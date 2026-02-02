瑞士斯沃琪集团利润大幅下滑
受亚洲市场销量大幅下跌、尤其是中国市场疲软影响，瑞士钟表制造商斯沃琪集团(Swatch)去年净利润几乎暴跌90%。
该集团公布的数据显示，2025年净利润仅为2500万瑞郎(约合人民币2.26亿元)，而2024年为2.19亿瑞郎。
相关内容
中国主导的经济低迷严重打击了瑞士奢侈手表市场
2025年销售额与前一年同比下降5.9%，至62.8亿瑞郎(约合人民币567.7亿元)。若剔除汇率影响后与上一年相比，销售额下降了1.3%。分析师此前预期的平均有机降幅为5%。
营业利润EBIT从上一年的3.04亿瑞郎大幅降至1.35亿瑞郎(约合人民币12.2亿元)，营业利润率由2024年的4.5%降至2.1%，最终净利润仅为2500万瑞郎(下降89%)。分析师此前平均预期为1.27亿瑞郎。
尽管业绩疲弱，斯沃琪仍计划向股东派发每股4.50瑞郎(约合人民币40.68元)的无记名股票股息，与上一年持平，而分析师原本仅预期3.43瑞郎。
在其展望中，斯沃琪对未来业务走势表现出信心。该集团称，2025年下半年形成的积极动能以及第四季度的加速增长，在2026年1月已延续至所有价格区间。
该集团预计，2026年销售额和销量将实现非常积极的增长，盈利能力也有望显著改善。
中国长期是瑞士钟表最重要的海外市场之一，不仅包括本土高端消费，也涵盖中国游客在欧洲的购买需求。近年来，中国消费趋于谨慎，奢侈品需求波动，加之汇率与外部环境变化，对瑞士钟表出口形成明显压力。斯沃琪的业绩下滑，也被视为行业周期性调整的体现之一。
阅读最长
讨论最多
符合JTI标准
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。