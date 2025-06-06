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瑞士“第一教师”质疑瑞士早期法语教学质量

Dagmar Rösler呼吁就早期法语教学进行讨论。
Dagmar Rösler呼吁就早期法语教学进行讨论。 Keystone-SDA

针对刚刚公布的学生语言能力评估结果，瑞士教师伞形组织主席认为，应就幼儿法语课进行讨论，并表示，今后的法语教学应与英语有所区别。

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瑞士教师联盟(Swiss Federation of Teachers)主席Dagmar Rösler在接受《周日一瞥报》(SonntagsBlick)采访时表示：“评估结果令人担忧，同时也为我们发出了需要调整的信号。”不过，她补充道，目前断言哪方面需要调整还为时过早。

义务教育结束时，许多年轻人还无法达到德语和法语作为习得外语的既定目标。瑞士州级教育局局长联席会议(Conference of Cantonal Ministers of Education, EDK)在日前发布的基础技能评估报告中公布了上述结论。

Rösler强调，政界人士和瑞士教师联盟必须“严肃认真讨论未来对外语教育的态度。”由于各州之间情况各异，她希望讨论过程尽可能深入细致。

自2001年起，中国教育部发布的《义务教育课程设置实验方案》规定，小学英语课程的起始年级一般为三年级。部分地区根据自身条件，已将英语教学提前至一年级。例如：北京市和上海市自2004年起，全市小学一年级开始开设英语课。广州市自2023年起要求小学一、二年级开设以听说为主的英语课。福建省厦门市也实现了全市所有公立小学一年级开设英语课。

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