瑞士房租停涨，购房量激增 

去年，瑞士住宅价格继续上涨势头，不过年底时增速减缓。另一方面，房租在两年飞涨之后出现停滞。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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合作社银行赖费森银行(Raiffeisen)圣加伦行首席经济学家Fredy Hasenmaile预测“得益于融资成本的大幅下降，以及对未来降息的良好预期，新年伊始的需求应该会继续增大，价格也会随之进一步上涨。”
过去十年间，独栋住宅和自用公寓的售价上涨了50%。2024年，涨价趋势在全国范围内依然存在，但在苏黎世(涨幅3%)等城市中心，特别是日内瓦湖区(涨幅1%)不太明显。
租房价格方面，由瑞士市场集团(Swiss Marketplace Group, SMG)及该行业咨询公司CIFI共同发布的《瑞士房地产报价指数》(Swiss Real Estate Offer Index)显示，继2022和2023年累计涨幅超过8%后，租金出现了0.4%的下滑。
报告还指出，各地区之间价格差正在减小。苏黎世(下降3.1%)和日内瓦湖区(下降0.8%)等价格最昂贵的地段价格有所下跌，而其他价格较低区域的房价正在上涨。
2024年9月以来，中国房地产新政陆续落地，房地产金融政策整体进一步宽松，支持力度明显加大。
在“持续用力推动房地产市场止跌回稳”的目标下，业内专家预计，2025年中国核心城市限制性购房政策有望继续优化；预售制在楼市销售中的主导地位将逐渐被现房销售取代；部分热点一二线城市房价有望率先止跌回稳；更多“好房子”进入市场，例如：供应更优质地块、优化容积率、减少配建等。
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瑞士肉类替代品销量下滑
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2024年，瑞士零售业肉类替代品销量达7800万瑞郎(约合人民币6.24亿元)。肉片、炸肉排和腌制熟肉的替代品最受欢迎。
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瑞士科学家发掘120万年前冰芯
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一支有瑞士参与的国际研究团队成功在南极找到了迄今为止最古老的冰芯。
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“百万星辰”闪耀瑞士联邦广场
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1月11日晚，瑞士慈善机构“明爱”(Caritas)在伯尔尼联邦广场点燃数千支蜡烛，发起“百万星辰”的声援活动。该活动提醒人们，瑞士仍有许多人生活在贫困中。
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到2026年瑞士需新增大约4000制表匠以及从业人员
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截至2024年9月底，瑞士制表业员工人数与去年同期相比略有增长，但2025年形势更加艰难，前景难以预期。
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瑞士退休焦虑：生活质量还能保住吗？
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逾四分之一(27%)的瑞士人认为，他们退休后将无法维持目前的生活水平。
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中国跨境电商平台Temu和Shein直逼瑞士零售业
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一项调查显示，多数瑞士零售商对中国低成本电商平台Temu和Shein带来的激烈竞争忧心忡忡。
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三大瑞士品牌跻身全球最具价值百强企业
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2024年，罗氏制药(Roche)、雀巢集团和诺华药业(Novartis)再次位列全球100家估值最高企业，但排名均有下滑。
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瑞士最大零售商呼吁：应进一步降低跨境购物免税额
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瑞士最大连锁超市Migros的首席执行官马里奥·伊尔明格(Mario Irminger)表示，瑞士消费者在国外购物应缴纳更多税款。
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瑞士雇主不愿主动给员工涨薪
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根据招聘公司Robert Walters进行的一项调研，大多数瑞士雇主不愿主动给自己的员工加薪。
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瑞士遭遇破产潮？2024年企业与个人破产创纪录
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债权人协会Creditreform日前公布，2024年瑞士破产企业的数量显著高于2023年，达到历史新高。
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在瑞士买房越来越难
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根据瑞士人寿(Swiss Life)的一项调查显示，瑞士人购买第一套房产的时间平均比法国人晚17年；比德国人晚14年。
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购房再度受到瑞士人青睐
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受利率下降的推动，瑞士人再度燃起了购房欲望。但根据银行信用社Raiffeisen集团的一项研究，瑞士房地产市场仍受供应量过低的限制，远远不能满足需求。
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在瑞士买房比租房更划算
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瑞银集团(UBS)的一项研究预测，随着抵押贷款利率的降低和租房价格的上涨，到2025年初可能会出现对买房者更有利的情况。
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