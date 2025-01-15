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瑞士房租停涨，购房量激增 

日内瓦湖区
日内瓦湖区 Keystone-SDA

去年，瑞士住宅价格继续上涨势头，不过年底时增速减缓。另一方面，房租在两年飞涨之后出现停滞。 

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合作社银行赖费森银行(Raiffeisen)圣加伦行首席经济学家Fredy Hasenmaile预测“得益于融资成本的大幅下降，以及对未来降息的良好预期，新年伊始的需求应该会继续增大，价格也会随之进一步上涨。” 

过去十年间，独栋住宅和自用公寓的售价上涨了50%。2024年，涨价趋势在全国范围内依然存在，但在苏黎世(涨幅3%)等城市中心，特别是日内瓦湖区(涨幅1%)不太明显。 

租房价格方面，由瑞士市场集团(Swiss Marketplace Group, SMG)及该行业咨询公司CIFI共同发布的《瑞士房地产报价指数》(Swiss Real Estate Offer Index)显示，继2022和2023年累计涨幅超过8%后，租金出现了0.4%的下滑。 

报告还指出，各地区之间价格差正在减小。苏黎世(下降3.1%)和日内瓦湖区(下降0.8%)等价格最昂贵的地段价格有所下跌，而其他价格较低区域的房价正在上涨。 

2024年9月以来，中国房地产新政陆续落地，房地产金融政策整体进一步宽松，支持力度明显加大。

在“持续用力推动房地产市场止跌回稳”的目标下，业内专家预计，2025年中国核心城市限制性购房政策有望继续优化；预售制在楼市销售中的主导地位将逐渐被现房销售取代；部分热点一二线城市房价有望率先止跌回稳；更多“好房子”进入市场，例如：供应更优质地块、优化容积率、减少配建等。 

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