瑞士媒體：美國總統不願再向台灣提供更多軍事援助
親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表有關中國的報導。美國總統不願再向台灣提供更多軍事援助，標誌著美國對台政策的重大轉變；中國試圖透過香山安全論壇提升自身在全球安全事務中的話語權；中國年輕一代的就業困境日益嚴峻，幾乎每五位年輕人中就有一人失業。
我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。
下面是主要內容摘要：
唐納德·川普拒絕批准對台軍事援助
瑞士雙語新聞門戶網站Watson.ch於9月20日報道，美國總統·川普不願再向台灣提供更多軍事援助-據悉，他的這一態度與美中貿易談判不無關係。
美國於1970年起就不再在外交層面承認台灣，但美國仍是台灣主要的武器供應國。文章寫到，川普拒絕批准向台灣提供4億美元軍事援助的決定「標誌著美國對台政策的重大轉變」。
在拜登執政期間，華盛頓批准了超過20億美元的對台軍事援助。但川普不支持在「無經濟回報」地條件下向台灣提供武器。他在對烏克蘭的援助中也曾表達過這項傾向。
維護美國和台灣自由，重要的一點在於加強軍事合作，加強在國防工業方面的合作，並充分利用相關資金。”Roger Wicker，美國參議院軍事委員會主席
自從川普今年1月重返白宮以來，台北一直對其與美國的關係以及華盛頓保衛台灣的決心感到擔憂。但美國參議院軍事委員會主席Roger Wicker表示，他決心維持美台「最好的朋友」關係。
美國和台灣國防官員於8月在阿拉斯加舉行會晤，討論了一項總額可能達數十億美元的武器交易，其中包括無人機、飛彈和用於監測台灣海岸線的感測器。
Watson.ch提示，川普拒絕向台灣提供軍事援助一事尚未最終敲定。 ( Watson外部链接/法)
中國國防部長警告：世界處於「戰爭與和平」的十字路口
9月18日，瑞士雙語新聞入口網站Watson.ch報道，在北京舉行的香山安全論壇上，中國國防部長董軍強調，中國堅決反對外部勢力干涉內務，並表示中國人民解放軍是捍衛國家統一的「強大力量」。
董軍重申，台灣「無可爭議地是中國的一部分」，中國「絕不允許任何形式的台獨企圖」，並準備隨時打擊任何外部軍事干涉，儘管他並未點名具體國家。美國作為台灣最重要的防衛夥伴，成為外在關注的焦點。
「當今世界正處於一個十字路口：和平還是戰爭，對話還是面對。」中國國防部長董軍
在南海問題上，董軍指出，中國將採取措施維護自身主權和海洋權益。他批評某些國家奉行「強權即公理」的軍事戰略，警告最終將導致「弱肉強食」的局面。此前，中國宣布將南海一處環礁設為自然保護區，引發菲律賓方面的強烈反應。
香山論壇被視為中國版的「香格里拉會議」，旨在提供一個非西方主導的安全政策交流平台。西方國家與會代表的級別普遍較低，德國和美國僅派出駐華使館武官出席了論壇。中國今年也未派高級代表參加新加坡的香格里拉會議，董軍與美國防長黑格塞斯的會晤也未成行。
瑞士電視台( SRF外部链接)則指出，中國試圖透過論壇提升自身在全球安全事務中的話語權，蘇黎世大學中國問題專家Simona Grano在報道中表示，中國希望藉此駁回外界的批評，但若不拿出實質性舉措，很難取得效果。 ( Watson外部链接/德)
中國青年失業率攀升至近兩年新高，官方數據或低估實際狀況
9月19日瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)就中國青年失業狀況進行了報道：中國年輕一代的就業困境日益嚴峻。根據中國國家統計局9月中旬公佈的數據顯示，2025年8月，16-24歲人口的失業率達到18.9%，幾乎每五位年輕人中就有一人沒有工作。這一數字不僅高於7月的17.8%，還創下近兩年來的新高。
值得注意的是，中國官方曾在2023年中止公佈青年失業率長達五個月，並調整統計標準，將在校大學生排除在失業人口之外。專家指出，這項做法可能掩蓋了實際失業情況。
面對就業壓力，有一部分年輕人選擇繼續深造，有些則嘗試出國尋找機會。也有不少人，尤其是來自經濟條件較好的家庭的人，暫時退出了勞動市場。北京勞動力市場研究員張丹丹指出：「當勞動力市場疲軟時，許多人寧願觀望或暫時退出勞動力市場。」
“2023年青年實際失業率很可能高達46.5%，遠高於當時公佈的19.7%。”北京勞動市場研究員張丹丹(Zhang Dan Dan，音譯)
同時，越來越多的大學畢業生轉向快遞、代駕等平台經濟。根據統計，今年夏天中國大學畢業生人數達1,220萬，創歷史新高。外送平台如美團、餓了麼成為不少年輕人的就業選擇。一項研究顯示，62.8%的外送騎士是家庭中唯一的經濟支柱， 77%是因失業後轉入該行業。
中國經濟成長乏力、企業利潤下滑是導致職缺的主要原因。專家警告，官方數據可能低估了實際失業率，尤其是未統計農村地區和「隱性失業」族群。 ( NZZ外部链接/德)
以下内容均为简体：
瑞士重要新闻简讯
这些也许是你本周不应错过的信息：
相关内容
2025年夏季，瑞士约200人死于极端高温
相关内容
苏黎世为外来吸毒者开设临时吸毒场所
相关内容
苏黎世城的猫们逃过一劫
相关内容
罗氏制药宣布在乳腺癌三期临床试验中取得成功
更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。
