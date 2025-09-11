瑞士媒體：中國的傲慢帶不來強大

美國皮尤研究中心(Pew Research)的調查顯示，全球54%的受訪者對中國持負面印象。 keystone

中國在經濟起飛的同時，政治卻陷入停滯，西方應重新理解中國的全球角色；瑞士自由撰稿記者講述外國記者在中國愈發艱難的處境，街頭採訪中，人們也非常害怕；近期抖音海外版Tiktok大量視頻宣稱，愛馬仕和路易威登等歐洲奢侈品牌的手袋其實是在中國生產。

中國的傲慢帶不來強大

瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)近日刊登了一篇有關中國的專欄報道，文中作者呼籲西方重新理解中國的全球角色。他指出，中國在經濟起飛的同時，政治卻陷入停滯。文章寫道：「中國沒有在台灣、香港和南海贏得民心，而是選擇了傲慢和暴力。」這不是力量的表現，而是軟弱。

作者認為，中國在制度上的矛盾-經濟自由與政治控制-雖仍可運作，但無法長期維持。60%的中國人出生在鄧小平改革之後，他們對毛澤東時代毫無認同，也不再接受舊式政治控制。

儘管政治體制受到批評，但無可爭議中國在多個領域的成就卻不容忽視。在教育方面，中國學生在國際比薩教育評估中排名全球第二，僅次於新加坡，遠超過多數西方國家。科技方面，中國每年註冊的專利數量居世界首位，工業自動化水準領先，甚至建造158公里高速公路時未使用一名人類工人。

在脫貧方面，中國在過去三十年中讓超過8億人擺脫貧困，形成了全球最大的中產階級群體。人均GDP成長超過14倍，成為世界上最顯著的經濟躍升之一。

“讓一個國家變得危險的不是龐大的軍隊，而是武器背後的精神。” Pedro Jordão，專欄作者

軍事方面，中國擁有世界上規模最大的海軍，年度軍事預算可能高達4,000億美元，儘管仍遠不及美國的全球部署能力。

瑞士新聞小報《一瞥》(Blick)在評論中指出，中國在全球專制政權中的角色令人擔憂，尤其是對俄羅斯、伊朗和北韓的支持加劇了西方的不信任。美國皮尤研究中心(Pew Research)的調查顯示，全球54%的受訪者對中國持負面印象，36%則持正面看法。

文章最後呼籲中國政府應該展現與鄧小平當年勇於改革的勇氣，在互信基礎上與西方建立創新合作橋樑。這項選擇將決定未來幾十年的全球格局。 ( NZZ外部链接/德)

外國記者在中國的處境越來越難 keystone

“10分鐘後，警察來到我門前”

瑞士德語廣播電視SRF日前發布題為《10分鐘後，警察來到我門前》的採訪文章，瑞士自由撰稿記者Fabian Kretschmer講述了外國記者在中國愈發艱難的處境，他本人曾在中國做記者，直到2024年被迫離開。

根據Kretschmer介紹，在北京或上海，幾乎找不到願意談論某些話題的受訪者。街頭採訪中，人們也非常害怕。「我入住飯店十分鐘後，國安人員就會出現在我房間門口盤問。有時，我還會被開著車的便衣警察跟踪。」

“在習近平上台之前，很容易看到公開抱怨黨內腐敗的人。如今，沒有哪個中國人會冒這個險。” Fabian Kretschmer，前駐華自由撰稿記者

這位瑞士記者曾三度被中國外交部叫去「喝茶」。「他們不喜歡我關於習近平的一次採訪。我收到了最後通牒。」Kretschmer曾試圖延長在中國的合法逗留，但最終不得不放棄。

和中國本土記者不同，Kretschmer身為外國記者並沒有被禁止報道某些議題，但他必須對通報內容承擔後果。他最大顧慮是受訪者的安全。即使是匿名採訪，他有時也要割捨有些素材。因為「在中國監控下，很難百分之百地保護受訪者的安全」。如今，不僅諸如台灣等話題會帶來風險，經濟或科技話題也被認為是敏感話題。

Kretschmer表示，自己在中國受到的人身限制尚不嚴重，但最糟糕的是「始終縈繞腦海的莫名恐懼」。 ( SRF外部链接/德)

專家建議提高警惕，勿輕信社群媒體上的「工廠直銷」宣傳。 Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

愛馬仕、LV，made in china?

9月5日，瑞士德語區重要報紙《巴塞爾報》(Baz)報道：近期，抖音海外版Tiktok平台上大量影片宣稱，愛馬仕和路易威登等歐洲奢侈品牌的手袋其實是在中國生產，可直接從中國廠家以低價購買「正品」。這些影片以「奢侈品牌欺騙了你」、「都是中國製造」為標題，迅速在美國和法國傳播，引發廣泛爭議。

然而，據澳洲媒體《對話》(The Conversation)稱，這些影片展示的箱包均為仿冒品。根據官方文件，愛馬仕的75個生產基地中有60個位於法國，其餘分佈在義大利、英國、澳洲、美國、葡萄牙和瑞士；路易威登也主要在法國生產，並在義大利、西班牙、葡萄牙和美國設有工廠。

“這些影片的流行也是因為它們暴露了奢侈品行業的弱點。供應鏈往往不透明。這種現象可能會成為品牌重新思考其商業模式的機會。” 法國高等商業學院教授、中國市場專家Oscar Sand

法國《費加羅報》(Le Figaro)早在4月就對這一現象進行了調查，指出這些視頻背後往往是如DHgate等低價郵購平台，借助地緣政治不確定性和中美貿易緊張情緒，目標群體是Z一代(90後)和千禧一代(00後)消費者。

目前尚無證據顯示上述品牌在中國有官方生產線。專家建議消費者提高警惕，勿輕信社群媒體上的「工廠直銷」宣傳。 ( Baz外部链接/德)

