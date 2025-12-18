瑞士媒體：香港的自由？已死，已死，已死。
親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。①香港《蘋果日報》創辦人黎智英被判危害國家安全罪，該判決可能導致中美關係再度緊張。②目前中美技術競爭主要集中在三個戰場：歐洲、全球南方和人工智慧。 ③中國近期的出口管制與產業政策，正加劇歐洲企業的不安，貿易已關乎戰略與安全。
阅读本文简体字版本请 点击这里
我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。
下面是主要內容摘要：
香港的自由？已死，已死，已死。
瑞士跨區的重要德文日報《每日導報》(Tages-Anzeiger)12月16日發布文章《香港的自由？已死，已死，已死。》，就香港出版商、民主報刊《蘋果日報》創辦人黎智英被判危害國家安全罪一事進行了報道。文章分析指出，這項判決可能導致中美關係再度緊張。
2019年10月香港的大規模抗議活動「首次在全球公開挑戰了習近平的權力」。數十萬香港民眾走上街頭-其中，黎智英走在了最前面。
“「這是香港系統性鎮壓言論自由的最新舉動。其打擊目標不僅是抗議活動和政黨，更是人們挑戰權力所需的理念。」Sarah Brooks，國際特赦組織中國區負責人
根據《每日導報》介紹，對黎的判決由香港特首李家超親自指派的三名法官作出。根據國安法，黎可能被判處無期徒刑。美國總統川普和英國首相史塔默在此之前曾多次呼籲釋放黎智英，但都無迴響。因此，該判決可能導緻美中關係緊張化。
文章評論道，日前舉行的立法會選舉表明，許多香港人對政治體制的信任度如今已跌至谷底。「自選舉法修改以來，只有被北京認定為忠誠的政治人物才有資格參選…… 超過4 萬名選民投出了無效選票，儘管當局曾警告不要以這種方式表達抵制。」( TagesAnzeiger外部链接/德)
中國與美國在新世界秩序中爭奪技術主導權
瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)12月上旬報導：科技意味著力量。在新的多極世界中，中美兩國的競爭越來越集中在科技領域，尤其是人工智慧。
自從網路出現以來，美國一直是數位世界的主導者，但近年來中國迅速追趕，建立自己的海底電纜網路、雲端服務，並推出震驚西方的AI 模型。新的世界秩序正在形成，科技成為地緣政治的核心。誰掌握基礎設施和標準，誰就擁有優勢。
「中國在川普就職當天發布最新AI模型Deepseek R1不是巧合，而是中美人工智慧展開競爭的強烈信號。」日內瓦普洛基金會常務董事Jovan Kurbalija
目前，中美技術競爭主要集中在三個戰場：歐洲、全球南方和人工智慧。歐洲在雲端服務和IT 領域長期依賴美國，這種依賴在政治緊張時被視為風險。美國曾暫停向烏克蘭傳遞偵察數據，並因制裁導致國際刑事法院無法存取微軟郵箱，凸顯技術依賴的脆弱性。歐洲試圖透過發展本土軟體和衛星技術減少風險，但短期內仍難以擺脫美國影響。
在全球南方，中國透過「數位絲路」擴大影響力，推廣華為、阿里巴巴的技術，並為專制國家提供監控系統。這不僅帶來經濟利益，也強化政治控制，使這些國家對中國形成依賴。
人工智慧是第三個戰場。美國在高性能晶片和模型品質上領先，但中國透過開放模型策略爭奪全球標準。未來，模型傳播和訓練資料品質將決定地緣政治優勢，而歐洲的資料資源也成為兩個大國爭奪的焦點。
隨著美國在國家安全戰略中明確規定，要保持技術領先，中美技術衝突將在未來幾年愈演愈烈。技術競爭不僅是經濟問題，更是全球權力格局的重塑。 ( NZZ外部链接/德)
馬克宏再訪中國背後：歐洲各國對華策略缺乏統一性
瑞士德語重要日報《新蘇黎世報》(NZZ)於12月3日對法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)上週對華的國事訪問進行了分析報導。文章指出，法國總統此行重點在於推動貿易合作，同時重申對俄烏戰爭的關切。這項行程凸顯歐洲在對華政策上的微妙平衡：一方面強化風險意識；另一方面仍依賴中國市場。
英國首相基爾·斯塔默(Keir Starmer)日前在倫敦發表講話，稱中國既是國家安全威脅，也是未來外交優先事項。他批評過去「忽冷忽熱」的策略，主張在利用中國市場機會的同時保障安全。
「我們必須在利用中國市場和某些領域合作的機會的同時，保障國家安全。」英國首相基爾·斯塔默
這一務實立場與馬克宏的路線不謀而合，後者長期倡導「批判性務實」的對華政策。馬克宏在中國尋求擴大法國奢侈品和食品出口市場，並推動投資合作，同時敦促習近平對普丁施壓，令他至少同意停火。他也表達了對不公平競爭和廉價中國產品衝擊歐洲經濟的擔憂。然而，與英國近期公開警告中國間諜活動形成對比，安全議題並非法國關注重點。
歐洲對華政策目前仍缺乏統一性。德國希望減少經濟依賴；英國則急需成長機會；而東歐部分國家甚至在安全領域與中國合作。歐盟委員會主席馮德萊恩這次未隨行訪華，原因據稱與她在先前訪問中「唱白臉」的角色有關。她近年來推動「去風險化」(De-Risking)，強調降低對中國市場的依賴。
分析家指出，馬克宏這次以「歐洲代表」身分出訪，但現實是各國立場分歧明顯。中國則利用這一局面，向法國展示「特殊關係」，以強化雙邊合作。 ( NZZ外部链接/德)
以下均为简体内容：
瑞士重要新闻简讯
这些也许是你本周不应错过的信息：
相关内容
调研：社交媒体令瑞士女孩面临更大瘦身压力
相关内容
瑞士肺结核病例呈上升趋势
相关内容
洛桑查出大规模社保欺诈案
相关内容
瑞士立法者投票放宽武器出口规定
更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。
参与讨论
瑞士资讯swissinfo.ch用10种语言报道瑞士。参与我们的讨论，你可以对瑞士的各类新闻、事件、现象、投票等等畅所欲言。而且，你的留言会被自动翻译成其他9种语言。也就是说，你可以通过我们平台，与全世界80%的读者进行对话-不分国家，不分语言，不分时间。
本周讨论话题：
相关内容
通讯订阅
订阅我们的«瑞士媒体里的中国»时事通讯，了解瑞士媒体关于中国话题的新闻、观点及分析文章的总结。瑞士媒体关于中国都在报道哪些主题？这个时事通讯让你对此一目了然。
当然，你也可以挑选你喜欢或关注的话题，订阅我们的最新及最热门文章。
最后，如果你对我们的报道有任何想法或建议，请随时与我们联系。
下一期《瑞士媒体关于中国的报道 》将于12月24日星期三发布。
致以来自伯尔尼的问候！
瑞士资讯中文部
阅读最长
讨论最多
符合JTI标准
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。