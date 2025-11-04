瑞士白领人才缺口日渐明显
瑞士高素质人才短缺现象正在加剧。70%从事医药、建筑、理疗、公证及职业规划等领域的企业表示，人员短缺是该行业面临的主要困境。
瑞士自由职业者联盟(Swiss Union of Liberal Professions, USPL)近日公布的一项调查显示，人员不足直接影响到客户及患者。不仅等待时间更长，甚至出现医生拒诊的情况。
不仅如此，新闻稿还指出，自主创业对年轻毕业生的吸引力正日渐减弱。
导致人才缺口的原因众多。受访者首要归因于与公务员体系中同等岗位之间日益拉开的薪酬差距，以及普遍认为过重的行政负担。不过，培训质量本身并未受到质疑。
自由职业者联盟呼吁立刻采取措施，特别是增加医疗及技术领域的培训机会，并提高相关服务收费标准。
截至目前，2025年瑞士劳动力市场面临温和增长与失业率小幅上升并存的局面。
9月份，瑞士非季节性调整失业率小幅上升至2.8%，为数月来的最高水平。其中，15至24岁年龄段的青年失业率从2.7%上升至3.2%，达到2021年3月以来的最高点。 与此同时，国内生产总值在2025年第二季度同比增长1.2%，经济总体保持增长。尽管可能略低于此前的预期，但国内生产总值预计在2025年实现1.5%的年增长率。
