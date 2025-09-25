瑞士媒體：美國總統不願再向台灣提供更多軍事援助

川普態度的轉變與美中貿易談判不無關係。 Keystone

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表有關中國的報導。美國總統不願再向台灣提供更多軍事援助，標誌著美國對台政策的重大轉變；中國試圖透過香山安全論壇提升自身在全球安全事務中的話語權；中國年輕一代的就業困境日益嚴峻，幾乎每五位年輕人中就有一人失業。

阅读本文简体字版本请 点击这里

我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。

下面是主要內容摘要：

唐納德·川普拒絕批准對台軍事援助

瑞士雙語新聞門戶網站Watson.ch於9月20日報道，美國總統·川普不願再向台灣提供更多軍事援助-據悉，他的這一態度與美中貿易談判不無關係。

美國於1970年起就不再在外交層面承認台灣，但美國仍是台灣主要的武器供應國。文章寫到，川普拒絕批准向台灣提供4億美元軍事援助的決定「標誌著美國對台政策的重大轉變」。

在拜登執政期間，華盛頓批准了超過20億美元的對台軍事援助。但川普不支持在「無經濟回報」地條件下向台灣提供武器。他在對烏克蘭的援助中也曾表達過這項傾向。

維護美國和台灣自由，重要的一點在於加強軍事合作，加強在國防工業方面的合作，並充分利用相關資金。” Roger Wicker，美國參議院軍事委員會主席

自從川普今年1月重返白宮以來，台北一直對其與美國的關係以及華盛頓保衛台灣的決心感到擔憂。但美國參議院軍事委員會主席Roger Wicker表示，他決心維持美台「最好的朋友」關係。

美國和台灣國防官員於8月在阿拉斯加舉行會晤，討論了一項總額可能達數十億美元的武器交易，其中包括無人機、飛彈和用於監測台灣海岸線的感測器。

Watson.ch提示，川普拒絕向台灣提供軍事援助一事尚未最終敲定。 ( Watson外部链接/法)

中國試圖透過香山論壇提升自身在全球安全事務中的話語權。 Keystone

中國國防部長警告：世界處於「戰爭與和平」的十字路口

9月18日，瑞士雙語新聞入口網站Watson.ch報道，在北京舉行的香山安全論壇上，中國國防部長董軍強調，中國堅決反對外部勢力干涉內務，並表示中國人民解放軍是捍衛國家統一的「強大力量」。

董軍重申，台灣「無可爭議地是中國的一部分」，中國「絕不允許任何形式的台獨企圖」，並準備隨時打擊任何外部軍事干涉，儘管他並未點名具體國家。美國作為台灣最重要的防衛夥伴，成為外在關注的焦點。

「當今世界正處於一個十字路口：和平還是戰爭，對話還是面對。」 中國國防部長董軍

在南海問題上，董軍指出，中國將採取措施維護自身主權和海洋權益。他批評某些國家奉行「強權即公理」的軍事戰略，警告最終將導致「弱肉強食」的局面。此前，中國宣布將南海一處環礁設為自然保護區，引發菲律賓方面的強烈反應。

香山論壇被視為中國版的「香格里拉會議」，旨在提供一個非西方主導的安全政策交流平台。西方國家與會代表的級別普遍較低，德國和美國僅派出駐華使館武官出席了論壇。中國今年也未派高級代表參加新加坡的香格里拉會議，董軍與美國防長黑格塞斯的會晤也未成行。

瑞士電視台( SRF外部链接)則指出，中國試圖透過論壇提升自身在全球安全事務中的話語權，蘇黎世大學中國問題專家Simona Grano在報道中表示，中國希望藉此駁回外界的批評，但若不拿出實質性舉措，很難取得效果。 ( Watson外部链接/德)

中國年輕一代就業困境日益嚴峻.。 Keystone

中國青年失業率攀升至近兩年新高，官方數據或低估實際狀況

9月19日瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)就中國青年失業狀況進行了報道：中國年輕一代的就業困境日益嚴峻。根據中國國家統計局9月中旬公佈的數據顯示，2025年8月，16-24歲人口的失業率達到18.9%，幾乎每五位年輕人中就有一人沒有工作。這一數字不僅高於7月的17.8%，還創下近兩年來的新高。

值得注意的是，中國官方曾在2023年中止公佈青年失業率長達五個月，並調整統計標準，將在校大學生排除在失業人口之外。專家指出，這項做法可能掩蓋了實際失業情況。

面對就業壓力，有一部分年輕人選擇繼續深造，有些則嘗試出國尋找機會。也有不少人，尤其是來自經濟條件較好的家庭的人，暫時退出了勞動市場。北京勞動力市場研究員張丹丹指出：「當勞動力市場疲軟時，許多人寧願觀望或暫時退出勞動力市場。」

“2023年青年實際失業率很可能高達46.5%，遠高於當時公佈的19.7%。” 北京勞動市場研究員張丹丹(Zhang Dan Dan，音譯)

同時，越來越多的大學畢業生轉向快遞、代駕等平台經濟。根據統計，今年夏天中國大學畢業生人數達1,220萬，創歷史新高。外送平台如美團、餓了麼成為不少年輕人的就業選擇。一項研究顯示，62.8%的外送騎士是家庭中唯一的經濟支柱， 77%是因失業後轉入該行業。

中國經濟成長乏力、企業利潤下滑是導致職缺的主要原因。專家警告，官方數據可能低估了實際失業率，尤其是未統計農村地區和「隱性失業」族群。 ( NZZ外部链接/德)

以下内容均为简体：

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

相关内容

相关内容 气候适应 2025年夏季，瑞士约200人死于极端高温 此内容发布于 近年来欧洲的夏天普遍呈现气候变暖的趋势，热浪更频繁且强度更高，导致多地气温屡破纪录，给欧洲各国带来山火、高温限业等严峻挑战。不仅如此，酷暑导致的死亡也正在威胁人类的生存状况。 更多阅览 2025年夏季，瑞士约200人死于极端高温

相关内容

相关内容 预防 苏黎世为外来吸毒者开设临时吸毒场所 此内容发布于 为应对在公共场所使用毒品现象的日益增多，苏黎世市将为来自外地的吸毒者开设一个临时吸毒室。 更多阅览 苏黎世为外来吸毒者开设临时吸毒场所

相关内容

相关内容 苏黎世城的猫们逃过一劫 此内容发布于 在苏黎世，猫咪的自由似乎比立法更有分量。面对一项要求强制为户外猫植入芯片或进行绝育的请愿，州政府选择了“不插手”，而不是“动手术”。苏黎世官方正式回绝了这项由州议会于去年11月的一份提案。与其强制干预，政府更愿意继续通过宣传提高公众对猫咪自由活动可能带来的问题的认识。 更多阅览 苏黎世城的猫们逃过一劫

相关内容

相关内容 新疗法 罗氏制药宣布在乳腺癌三期临床试验中取得成功 此内容发布于 瑞士制药巨擘罗氏药业(Roche)宣布，在三期evERA临床研究中取得了积极成果。该研究试验性运用口服选择性雌激素受体降解剂吉瑞德斯特朗(giredestrant)以及靶向治疗药物依维莫司(everolimus)联合治疗特定类型的乳腺癌。 更多阅览 罗氏制药宣布在乳腺癌三期临床试验中取得成功

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

下一期《瑞士媒体关于中国的报道 》将于10月2日星期四发布。

来自伯尔尼的问候！

瑞士资讯中文部