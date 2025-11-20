瑞士媒體：中日外交爭端升級，中國總領事威脅要“割斷”日本首相“骯髒的頭顱”

高市早苗在韓國出席亞太經合組織高峰會期間會見了習近平。 Keystone

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表有關中國的報導。①日本首相高市早苗表示，如果中國攻擊台灣，日本將與美國並肩作戰。②中國10月經濟數據再度令人失望，這個全球第二大經濟體正深陷通貨緊縮壓力。③歐洲道路上的中國產公車存在外部存取通道，製造商可以直接存取電池和能源管理系統。

12 分钟

阅读本文简体字版本请 点击这里

我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。

下面是主要內容摘要：

中日外交爭端升級：中國總領事威脅要「割斷」日本首相「骯髒的頭顱」

近日，包括《新蘇黎世報》(NZZ，德)外部链接在內的多家瑞士媒體就「日本首相的台灣言論引發中日外交爭端」進行了通報。

日前，日本首相高市早苗在國會會議中表示，如果台灣爆發武力衝突，可能被視為日本的存亡危機事態，日本自衛隊有權進行軍事干預。「她實際上是在說，如果中國攻擊台灣，日本將與美國並肩作戰。高市早苗的這番表態比美國更進一步，「《新蘇黎世報》在11月14日的文章中寫道，「中國政府顯然感到被冒犯，並以侮辱性的方式予以回擊-中國駐大阪總領事薛官在X平台上寫道：「擅自闖入的骯髒頭顱，只能毫不猶豫地砍掉。你們準備好了嗎?。」

中國共產黨黨報《人民日報》刊登評論文章，稱日本右翼企圖將日本重新變成軍事強國，高市想要粉飾日本侵略歷史，並恢復軍國主義。「這標誌著日中雙邊關係急劇惡化。」《新蘇黎世報》評論道。

該報提到，更早前，高市早苗在韓國出席亞太經合組織高峰會期間會見了習近平。「會晤中，她面帶微笑；而習近平則面無表情，因為他深知日中關係仍將錯綜複雜…… 高市是前首相安倍晉三的親信，而後者在中國的大眾輿論和學術界被描述為軍國主義者。」

根據《新蘇黎世報》分析，中國共產黨把日本戰爭罪行作為國家宣傳的核心內容，日本對中國共產黨而言是一個「有用的敵人形象」。然而，這項做法會在民眾中引發仇恨。以往外交爭端期間，中國人曾公開焚燒日本產品，恐嚇日本公民；去年也曾發生在華日本人遭到持刀攻擊的事件。

據Watson.ch(德)外部链接報道，除了輿論之外，中國海警也發出了強硬的政治信號：派遣了巡邏艇前往存在領土爭議的島嶼群。中國政府也已建議其公民避免前往日本。「日本航空公司、化妝品公司、百貨公司等與旅遊相關的板塊在東京證券交易所大幅下跌，這可能進一步損害日本經濟的關鍵產業。」

瑞士德語電視台(德)外部链接在相關文章中提到，高市的發言在執政黨內部也引發批評。高市表示，她的發言只是假設，不會再重複該言論。

中國經濟陷入通貨緊縮的原因不僅是消費疲軟，也與房地產危機和產業政策失衡密切相關。 Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

中國陷入通縮惡性循環，投資與消費雙雙疲軟

11月14日，瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)報道，中國10月份經濟數據再度令人失望地顯示，這個全球第二大經濟體正深陷通貨緊縮壓力。官方數據顯示，10月消費者物價指數(CPI)年減0.2%，生產者物價指數(PPI)則連續第29個月下跌，降幅達2.1%。同時，社會消費品零售總額僅較去年同期成長2.9%，低於市場預期，投資更是創下新低，今年前十個月年減1.7%，其中民營企業縮減尤為明顯。

消費疲軟的背後是就業和收入壓力。青年失業率官方數據接近20%，獨立專家估計或高達40%。不少企業削減薪資，導致國民更喜歡儲蓄而非消費。房地產市場持續低迷，房價和銷售量雙雙下滑，政府已基本放棄托市措施。汽車業價格戰愈演愈烈，比亞迪一年內降價逾四分之一，但仍未能阻止銷量下滑。

「受諸多不確定因素影響，經濟面臨諸多挑戰，國內經濟壓力巨大。」 中國國家統計局

瑞士德語區最古老《商業週報》(Handelszeitung)外部链接評論指出，中國經濟陷入通貨緊縮的原因不僅是消費疲軟，也與房地產危機和產業政策失衡密切相關。分析師指出，通貨緊縮不僅壓低企業利潤，還抑制投資和招聘，形成「價格下跌-消費延遲-需求進一步萎縮」的惡性循環。

政府已推出多項刺激措施，包括發放消費補貼、提高退休金和醫療補助，並允許地方政府提前發行債券，但效果有限。社會福利改革進展緩慢，原因在於公共財政壓力巨大，退休基金預計2035年耗盡，稅收也因企業利潤下滑而減少。專家呼籲進一步改革所得分配、擴大社會保障，以恢復消費信心。( NZZ外部链接/德)

丹麥政治家指出，歐洲對中國技術的過度依賴是一種「戰略風險」。 Keystone

透過行動通訊進行遠端控制：中國可以隨時切斷電動巴士的電源–在瑞士也是如此嗎？

瑞士跨地區的重要德語日報《每日導報》(Tages-Anzeiger)日前報導：歐洲道路上的中國產公共汽車數量正在增加，但是挪威近日發現，多輛中國製造的電動巴士存在外部訪問通道，製造商可以直接訪問電池和能源管理系統。瑞士德語電視台SRF的相關文章寫道：「這些宇通品牌的巴士可以通過一張電子SIM卡，通過羅馬尼亞與中國進行連接，從而進行控制、鎖定和叫停巴士的行進。」

宇通公司透過英國《衛報》強調，資料將儲存在法蘭克福亞馬遜雲端運算服務(AWS)的資料中心，經過加密處理，僅用於維護目的。但丹麥政治家Thomas Rohden指出，歐洲對中國技術的過度依賴是一種「戰略風險」。歐盟也對此感到擔憂。因為該議題不僅涉及網路安全，還關乎關鍵基礎設施的經濟依賴性和資料保護問題。

丹麥最大的交通公司Movia已經營運468輛來自中國的電動巴士，其中半數以上來自宇通。目前，挪威和奧地利仍在使用宇通巴士。但瑞典已預防性地停用了中國巴士。

「因為存在涉及車輛或其部件的風險因素，宇通巴士尚未在瑞士的專營公交線路中投入使用。」 瑞士聯邦交通局

中國電動車也已進入瑞士：2024年底，首輛在中國生產的CRRC C12 型公車在瑞士Engelberg投入營運。此外，瑞士郵政巴士公司也開始了四輪自動駕駛汽車的試驗。在聖加侖、圖爾高以及阿彭策爾州，客戶將來可以預訂由中國公司Apollo Go營運的自動駕駛電動車出行。

瑞士郵政巴士認為來自中國的電動車不存在危險。瑞士的資料保護法非常嚴格，禁止將個人或敏感資料傳輸到中國。此外，瑞士電動郵政巴士無法被進行遠端控制，因為公司設有操作員監督車輛行駛。

意識到風險的瑞士政府於今年8 月授命制定一項嚴格化關於數位產品的«網路彈性法»。 ( TagesAnzeiger外部链接/德)

以下均为简体内容：

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

下一期《瑞士媒体关于中国的报道 》将于11月27日星期四发布。

致以来自伯尔尼的问候！

瑞士资讯中文部