瑞士媒體：香港的自由？已死，已死，已死。

香港出版商、民主報刊《蘋果日報》創辦人黎智英。 Keystone

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。①香港《蘋果日報》創辦人黎智英被判危害國家安全罪，該判決可能導致中美關係再度緊張。②目前中美技術競爭主要集中在三個戰場：歐洲、全球南方和人工智慧。 ③中國近期的出口管制與產業政策，正加劇歐洲企業的不安，貿易已關乎戰略與安全。

11 分钟

阅读本文简体字版本请 点击这里

我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。

下面是主要內容摘要：

香港的自由？已死，已死，已死。

瑞士跨區的重要德文日報《每日導報》(Tages-Anzeiger)12月16日發布文章《香港的自由？已死，已死，已死。》，就香港出版商、民主報刊《蘋果日報》創辦人黎智英被判危害國家安全罪一事進行了報道。文章分析指出，這項判決可能導致中美關係再度緊張。

2019年10月香港的大規模抗議活動「首次在全球公開挑戰了習近平的權力」。數十萬香港民眾走上街頭-其中，黎智英走在了最前面。

“「這是香港系統性鎮壓言論自由的最新舉動。其打擊目標不僅是抗議活動和政黨，更是人們挑戰權力所需的理念。」 Sarah Brooks，國際特赦組織中國區負責人

根據《每日導報》介紹，對黎的判決由香港特首李家超親自指派的三名法官作出。根據國安法，黎可能被判處無期徒刑。美國總統川普和英國首相史塔默在此之前曾多次呼籲釋放黎智英，但都無迴響。因此，該判決可能導緻美中關係緊張化。

文章評論道，日前舉行的立法會選舉表明，許多香港人對政治體制的信任度如今已跌至谷底。「自選舉法修改以來，只有被北京認定為忠誠的政治人物才有資格參選…… 超過4 萬名選民投出了無效選票，儘管當局曾警告不要以這種方式表達抵制。」( TagesAnzeiger外部链接/德)

中美兩國的競爭越來越集中在科技領域，尤其是人工智慧。 Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved

中國與美國在新世界秩序中爭奪技術主導權

瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)12月上旬報導：科技意味著力量。在新的多極世界中，中美兩國的競爭越來越集中在科技領域，尤其是人工智慧。

自從網路出現以來，美國一直是數位世界的主導者，但近年來中國迅速追趕，建立自己的海底電纜網路、雲端服務，並推出震驚西方的AI 模型。新的世界秩序正在形成，科技成為地緣政治的核心。誰掌握基礎設施和標準，誰就擁有優勢。

「中國在川普就職當天發布最新AI模型Deepseek R1不是巧合，而是中美人工智慧展開競爭的強烈信號。」 日內瓦普洛基金會常務董事Jovan Kurbalija

目前，中美技術競爭主要集中在三個戰場：歐洲、全球南方和人工智慧。歐洲在雲端服務和IT 領域長期依賴美國，這種依賴在政治緊張時被視為風險。美國曾暫停向烏克蘭傳遞偵察數據，並因制裁導致國際刑事法院無法存取微軟郵箱，凸顯技術依賴的脆弱性。歐洲試圖透過發展本土軟體和衛星技術減少風險，但短期內仍難以擺脫美國影響。

在全球南方，中國透過「數位絲路」擴大影響力，推廣華為、阿里巴巴的技術，並為專制國家提供監控系統。這不僅帶來經濟利益，也強化政治控制，使這些國家對中國形成依賴。

人工智慧是第三個戰場。美國在高性能晶片和模型品質上領先，但中國透過開放模型策略爭奪全球標準。未來，模型傳播和訓練資料品質將決定地緣政治優勢，而歐洲的資料資源也成為兩個大國爭奪的焦點。

隨著美國在國家安全戰略中明確規定，要保持技術領先，中美技術衝突將在未來幾年愈演愈烈。技術競爭不僅是經濟問題，更是全球權力格局的重塑。 ( NZZ外部链接/德)

中國對七類稀土及其製成的永久磁鐵實施出口管制。 Chinatopix

馬克宏再訪中國背後：歐洲各國對華策略缺乏統一性

瑞士德語重要日報《新蘇黎世報》(NZZ)於12月3日對法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)上週對華的國事訪問進行了分析報導。文章指出，法國總統此行重點在於推動貿易合作，同時重申對俄烏戰爭的關切。這項行程凸顯歐洲在對華政策上的微妙平衡：一方面強化風險意識；另一方面仍依賴中國市場。

英國首相基爾·斯塔默(Keir Starmer)日前在倫敦發表講話，稱中國既是國家安全威脅，也是未來外交優先事項。他批評過去「忽冷忽熱」的策略，主張在利用中國市場機會的同時保障安全。

「我們必須在利用中國市場和某些領域合作的機會的同時，保障國家安全。」 英國首相基爾·斯塔默

這一務實立場與馬克宏的路線不謀而合，後者長期倡導「批判性務實」的對華政策。馬克宏在中國尋求擴大法國奢侈品和食品出口市場，並推動投資合作，同時敦促習近平對普丁施壓，令他至少同意停火。他也表達了對不公平競爭和廉價中國產品衝擊歐洲經濟的擔憂。然而，與英國近期公開警告中國間諜活動形成對比，安全議題並非法國關注重點。

歐洲對華政策目前仍缺乏統一性。德國希望減少經濟依賴；英國則急需成長機會；而東歐部分國家甚至在安全領域與中國合作。歐盟委員會主席馮德萊恩這次未隨行訪華，原因據稱與她在先前訪問中「唱白臉」的角色有關。她近年來推動「去風險化」(De-Risking)，強調降低對中國市場的依賴。

分析家指出，馬克宏這次以「歐洲代表」身分出訪，但現實是各國立場分歧明顯。中國則利用這一局面，向法國展示「特殊關係」，以強化雙邊合作。 ( NZZ外部链接/德)

以下均为简体内容：

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

