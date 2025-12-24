瑞士最后一份免费通勤报告别纸媒

瑞士免费通勤报《20分钟报》(20 Minuten/20 Minutes/20 Minuti)于周二(12月23日)以一期特别版，正式告别纸质出版。这份创刊于1999年的报纸，今后将只以数字形式发布。

周二清晨，德语区、法语区以及提契诺州的蓝色报箱最后一次被填满。作为告别，这家隶属于TX集团的免费报纸推出了一期“自我致敬”的特别版，将焦点放在自身的发展历程上。

联邦通信部长阿尔伯特·罗斯蒂(Albert Rösti)在专访中回忆称，1999年他对“一份突然可以免费领取的易读报纸”感到十分惊讶。报道还提到，尽管街头的蓝色报箱即将消失，但至少有两家博物馆将保留这种报箱作为展品。

在千禧年前后，《20分钟报》曾深刻改变瑞士媒体生态，让大量读者首次免费获得新闻资讯-这一切都发生在媒体机构通过互联网触达大规模受众之前。

短标题、多图片

自创刊以来，《20分钟报》一直以贴近读者的选题、简短的文字和大量图片为特色。

随着它的退出，瑞士最后一份免费发行的纸质日报也宣告落幕。Metropol、.CH、《一瞥报·晚间版》(Blick am Abend)和《新闻》(News)等竞争对手曾相继出现，又迅速消失。近年来，广告收入下滑，也已预示了《20分钟报》纸质版的终结。

未来这家媒体将把重心放在数字业务上。新版应用程序已于去年秋季上线。根据新闻稿，2026年还将推出“面向用户和广告市场的进一步创新”。

中国的主流新闻媒体也在经历类似的转型路径。例如，2014年初《上观新闻》、《澎湃新闻》等数字新闻平台的上线，都代表着从传统报纸向纯数字新闻服务的演进。虽然中国有些传统纸媒仍保留印刷版，但许多报业集团正将重点放在移动端和网站内容服务以顺应年轻读者的消费习惯。

