瑞士媒體：美國如果實施資源優先政策，台灣短期內會較安全

如果台積電廠區被摧毀或被中國接管，美國科技優勢將立刻受到致命打擊。 Keystone

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。①只要美國無法快速擺脫對台灣晶片的依賴，就必須投入更多資源阻止中國動武。②俄羅斯、伊朗和中國與委內瑞拉政權都有合作，其中中國影響力最大。③中國正面臨前所未有的青年就業危機。

11 分钟

阅读本文简体字版本请 点击这里

我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。

下面是主要內容摘要：

美美國如果實施資源優先政策，台灣短期內會比較安全

瑞士德語重要德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)於1月9日報道，美國近期在委內瑞拉的軍事介入引發外界擔憂：部分美國政界人士認為，這次行動形同給中國開了「入侵台灣許可」。然而，從美國對關鍵戰略資源的依賴來看，事實可能剛好相反：如果美國的外交與安全政策以確保資源供應為核心，台灣的安全反而比以往更牢固。

台灣的重要性源自於其在全球半導體產業中的獨特地位。全球約90% 最先進的AI 晶片在台灣生產，主要來自台積電。美國雖然主導晶片設計，但幾乎完全依賴台灣製造。美國商務部專家早在2021 年就警告，一旦晶片供應中斷，美國經濟可能遭受類似1930 年代大蕭條的重創。現今最大的供應風險來自中國的武力攻台，一旦台積電在台廠區被摧毀或接管，美國科技優勢將立刻受到致命打擊。

「台灣晶片為美國的科技領導地位奠定了基礎。」 《新蘇黎世報》(NZZ)

從這個角度來看，美國近年來愈加明確的「以軍力維護資源安全」的戰略意味著：只要美國無法快速擺脫對台灣晶片的依賴，就必須投入更多資源阻止中國動武。這對台灣來說是一項顯著的戰略利多。儘管曾有傳聞稱川普可能以「大交易」方式將台灣作為談判籌碼交給中國，但若美國將關鍵資源安全置於外交核心，台灣的戰略地位反而會上升。

然而，這種安全並非永久。美國正加速推動半導體本土化，例如去年對英特爾公司的部分國有化就是一個訊號。一旦成功，美國對台灣的依賴將逐步下降。

同時，對2026 年全球衝突趨勢的判斷更凸顯台灣的複雜處境。根據瑞士雙語新聞門戶網站Watson.ch的分析，習近平始終堅持必要時以武力實現「統一」，部分觀察者認為，中國可能在2027 年，解放軍建軍一百週年前擁有攻台能力。 ( NZZ外部链接/德)

zht-中國是南美洲最大的貿易夥伴和商品供應國。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

川普在拉丁美洲同中國「針尖對麥芒」

瑞士公共德語電視台SRF與1月10日發布文章，指出中國在美國「後院」-拉丁美洲-富有影響力，這妨礙了美國在該地區的影響力。

文章寫道，觀察家對川普逮捕馬杜羅的動機一直感到困惑。打擊「毒品恐怖主義」和取得石油的兩種說法都不足以讓人信服。在這種情況下，「地緣政治無疑是一個值得思考的因素」。

俄羅斯、伊朗和中國與委內瑞拉政權都有合作，其中中國影響力最大-不僅從委內瑞拉購買的石油更多，還向委內瑞拉提供貸款，並透過加拉加斯與南美洲的社會主義勢力建立聯繫。

川普經常強調「西半球」是美國的勢力範圍。而如今，中國已成為南美洲最大的貿易夥伴和商品供應國。SRF引用觀察家觀點：馬杜羅的被捕是川普對「美國最大對手的親密夥伴」採取的強硬手段。

在第二任期內，川普威脅要控制巴拿馬運河(中國在該運河投入巨資)，干預洪都拉斯選舉旨在使該國疏遠中國，他的關稅政策也加大了南美與中國的貿易難度。

儘管如此，川普的策略總是反覆無常。民主黨人認為，民調支持率是他行動的驅動因素。川普最關心的還有美國的勢力範圍。「如果川普真的按照『唐羅主義』行事，那這一次，美國就是打算將中國逐出其勢力範圍。」( SRF外部链接/德)

找不到工作是目前中國年輕一代最大的困擾。 。 Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

中國迷失的一代

1月9日，瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)報道，中國正面臨前所未有的青年就業危機。過去四年裡，經濟在疫情後迅速反彈後又迅速降溫，導致就業市場持續低迷。16至24歲的年輕人失業率在去年10月達到17.3%，但真實情況更為嚴峻：自2022年以來，有約7,400萬年輕人首次求職，卻大多只能找到薪資低、與專業不符的工作，甚至完全找不到職位。

在湖北武漢舉行的一場大學招聘會上，25歲的應屆畢業生任先龍(音譯)是一個實例。他以優異的成績完成了大學學業，但畢業後只能靠打零工維持生活，每月收入僅2000-3000元。他說自己「想找到一份符合學歷的固定工作」，但招聘會上招人的幾乎全是國有科技企業，優先招聘工程師，而像他這樣的經濟學專業學生幾乎無人問津。科技領域的需求與教育體系大量產出的經濟學、管理類人才之間形成巨大錯置。

「如果2026年就業市場不能顯著回暖，中國將出現一個由一億人組成的’迷失的一代’。」 巴特森(Andrew Batson)，中國智庫Gavekal Dragonomic中國問題專家

研究人士表示，年輕人的首次就業對未來職涯道路至關重要。若起點過低，未來可能長期侷限於低薪與職業停滯狀態。同時，教育體系競爭殘酷，而高等教育普及導致畢業生人數不斷攀升-2025年達到1220萬，2026年將增至1270萬，但市場需求卻沒有同步增長。

部分年輕人選擇「躺平」，在家中等待機會或轉向南方鄉村尋找另類生活方式。然而像任先龍這樣的人仍堅持繼續找工作，不願退出職場。他的經歷折射出華裔青年面臨的結構性挑戰：經濟疲軟、產業結構偏向高科技，以及人才供需長期失衡。 ( NZZ外部链接/德)

以下均为简体内容：

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

下一期《瑞士媒體關於中國的報道 》將於1月22日星期四發布。

致以来自伯尔尼的问候！

瑞士资讯中文部