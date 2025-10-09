瑞士媒體：蘇黎世聯邦理工加強間諜防範，近半數被拒申請來自中國
親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表有關中國的報導。①為防範間諜活動，瑞士大學已拒絕了數十名外籍人士的入學或入職申請，其中近半數來自中國。②中國正陷入需求下降和價格下跌的惡性循環中，政府應立即設法阻止價格下跌和需求下降。③國慶日前夕，中國國家主席習近平再次強調反對台灣獨立，呼籲維護國家主權和領土完整。
蘇黎世聯邦理工加強間諜防範，近半被拒申請來自中國
瑞士傳統德語日報《新蘇黎世報-週日版》(NZZ am Sonntag)於10月4日發表題為《執行軍事任務》的文章，指出瑞士大學正在加強防範間諜活動的措施。蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zürich)已拒絕了數十名外籍人士的入學或入職申請，其中近半數來自中國。
文章指出，瑞士國防部正在加強與大學在機器人技術、車輛偽裝技術、數位加密方法、新型雷達系統的開發等研究計畫的合作。 2025年，瑞士聯邦軍備局(Armasuisse)已為與高校的科研合作投資超過985萬瑞郎。
「原籍國本身永遠不是拒簽的決定性因素，但它是審核的起點…… 有些申請看起來相當可疑，例如：簡歷過於完美，內容自相矛盾，或者拼湊痕跡明顯。」Silvia Nast，蘇黎世聯邦理工學院出口管制辦公室負責人
同時，「高校是外國情報機構獲取敏感資料、技術和研究計畫的誘人途徑-聯邦情報局早已對此發出警告。」蘇黎世聯邦理工學院對新的安全威脅做出回應：一年前，該學院對碩士生、博士生和員工實行系統性安全篩檢-來自受瑞士、歐盟或美國制裁國家的個人申請要審查由專門部門進行審查。
迄今為止，該學院已審查了約1250份申請，並拒絕了80份：其中包括中國申請38份，伊朗13份，俄羅斯11份，巴基斯坦5份，其他國家13份。
「自從我們引入系統性安全審查以來，來自俄羅斯、伊朗或中國等國家的申請減少了。」Silvia Nast，蘇黎世聯邦理工學院出口管制辦公室負責人
拒絕申請的決定必須滿足多項條件，申請人所學專業和研究領域是關鍵因素。蘇黎世聯邦理工學院也會審查申請人的工作或學習經歷，確認其工作學習地點是否與軍方或政府有關。此外，瑞士大學也會審查申請人是否從受制裁國家獲得資助。
據《每日導報》(Tages Anzeiger)10月5日報道(德)外部链接，洛桑聯邦理工學院(EPFL)最近也開始實施新的安全篩檢程序，今年已有48份申請因「知識安全」原因遭拒。除此之外，巴塞爾大學和伯恩大學也建立了類似的審批程序。瑞士大學校長聯席會議(Swissuniversities)希望「制定國家標準，以支持瑞士各大學實施知識和人身安全審查」。 ( NZZ am Sonntag外部链接/德)
中國經濟陷入螺旋式下滑
10月3日瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)就中國經濟狀況進行了報道：中國經濟正面臨數十年來最嚴峻的挑戰。價格持續下跌、需求疲軟、企業獲利縮水，形成了一個難以打破的惡性循環。清華大學著名經濟學家李稻葵估算，中國地方政府對私人企業的欠款高達1.2兆美元，佔GDP的10%以上。這一數字揭示了地方財政的深層危機，也暴露出國家資本主義模式的系統性低效率。
「中國正陷入需求下降和價格下跌的惡性循環之中。」中國經濟學家李稻葵
儘管中國政府宣布向地方政府提供總計1,400億美元的低利率貸款，但專家普遍認為這只是杯水車薪。由於貸款利率過低，銀行利潤受損，導致信貸意願下降，救助效果有限。
瑞士媒體《Tages-Anzeiger》外部链接在一篇評論中指出：「中國的問題不是供應不足，而是需求疲軟。政府不斷推動投資，卻忽略了消費者信心的重建。」文章稱中國政府在刺激消費方面的策略過於短視，未能透過擴大社會保障體系來增強家庭支出能力。
此外，中國在綠色能源和高科技領域的巨額投資雖帶來全球領先地位，卻也造成嚴重產能過剩。電動車產業尤其典型，全國約有130家製造商競爭激烈，價格戰愈演愈烈。比亞迪最便宜車型售價已跌至7,700美元，業內人士稱之為「通往深淵的競賽」。
面對地方政府的頑固抵抗，中國政府若要打破當前困局，必須採取更果斷的結構性改革措施，包括削減產能、整合企業、強化中央對地方的監管。否則，中國可能步入一個成長率僅1%-2%的長期停滯階段。 ( NZZ外部链接/德)
中國呼籲反對台灣獨立，習近平強調主權完整
瑞士雙語新聞入口網站Watson.ch近日報道，在國慶日前夕，中國國家主席習近平再次強調反對台灣獨立，並呼籲維護國家主權和領土完整。他在北京對各國大使和黨員發表演說時表示，中國將深化兩岸交流合作，堅決反對「台獨分裂圖謀和外來干涉」。
「我們要深化兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂圖謀和外來干涉。」習近平，中國國家主席
中國政府長期將台灣視為其領土的一部分，統一台灣是習近平定下的核心目標之一。儘管台灣擁有獨立的政府體系，但中國始終拒絕承認其主權，並多次表示不排除以武力實現統一。
台灣執政黨民進黨因其支持獨立立場而被中國政府視為分裂勢力。現任總統賴清德雖未正式宣布台灣獨立，但其政治立場仍引發中國方面的強烈警覺。
同時，美國作為台灣最重要的盟友，持續向台灣提供軍事支持，使「台灣問題」成為中美關係中的敏感議題。《華爾街日報》引述消息人士稱，習近平近期向美國施壓，要求在台灣問題上採取更明確立場，正式表示「拒絕台灣獨立」。目前，美國的官方表述仍是「不支持台灣獨立」，但是否會進一步調整措辭仍屬未知。
分析家指出，中國此舉可能是試圖在中美貿易談判中爭取更多籌碼，但也可能高估了自身在台灣議題上的影響力。若美國改變立場，可能會對台灣造成外交孤立，也將引發區域局勢的進一步緊張。 ( Watson.ch外部链接/德)
以下均为简体内容：
瑞士重要新闻简讯
这些也许是你本周不应错过的信息：
更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。
