瑞士媒體：中國反共抗議活動日益增多

始於2022年的中國民眾迫於言論受限而發起的白紙運動。 keystone

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表有關中國的報導。在中國，針對共產黨政權的抗議行動正變得越來越公開且日益增多；台灣對抗中國網絡攻擊與宣傳的鬥爭，可為歐洲應對俄羅斯虛假信息提供借鑒；中國宣佈在南海爭議海域設立一個國家級自然保護區，稱此舉旨在保護珊瑚生態系統。

中國反共抗議活動日益增多

9月8日，瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)報道：在中國，針對共產黨政權的抗議行動正變得越來越公開。8月底，重慶市大學區對面的一棟高樓上出現了醒目的投影標語：「自由不是禮物，我們必須自己奪回自由」。這場精心策劃的抗議行動由早已攜家人移居英國的43歲的祁宏(Qi Hong，音譯)遠程操控完成。

祁宏在飯店房間內佈置了投影機和攝影機，成功記錄警察衝入房間、試圖關閉設備的畫面。他還留下了一封手寫信，強調自己是單獨行動，並呼籲警方不要牽連他人。

“每個中國家庭都有遭受迫害的人。即使許多人從目前的中國制度中受益，但他們遲早也會成為受害者。” 祁宏(Qi Hong，音譯)

儘管中國政府迅速封鎖了消息，但學生們已將投影畫面上傳至社群媒體，引發國際關注。自由亞洲電台報道，事件發生後，重慶大學區佈滿警車和便衣警察，網路審查也迅速介入。

近年來，在中國針對政府的抗議活動增加。人權觀察亞洲事務負責人瑪雅王指出，疫情期間民眾情緒轉變，尤其是年輕人對國家發展方向和習近平的經濟政策表示質疑。

類似的抗議行動早在2022年就已經出現。當年，一名男子在北京一座天橋上掛出橫幅，公開批評習近平，引發廣泛效仿。重慶的投影事件被視為這股抗議浪潮的延續。

儘管國家嚴控訊息傳播，抗議者仍透過塗鴉、海報和社群媒體表達不滿。專家認為，這些行動顯示出中國年輕一代對現狀的深刻不滿，也揭示了中國政府在維穩方面面臨的新挑戰。 ( NZZ外部链接/德)

台灣用幽默的方式對抗中國假訊息。 Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

用幽默對抗謠言：台灣對抗中國假訊息的策略如何啟發歐洲

唐鳳，台灣數位大使。 keystone

瑞士法語區權威報紙《時報》(Le Temps)於9月15日發布文章《「用幽默對抗謠言」：台灣對抗中國假訊息的策略如何啟發歐洲》。「台灣數位大使」唐鳳在訪談中指出，台灣對抗中國網路攻擊與宣傳的鬥爭，可為歐洲應對俄羅斯假訊息提供借鏡。

2024年，台灣及其2,300萬居民遭受了240萬次網路攻擊。台灣自認擁有「內容最自由的網路空間」。為使社會免受虛假信息的侵害，「整個社會都參與進事實核查。這始於中學階段的媒體素養教育。」而其目標並非查禁虛假信息，而是對其進行反駁，並追溯其來源。

“北京方面正觀望我們是否因恐慌而屈服，他們每天都在測試我們的抵抗力。” 唐鳳，台灣數位大使

與其揭穿北京的政治操縱，台灣政府和民間社會更傾向於採取「預先揭穿」策略，即提前揭露資訊發布者的身份，弄清楚「誰在為誰買單」。

基於烏克蘭的戰爭經驗，台灣也致力於維護其電信基礎設施的穩定與安全，這是防止假訊息傳播的關鍵因素。這意味著島上不能使用任何中國技術。

台灣應對假訊息的一個關鍵在於民主活力。和瑞士一樣，台灣也正在發展參與式民主。「公民表達越多，民粹主義領袖的生存空間就越小……政治兩極化就不會導致社會分裂。」

“我支持中國和台灣互利共生的理念。台灣必須成為不可或缺的存在。” 唐鳳，台灣數位大使

接受多元化與「徹底的言論自由」是對抗假訊息的最佳武器。唐鳳幽默地用珍珠奶茶比喻這一自由：「沒有專利，沒有固定形式…..可以隨心所欲地個性化調製。沒有珍珠奶茶的生活，就像沒有台灣的國際社會一樣，是無法想像的。」( Temps外部链接/法)

隨著中菲海上摩擦頻傳，南海局勢將日益緊張。 keystone

中國在南海設立自然保護區引發地緣政治緊張

9月11日，瑞士跨地區的重要德文日報《每日導報》(Tages-Anzeiger)報道，中國政府近日宣佈在南海爭議海域斯卡伯勒礁(Scarborough Shoal)設立一個面積達3500公頃的國家級自然保護區，稱此舉旨在保護珊瑚生態系統。然而，菲律賓政府對此表示強烈反對，指責中國此舉是「非法和違法的」，並認為這是鞏固對該海域控制權的手段。

斯卡伯勒礁距離菲律賓海岸僅約200公里，而距離中國最近的省份超過870公里。該區域不僅擁有豐富漁業資源，還因其戰略位置而長期成為中菲衝突焦點。自2012年中國接管該環礁以來，已在周邊海域部署海警並限制菲律賓漁民進入傳統捕魚區。

瑞士廣播電視台( SRF外部链接)在報告中指出，中國在南海的行動引發了菲律賓的強烈反應，並加劇了區域緊張局勢。

中國國務院在聲明中稱，設立保護區是“維護黃岩島自然生態系統多樣性、穩定性和可持續性的重要保障”，並呼籲加強執法，打擊「非法活動」。根據中國公佈的地圖，保護區分為「核心區」和兩個「實驗區」，前者禁止任何建設，後者允許科研、教育和旅遊活動，外國人需獲中國官方授權方可進入。

“現在中國聲稱對他們自己破壞的生態系統擁有掌控權，這既自相矛盾，又誤導公眾。” 菲律賓政府國家安全顧問愛德華多‧阿諾(Eduardo Año)

環保組織也對中國的環保動機表示懷疑。根據美國戰略與國際研究中心(CSIS)的報告，中國為建造人工島而進行的填海活動已破壞約4648公頃島礁面積，硨磲捕撈則破壞了約16353公頃珊瑚礁。

隨著中菲海上摩擦頻傳，南海局勢日益緊張。菲律賓是美國的防禦盟友，若衝突升級，可能引發更廣泛的區域安全危機。 ( Tages-Anzeiger外部链接/德)

