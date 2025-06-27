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瑞士媒體：中國何時打台灣？這是一個錯誤的問題

僅憑軍艦和飛機的數量來判斷中國是否即將入侵台灣太過片面。
僅憑軍艦和飛機的數量來判斷中國是否即將入侵台灣太過片面。 Keystone

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。儘管中國在軍事上對台灣施加的壓力越來越大，但目前並不打算發動戰爭；歐盟委員會啟用貿易制裁工具，將中國公司排除在部分歐盟公共採購合約之外；前新加坡駐聯合國大使米金喜認為中美關係有兩種可怕的可能：兩個超級大國或開戰或密切合作。

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本文是瑞士媒体关于中国话题的新闻、见解与观点文章的总结与摘要。瑞士媒体关于中国都在报道哪些主题？点击这里，订阅这个时事通讯让你对此一目了然。

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下面是主要內容摘要：

中國尚不會攻打台灣

6月20日，瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)報道，儘管中國在軍事上對台灣施加的壓力越來越大，但目前並不打算發動戰爭。僅憑軍艦和飛機的數量來判斷中國是否即將入侵台灣太過片面。中國政府更傾向於透過「耐心戰略」來實現統一目標，而不是透過戰爭。

首先，軍事進攻台灣的代價極高。台灣地形複雜，易守難攻。戰爭將嚴重衝擊全球經濟，尤其是半導體產業。此外，封鎖台灣雖然看似風險不大，但也可能引發軍事衝突和國際制裁，反而給美國加強區域軍事部署提供機會。

其次，中國目前面臨更迫切的國內問題，如經濟成長放緩和社會不滿情緒上升。外交上，中國也在努力改善與鄰國的關係，避免激化矛盾。相較之下，美國在川普領導下推行「美國優先」政策，削弱了西方聯盟的凝聚力，這對中國有利。

北京真正的紅線是台灣正式宣布獨立。那將被視為對中國主權的挑戰，可能引發戰爭。但目前台灣並未踏出這一步，連民進黨也傾向維持現狀。中國則透過「灰色地帶」策略-包括軍事威懾、網路攻擊、經濟施壓和資訊戰-來削弱台灣的抵抗意志，同時在國際上孤立台灣。

對近平來說，台灣與大陸的統一關係到中國重新成為一個強大、繁榮的世界大國的中國夢。

《新蘇黎世報》

這種心理戰策略避免了直接衝突，卻持續對台灣產生壓力。儘管如此，台灣社會展現出強大韌性，認同感日益增強。而中國的戰略耐心終有一天可能會耗盡，但目前仍傾向不戰而屈人之兵。

最後，台灣問題對中國共產黨有重要的戰略價值。它不僅能激發民族主義、正當化軍費開支，也能作為外交談判的籌碼。維持現狀反而更有利於中國塑造有利​​的國際秩序。因此，台灣局勢雖緊張，但短期內中國不太可能發動戰爭。 ( NZZ外部链接/德)

歐方認為，中國在招標過程中對歐洲企業設定不合理限制。
歐方認為，中國在招標過程中對歐洲企業設定不合理限制。 Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

歐盟將中國公司排除在外

瑞士跨地區的重要德語日報每日導報》(Tages-Anzeiger)於6月20日報道：歐盟委員會近日首次啟用2022年生效的貿易制裁工具，將中國公司排除在部分歐盟公共採購合約之外，主要針對價值超過500萬歐元的醫療器材採購項目。此舉旨在回應中國對歐盟企業在其醫療器材市場上的不公平待遇。

歐盟指出，2015-2023年間，中國對歐盟的醫療器材出口翻了一番，但中國市場對歐盟企業卻設置了許多障礙。數據顯示，在中國近90%的醫療器材公共採購合約中，有對​​歐盟產品和供應商的歧視措施。這些合約涵蓋從呼吸器、X光設備、消毒器材到輪椅和敷料等多種醫療產品。

歐盟認為歐洲公司受到歧視

《每日導報》

歐盟委員會表示，儘管過去一年曾多次嘗試與中國相關機構溝通，推動市場開放，但談判並未取得實質進展。歐方認為，中國在招標過程中對歐洲企業設定不合理限制，例如僅允許中國本土企業參與，或在只有一家中國公司投標時做出例外處理。

此次製裁的核心目標是推動中國市場對歐盟企業更加開放，確保公平競爭。歐盟希望透過這項措施向其他國家傳遞明確訊號：如果對歐洲企業實施歧視性政策，將面臨實際後果。

這項行動標誌著歐盟在貿易政策上更趨強硬，尤其是在關鍵領域如醫療器材等戰略性產業。未來，歐盟可能會將這項工具擴展至其他產業，以維護其企業在全球市場中的公平待遇。

印度核武：印度和巴基斯坦兩個核武大國之間雖然發生短暫衝突，但雙方都非常謹慎。
印度核武：印度和巴基斯坦兩個核武大國之間雖然發生短暫衝突，但雙方都非常謹慎。 Keystone

“受挫的中國比振奮的中國更危險”

瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)發布了一篇對前新加坡駐聯合國大使米金喜(Bilahari Kausikan)的採訪，採訪涉及中國在當今國際地緣政治中的作用和影響。他認為中美關係「有兩種可怕的可能」：兩個超級大國或開戰或密切合作。

米喜金認為，大國之間的競爭是國際關係的重要組成部分，而競爭總是和衝突風險連結在一起的。「在柏林圍牆倒塌後的頭幾十年裡，這一點在某種程度上被遺忘了。現在，我們正在恢復這種正常狀態。」他說。

關於貿易戰，米喜金表示，美國當年開放市場並非出於利他主義，而是作為與蘇聯進行生存鬥爭的武器。目前這種動機已不復存在，川普則發起了關稅大戰。經濟發達的韓國、日本和台灣能夠應對複雜的國際貿易環境，而其他國家，如菲律賓、越南、泰國或馬來西亞，則有陷入發展停滯的危險。

在關稅壓力下，中國公司將把無法再運往美國的產品轉運到東南亞。米喜金認為，面對「中國進口產品洪流的威脅」，後者必須保護自己的產業。但是， 「當一個政府必須決定是輸掉選舉，還是屈服於中國的壓力時，它將會做出怎樣的決定是顯而易見的。」

「對我們來說，受挫的中國會比振奮的中國更危險…… 令中國政府擔憂的是，人口結構的時鐘正在滴答作響。中國達到較高收入水平的時間窗口很短。解決人口問題的辦法就是移民。但谁愿意移民到中國呢」

米喜金，前新加坡駐聯合國大使

米喜金認為，中國不會直接攻擊台灣，因為他相信，核武具有穩定局勢的作用。這一點在印巴衝突中得到充分體現：這兩個核武大國之間雖然發生短暫衝突，但雙方都非常謹慎。米認為，日本和韓國遲早也會發展核武-原因在於中國核武庫的擴張與現代化。 ( NZZ外部链接/德)

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