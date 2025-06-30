瑞士居住密集化挤占贫困人口生存空间

据瑞士一项研究显示，居住密度提升为城市中心建新公寓创造了空间。然而，拆除旧建筑，兴建新公寓，租户需要搬离时，低收入家庭受到的影响通常高于平均水平。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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苏黎世联邦理工学院空间发展与城市政策(Spatial Development and Urban Policy)研究团队进行的这项研究针对瑞士五个大都市区进行了分析：苏黎世、伯尔尼、巴塞尔、洛桑和日内瓦。瑞士联邦住房办公室(Federal Office for Housing)于本周二(6月24日)向媒体公布了其研究成果。
在过去的20年间，城市绿地区域几乎没有兴建任何住房项目。新公寓主要通过翻新老旧建筑、增加楼层或工业区用地改造实现。工业区用地具备相当的潜力：因城市而异，工业区用地改造占新建住宅的比例可高达63%。
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瑞士的住房紧缺到底到什么地步了
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苏黎世可能是最难找房的地方，尤其是市区内，更是一房难求。苏黎世的例子在瑞士有多大的代表性？哪些因素导致了瑞士的住房短缺？住房短缺的趋势是什么？
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由于建筑翻新或全面改造不得不搬离原地的租户数量也因城市而异。不过，低收入家庭通常被迫离开。
2024年初，来自瑞士各州、市镇及建筑与房地产领域的代表就住房短缺问题共同商讨了一个应对行动计划，简要总结如下：
– 混合用途开发:在工业和商业区适当地建设住宅单元。
– 取消建筑物高度限制:在适宜地点放宽或取消建筑物高度限制。
– 向上发展:在现有建筑物顶部合理利用空间，创造额外的居住空间。
– 充分利用现有土地:推动各州确保所有建筑用地得到有效利用。
– 简化建筑审批流程:减少行政障碍，加快规划申请审批速度。
– 对Airbnb等应用的可能限制:政府认可了部分州和城市限制Airbnb等度假房屋共享应用的努力，认为此类应用限制了可供出租的公寓数量。
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瑞士家庭规模日趋缩小
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在全球人口危机中，中立国瑞士也不能独善其身。根据瑞士联邦统计局的数据，2024年，瑞士人口增速继续不容乐观。女性生育子女的数量已触底历史最低纪录，家庭规模大幅缩水。
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苏黎世联邦理工学院稳居欧洲境内高校榜首
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根据国际教育市场咨询公司QS最新发布的全球高校排名，苏黎世联邦理工学院继续稳坐欧洲境内最佳高校的位置。与去年相比，榜单中另外9所瑞士大学的排名有升有降。
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瑞士人希望有强大军队，同时加强与北约关系
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苏黎世联邦理工学院(ETHZ)军事科学院(ACAMIL)和安全研究中心(CSS)联合发布的《安全2025》(Security 2025)调研发现，瑞士民众支持义务兵役制度，并倾向于加强与北约的纽带。
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四分之一的瑞士人常感压力重重
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瑞士有四分之一的人表示自己“经常或几乎总是”处于压力之下。而在30岁以下人群中，这一比例更高，已达40%。
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瑞士国家公园借助人工智能探秘野生动物的秘密生活
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研究人员正在瑞士国家公园利用人工智能研究野生动物的行为。他们希望了解鹿、狐狸等动物在人类不在场的情况下都会做些什么。
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瑞士必须为负利率回归做好准备
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刚刚过去的5月，瑞士通胀水平达到四年来最低的-0.1%，加之瑞郎的坚挺，瑞士可能回归负利率时代。
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瑞士议会联邦院希望简化武器出口及再出口程序
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瑞士战争物资出口将更加简化。瑞士议会联邦院日前决定对来自25个西方国家的申请给予事先授权(prior authorisation)，并希望允许这些国家在无需授权的前提下二次出口瑞士制造的设备。
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茜茜、维多利亚与查尔斯：瑞士与欧洲王室的百年关系
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自19世纪以来，瑞士便与欧洲王室保持着密切的关系，尤其在贵族们把瑞士当作度假胜地的年代。而苏黎世国家博物馆(National Museum)近日推出的新展，回顾了各国王室造访瑞士的历史，以及瑞士民众对这些访问的反应。
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瑞士人对欧洲的认同感低于邻国
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一项最新调研显示，大多数瑞士人首先将自己视为瑞士人。根据市场调研机构舆观(YouGov)瑞士分部的调研，只有4%的瑞士人表示自己首先是欧洲人。
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瑞士银行：安全性获赞，利率被批评
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瑞士客户对银行的安全性及网上银行服务非常满意，但对过低的利率和超高的费用提出批评。
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无房一代：在瑞士买房简直是天方夜谭
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在许多国家，年轻人买房变得越来越困难。瑞士也不例外。我们将深入剖析这个对买家极其不友好的房地产市场，以及这对下一代意味着什么。
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在苏黎世生活过的人才知道什么叫找房难
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瑞士人并不热衷于买房，租房居住在这里很正常，租户受到很好的法律保护，房源也有保障。但苏黎世是个例外，这里的住房市场几近枯竭，很多人要拿出收入的一半来支付房租，难怪常常有人走上街头示威游行。这不，市政府都坐不住了，必须出面解决住房问题了。
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2024年瑞士房价：整体上涨，但各地有别
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2024年，瑞士整体住房价格略有上涨。但是，想买房也不要气馁：瑞士房价涨幅因地区而异，在有些地区买房甚至变得更便宜。
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瑞士房价最高和最低的地方
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与欧洲其他国家相比，瑞士人的住房自有率较低，三分之二的瑞士人都是租房而居，这是因为一方面瑞士人比较崇尚自由，不想被住房“绑定”在同一个地方；另一方面瑞士的房价也较高。然而各地房价的差异还是很大的，这里向您介绍瑞士房价最高和最低的两座城市：
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