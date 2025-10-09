瑞士媒體：蘇黎世聯邦理工加強間諜防範，近半數被拒申請來自中國

瑞士多所大學建立了安全篩檢的審批程序。 Keystone

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表有關中國的報導。①為防範間諜活動，瑞士大學已拒絕了數十名外籍人士的入學或入職申請，其中近半數來自中國。②中國正陷入需求下降和價格下跌的惡性循環中，政府應立即設法阻止價格下跌和需求下降。③國慶日前夕，中國國家主席習近平再次強調反對台灣獨立，呼籲維護國家主權和領土完整。

12 分钟

阅读本文简体字版本请 点击这里

我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。

下面是主要內容摘要：

蘇黎世聯邦理工加強間諜防範，近半被拒申請來自中國

瑞士傳統德語日報《新蘇黎世報-週日版》(NZZ am Sonntag)於10月4日發表題為《執行軍事任務》的文章，指出瑞士大學正在加強防範間諜活動的措施。蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zürich)已拒絕了數十名外籍人士的入學或入職申請，其中近半數來自中國。

文章指出，瑞士國防部正在加強與大學在機器人技術、車輛偽裝技術、數位加密方法、新型雷達系統的開發等研究計畫的合作。 2025年，瑞士聯邦軍備局(Armasuisse)已為與高校的科研合作投資超過985萬瑞郎。

「原籍國本身永遠不是拒簽的決定性因素，但它是審核的起點…… 有些申請看起來相當可疑，例如：簡歷過於完美，內容自相矛盾，或者拼湊痕跡明顯。」 Silvia Nast，蘇黎世聯邦理工學院出口管制辦公室負責人

同時，「高校是外國情報機構獲取敏感資料、技術和研究計畫的誘人途徑-聯邦情報局早已對此發出警告。」蘇黎世聯邦理工學院對新的安全威脅做出回應：一年前，該學院對碩士生、博士生和員工實行系統性安全篩檢-來自受瑞士、歐盟或美國制裁國家的個人申請要審查由專門部門進行審查。

迄今為止，該學院已審查了約1250份申請，並拒絕了80份：其中包括中國申請38份，伊朗13份，俄羅斯11份，巴基斯坦5份，其他國家13份。

「自從我們引入系統性安全審查以來，來自俄羅斯、伊朗或中國等國家的申請減少了。」 Silvia Nast，蘇黎世聯邦理工學院出口管制辦公室負責人

拒絕申請的決定必須滿足多項條件，申請人所學專業和研究領域是關鍵因素。蘇黎世聯邦理工學院也會審查申請人的工作或學習經歷，確認其工作學習地點是否與軍方或政府有關。此外，瑞士大學也會審查申請人是否從受制裁國家獲得資助。

據《每日導報》(Tages Anzeiger)10月5日報道(德)外部链接，洛桑聯邦理工學院(EPFL)最近也開始實施新的安全篩檢程序，今年已有48份申請因「知識安全」原因遭拒。除此之外，巴塞爾大學和伯恩大學也建立了類似的審批程序。瑞士大學校長聯席會議(Swissuniversities)希望「制定國家標準，以支持瑞士各大學實施知識和人身安全審查」。 ( NZZ am Sonntag外部链接/德)

相关内容

相关内容 外交事务 瑞士顶级大学加紧对中国学生审查：中国学生留学之路何去何从？ 此内容发布于 瑞士苏黎世联邦理工学院近期公布加强对来自特定国家的留学生的申请采取例行安全审查措施。此举在多国学术界-尤其是在中国学生群体中-引发了广泛质疑、恐慌和愤懑。这些审查措施会导致中国学生的出海热度和世界留学版图发生变化吗？ 更多阅览 瑞士顶级大学加紧对中国学生审查：中国学生留学之路何去何从？

中國經濟的問題不是供應不足，而是需求疲軟。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

中國經濟陷入螺旋式下滑

10月3日瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)就中國經濟狀況進行了報道：中國經濟正面臨數十年來最嚴峻的挑戰。價格持續下跌、需求疲軟、企業獲利縮水，形成了一個難以打破的惡性循環。清華大學著名經濟學家李稻葵估算，中國地方政府對私人企業的欠款高達1.2兆美元，佔GDP的10%以上。這一數字揭示了地方財政的深層危機，也暴露出國家資本主義模式的系統性低效率。

「中國正陷入需求下降和價格下跌的惡性循環之中。」 中國經濟學家李稻葵

儘管中國政府宣布向地方政府提供總計1,400億美元的低利率貸款，但專家普遍認為這只是杯水車薪。由於貸款利率過低，銀行利潤受損，導致信貸意願下降，救助效果有限。

瑞士媒體《Tages-Anzeiger》外部链接在一篇評論中指出：「中國的問題不是供應不足，而是需求疲軟。政府不斷推動投資，卻忽略了消費者信心的重建。」文章稱中國政府在刺激消費方面的策略過於短視，未能透過擴大社會保障體系來增強家庭支出能力。

此外，中國在綠色能源和高科技領域的巨額投資雖帶來全球領先地位，卻也造成嚴重產能過剩。電動車產業尤其典型，全國約有130家製造商競爭激烈，價格戰愈演愈烈。比亞迪最便宜車型售價已跌至7,700美元，業內人士稱之為「通往深淵的競賽」。

面對地方政府的頑固抵抗，中國政府若要打破當前困局，必須採取更果斷的結構性改革措施，包括削減產能、整合企業、強化中央對地方的監管。否則，中國可能步入一個成長率僅1%-2%的長期停滯階段。 ( NZZ外部链接/德)

儘管台灣擁有獨立的政府體系，但中國始終拒絕承認其主權。 Keystone

中國呼籲反對台灣獨立，習近平強調主權完整

瑞士雙語新聞入口網站Watson.ch近日報道，在國慶日前夕，中國國家主席習近平再次強調反對台灣獨立，並呼籲維護國家主權和領土完整。他在北京對各國大使和黨員發表演說時表示，中國將深化兩岸交流合作，堅決反對「台獨分裂圖謀和外來干涉」。

「我們要深化兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂圖謀和外來干涉。」 習近平，中國國家主席

中國政府長期將台灣視為其領土的一部分，統一台灣是習近平定下的核心目標之一。儘管台灣擁有獨立的政府體系，但中國始終拒絕承認其主權，並多次表示不排除以武力實現統一。

台灣執政黨民進黨因其支持獨立立場而被中國政府視為分裂勢力。現任總統賴清德雖未正式宣布台灣獨立，但其政治立場仍引發中國方面的強烈警覺。

同時，美國作為台灣最重要的盟友，持續向台灣提供軍事支持，使「台灣問題」成為中美關係中的敏感議題。《華爾街日報》引述消息人士稱，習近平近期向美國施壓，要求在台灣問題上採取更明確立場，正式表示「拒絕台灣獨立」。目前，美國的官方表述仍是「不支持台灣獨立」，但是否會進一步調整措辭仍屬未知。

分析家指出，中國此舉可能是試圖在中美貿易談判中爭取更多籌碼，但也可能高估了自身在台灣議題上的影響力。若美國改變立場，可能會對台灣造成外交孤立，也將引發區域局勢的進一步緊張。 ( Watson.ch外部链接/德)

以下均为简体内容：

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

相关内容

相关内容 人口统计 逾半数瑞士居民半年未能储蓄 此内容发布于 在过去半年里，瑞士有逾半数人口未能存下钱-尽管他们有很强烈的储蓄意愿。同时，金融知识、储蓄意图与实际行动之间往往存在差距。 更多阅览 逾半数瑞士居民半年未能储蓄

相关内容

相关内容 工作场所 瑞士逾三分之一企业由外国人创办 此内容发布于 到2025年底前，每三家新成立的瑞士企业中就有一家将由外国人创办。根据瑞士青年企业家研究所(IFJ)的分析，今年1-9月期间商业登记册新增的40’867家企业中，有37.5%是由并不持有瑞士护照的人注册的。 更多阅览 瑞士逾三分之一企业由外国人创办

相关内容

相关内容 药品定价 医保费用成为瑞士家庭沉重负担 此内容发布于 瑞士Tamedia媒体集团发布的一项调查显示，多数瑞士人对医疗保险费用的上涨表示担忧。此外，68%的受访者支持引入单一支付者医疗保险(single-payer health insurance)。 更多阅览 医保费用成为瑞士家庭沉重负担

相关内容

相关内容 工作场所 瑞士企业破产数量上升 此内容发布于 今年瑞士企业破产数量显著增加，其中建筑业、餐饮业和零售业受挫尤为严重。 更多阅览 瑞士企业破产数量上升

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

下一期《瑞士媒体关于中国的报道 》将于10月16日星期四发布。

来自伯尔尼的问候！

瑞士资讯中文部