会选举表明，许多香港人对政治体制的信任度如今已跌至谷底。“自选举法修改以来，只有被北京认定为忠诚的政治人物才有资格参选…… 超过 4 万名选民投出了无效选票，尽管当局曾警告不要以这种方式表达抵制。”(TagesAnzeiger外部链接/德)

中美两国的竞争越来越集中在技术领域，尤其是人工智能。 Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved

中国与美国在新世界秩序中争夺技术主导权

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)12月上旬报道：技术意味着力量。在新的多极世界中，中美两国的竞争越来越集中在技术领域，尤其是人工智能。

自互联网出现以来，美国一直是数字世界的主导者，但近年来中国迅速追赶，构建自己的海底电缆网络、云服务，并推出震惊西方的 AI 模型。新的世界秩序正在形成，技术成为地缘政治的核心。谁掌握基础设施和标准，谁就拥有优势。

“中国在特朗普就职当天发布最新AI模型 Deepseek R1不是巧合，而是中美人工智能展开竞争的强烈信号。” 日内瓦迪普洛基金会常务董事Jovan Kurbalija

目前，中美技术竞争主要集中在三个战场：欧洲、全球南方和人工智能。欧洲在云服务和 IT 领域长期依赖美国，这种依赖在政治紧张时被视为风险。美国曾暂停向乌克兰传递侦察数据，并因制裁导致国际刑事法院无法访问微软邮箱，凸显技术依赖的脆弱性。欧洲试图通过发展本土软件和卫星技术减少风险，但短期内仍难摆脱美国影响。

在全球南方，中国通过“数字丝绸之路”扩大影响力，推广华为、阿里巴巴的技术，并为专制国家提供监控系统。这不仅带来经济利益，也强化政治控制，使这些国家对中国形成依赖。

人工智能是第三个战场。美国在高性能芯片和模型质量上领先，但中国通过开放模型策略争夺全球标准。未来，模型传播和训练数据质量将决定地缘政治优势，而欧洲的数据资源也成为两个大国争夺的焦点。

随着美国在国家安全战略中明确规定，要保持技术领先，中美技术冲突将在未来数年愈演愈烈。技术竞争不仅是经济问题，更是全球权力格局的重塑。(NZZ外部链接/德)

中国对七类稀土及其制成的永磁体实施出口管制。 Chinatopix

马克龙再访中国背后：欧洲各国对华策略缺乏统一性

瑞士德语重要日报《新苏黎世报》(NZZ)于12月3日对法国总统埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)上周对华的国事访问进行了分析报道。文章指出，法国总统此行重点在于推动贸易合作，同时重申对俄乌战争的关切。这一行程凸显欧洲在对华政策上的微妙平衡：一方面强化风险意识；另一方面仍依赖中国市场。

英国首相基尔·斯塔默(Keir Starmer)日前在伦敦发表讲话，称中国既是国家安全威胁，也是未来外交优先事项。他批评过去“忽冷忽热”的策略，主张在利用中国市场机遇的同时保障安全。

“我们必须在利用中国市场和某些领域合作的机会的同时，保障国家安全。” 英国首相基尔·斯塔默

这一务实立场与马克龙的路线不谋而合，后者长期倡导“批判性务实”的对华政策。马克龙在中国寻求扩大法国奢侈品和食品出口市场，并推动投资合作，同时敦促习近平对普京施压，令他至少同意停火。他还表达了对不公平竞争和廉价中国产品冲击欧洲经济的担忧。然而，与英国近期公开警告中国间谍活动形成对比，安全议题并非法国关注重点。

欧洲对华政策目前仍缺乏统一性。德国希望减少经济依赖；英国则急需增长机会；而东欧部分国家甚至在安全领域与中国合作。欧盟委员会主席冯德莱恩此次未随行访华，原因据称与她在此前访问中“唱白脸”的角色有关。她近年来推动“去风险化”(De-Risking)，强调降低对中国市场的依赖。

分析人士指出，马克龙此次以“欧洲代表”身份出访，但现实是各国立场分歧明显。中国则利用这一局面，向法国展示“特殊关系”，以强化双边合作。(NZZ外部链接/德)

