瑞士媒體：「習近平深知權力交接的風險，因此其接班人問題一直懸而未決」

習近平的接班人選一直撲朔迷離。 Keystone-SDA

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表有關中國的報導。①在中國共產黨四中全會召開之際，外界再次聚焦習近平的接班人問題。②伯恩燈光秀《相約聯邦廣場》的視覺旅程帶領觀眾環遊世界，卻刻意避開了西藏。③川普與習近平會晤前夕，中國稱在台灣附近進行軍事演習，台灣國防部駁斥了這項說法。

10 分钟

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。

下面是主要內容摘要：

習近平為何不指定接班人

10月23日瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)報道，在中國共產黨四中全會召開之際，外界再次聚焦習近平的接班人問題。現年72歲的習近平已掌權逾十年，權力集中程度超過毛澤東之後的任何領導人，但至今未明確接班人安排。

美國政治學者約瑟夫‧托里吉安(Joseph Torigian)指出，習近平深知列寧主義體制中權力交接的風險，因此可能故意讓接班人問題懸而未決。

“一旦某人被正式視為接班人，權力的實際歸屬就會立即出現混亂。” 約瑟夫·托里吉安(Joseph Torigian)，美國政治學者



托里吉安認為，習近平的統治風格深受父親習仲勳影響。雖然習仲勳曾是改革派代表，主張「以人為本」，但把黨視為高於一切的存在。他的兒子遵循也是同樣的邏輯：習近平強調國家主導與意識形態控制，相信只有黨才能帶領中國走向復興，而五年計畫正是體現國家戰略優勢的工具。

在習近平看來，西方民主制度因政權更替頻繁而缺乏戰略連貫性。他曾批評美國在氣候政策上的反复，認為中國的製度更能實現長期目標。

瑞士媒體《Watson》外部链接在一篇關於中國地緣政治戰略的社論中指出，習近平正在透過強化多邊組織如上海合作組織(SOZ)來鞏固其國際影響力，同時也在國內維持高度集權的統治結構。文章分析稱：「中國正在建立一種’多選項策略’，在不同場合靈活運用權力工具，這種模式也體現在習近平對接班人問題的處理上。」

儘管習近平強調「自我革命」與精神力量，但中國青年面臨的就業壓力與生活成本問題也在挑戰他的執政理念。

托里吉安指出，習近平既是理想主義者，也深諳權力運作之道。他真正相信，只有讓人民找到意義和成就感的政黨才能帶領中國走向未來。 (NZZ外部链接/德)

瑞士聯邦大廈燈光秀刻意避開了一個原本計劃中的目的地-西藏。 Keystone / Christian Beutler

瑞士聯邦廣場燈光秀帶你周遊世界，卻刻意繞過了西藏

瑞士雙語新聞門戶網站Watson.ch於10月24日報道：在伯恩聯邦廣場上演的燈光秀《相約聯邦廣場》(Rendez-vous Bundesplatz)以30分鐘的視覺旅程帶領觀眾環遊世界，從巴黎埃菲爾鐵塔到印度泰姬陵，投影出各地著名地標。然而，這場視覺饗宴卻刻意避開了一個原本計劃中的目的地-西藏。

主辦單位布里吉特·魯(Brigitte Roux)透露，原本打算在燈光秀中呈現西藏的文化與地貌，但遭到聯邦議會辦公室(Parliamentary Services)的干預。「他們說西藏太具有政治性，建議我們換一個地方，於是我們就改去了泰國。」

這是議會向中國低頭的表現，也是在限制藝術自由。” 法比安‧莫利納(Fabian Molina)，瑞士議會西藏友善小組聯合主席

聯邦議會辦公廳解釋稱，由於燈光秀投影在瑞士聯邦議會大廈的樓上，涉及西藏可能引發政治聯想，因此不批准包含西藏的初版腳本。他們強調，只有「無政治意圖」的內容才被允許。

此舉引發部分政界人士和學者的不滿。議會國民院議員、議會西藏友善小組聯合主席法比安·莫利納(Fabian Molina)認為，展示西藏的文化和風景並不應被視為政治行為。

巴塞爾大學歐洲全球研究教授拉爾夫‧韋伯(Ralph Weber)指出，中國對任何不符合其立場的關於西藏的表達都高度敏感。他說：「諷刺的是，燈光秀可能只是展示西藏的自然美景，這些畫面甚至可能與中國的宣傳一致，如果瑞士官方將西藏視為’太政治化’，實際上是在順應中國。」

燈光秀將持續至11月22日，每晚19點、20點和21點各演出一場，地點為伯恩聯邦廣場。 ( watson.ch外部链接/德)

中國日前在台灣附近進行軍事演習的說法被台灣國防部否認(象徵性圖片)。 Keystone-SDA

川普與習近平會面前夕，中國稱在台灣附近進行軍事演習遭台灣駁斥

屬於公共服務機構的瑞士德語廣播電視10月27日報道，在中國國家主席習近平與美國總統唐納德·特朗普計劃會晤的前夕，中國在台灣附近進行軍事演習，演習了空中封鎖和精確打擊，向台灣「炫耀武力」。

「中方稱，排成戰鬥隊形的J-10戰鬥機和可攜帶核武器的轟6-K 轟炸機飛入台灣週邊空域進行模擬作戰演習…… 中國國家電視台還播放了一段據稱是投彈的視頻。一名空軍軍官稱，台灣海岸’清晰可見’。」文章寫道。

但是，台灣國防部對中方敘述進行了駁斥，指出中方的報道是宣傳和恐嚇。在27日上午關於中國過去24小時軍事活動的每日情況報告中，該部僅報告了四架中國軍用飛機在島嶼附近出現。

根據Watson.ch報道，習近平和川普在韓國亞太經合組織峰會舉行之際會晤， 這次會面是習近平與川普在後者再次當選總統後的首次面對面會晤。

瑞士德語電視台SRF補充道，美國國務卿盧比歐日前表示，台灣不必為這次會談感到擔憂：「雖然美國與大多數國家一樣，與台北政府沒有正式的外交關係，但美國是台灣最重要的國際支持者和武器供應國。」( SRF外部链接/德)

外部内容 无法保存您的订阅。 请再试一次。 即将结束 请确认您的电子邮箱地址。 我们刚刚给您寄出了一封邮件，请点击邮件内的链接，完成订阅程序。 每週 瑞士廣播電視集團(SRG SSR)的隱私權政策提供了有關資料處理的附加資訊。 注册后，您将收到我们欢迎系列的时事通讯，以及每年最多6次瑞士资讯SWI swissinfo.ch的更新和背景信息。 我同意瑞士資訊SWI swissinfo.ch電子報(Newsletter)的資料處理條款。 訂閱

以下均为简体内容：

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

相关内容

相关内容 全球健康 二十年来瑞士中风死亡率减半 此内容发布于 瑞士一项全国性研究显示，在过去20年里，瑞士的中风相关死亡人数已减少一半。这项研究于10月29日的“世界中风日”前夕公布，可见预防与急救措施正逐渐见效。 更多阅览 二十年来瑞士中风死亡率减半

相关内容

相关内容 瑞士政治 瑞士政府反对学校实施儿童穆斯林头巾禁令 此内容发布于 佩戴头巾是伊斯兰教的一项重要义务，而儿童佩戴头巾被视为有助于培养其形成对信仰的认同感。当这种与众不同的行为与瑞士公立学校的规范发生碰撞时，瑞士政府认为应采取中立立场。 更多阅览 瑞士政府反对学校实施儿童穆斯林头巾禁令

相关内容

相关内容 瑞士体操选手世锦赛摘铜创造历史 此内容发布于 诺埃·塞弗特(Noe Seifert)在雅加达举行的2025年竞技体操世锦赛全能决赛中书写了瑞士体操史新篇章。这位来自阿尔高州的选手凭借在六个单项上的卓越表现爆冷夺得铜牌，实现了奖牌梦想。 更多阅览 瑞士体操选手世锦赛摘铜创造历史

相关内容

相关内容 民主 多数瑞士政界人士遭遇仇恨与威胁 此内容发布于 一项调研显示，几乎所有瑞士议员在过去两年中都曾因其政治职务而遭遇过敌意。 更多阅览 多数瑞士政界人士遭遇仇恨与威胁

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

参与讨论

瑞士资讯swissinfo.ch用10种语言报道瑞士。参与我们的讨论，你可以对瑞士的各类新闻、事件、现象、投票等等畅所欲言。而且，你的留言会被自动翻译成其他9种语言。⁠也就是说，你可以通过我们平台，与全世界80%的读者进行对话-不分国家，不分语言，不分时间。

本周讨论话题：

相关内容 讨论 提问者： Benjamin von Wyl 您的国家能够抵御反民主势力吗？ 自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。 参与讨论 18 赞 查看讨论