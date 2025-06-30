瑞士居住密集化挤占贫困人口生存空间

通过提高居住密度创造出的新居住空间往往牺牲了低收入人群的利益。 Keystone-SDA

据瑞士一项研究显示，居住密度提升为城市中心建新公寓创造了空间。然而，拆除旧建筑，兴建新公寓，租户需要搬离时，低收入家庭受到的影响通常高于平均水平。

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Deutsch de Neuer Wohnraum durch Verdichten geht oft auf Kosten von Ärmeren 原版 更多阅览 Neuer Wohnraum durch Verdichten geht oft auf Kosten von Ärmeren

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苏黎世联邦理工学院空间发展与城市政策(Spatial Development and Urban Policy)研究团队进行的这项研究针对瑞士五个大都市区进行了分析：苏黎世、伯尔尼、巴塞尔、洛桑和日内瓦。瑞士联邦住房办公室(Federal Office for Housing)于本周二(6月24日)向媒体公布了其研究成果。

在过去的20年间，城市绿地区域几乎没有兴建任何住房项目。新公寓主要通过翻新老旧建筑、增加楼层或工业区用地改造实现。工业区用地具备相当的潜力：因城市而异，工业区用地改造占新建住宅的比例可高达63%。

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由于建筑翻新或全面改造不得不搬离原地的租户数量也因城市而异。不过，低收入家庭通常被迫离开。