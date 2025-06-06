瑞士“第一教师”质疑瑞士早期法语教学质量

Dagmar Rösler呼吁就早期法语教学进行讨论。 Keystone-SDA

针对刚刚公布的学生语言能力评估结果，瑞士教师伞形组织主席认为，应就幼儿法语课进行讨论，并表示，今后的法语教学应与英语有所区别。

2 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Top teacher questions early French in Swiss schools 更多阅览 Top teacher questions early French in Swiss schools

Deutsch de Oberste Lehrerin stellt Frühfranzösisch zur Diskussion 原版 更多阅览 Oberste Lehrerin stellt Frühfranzösisch zur Diskussion

相关内容

瑞士教师联盟(Swiss Federation of Teachers)主席Dagmar Rösler在接受《周日一瞥报》(SonntagsBlick)采访时表示：“评估结果令人担忧，同时也为我们发出了需要调整的信号。”不过，她补充道，目前断言哪方面需要调整还为时过早。

义务教育结束时，许多年轻人还无法达到德语和法语作为习得外语的既定目标。瑞士州级教育局局长联席会议(Conference of Cantonal Ministers of Education, EDK)在日前发布的基础技能评估报告中公布了上述结论。

Rösler强调，政界人士和瑞士教师联盟必须“严肃认真讨论未来对外语教育的态度。”由于各州之间情况各异，她希望讨论过程尽可能深入细致。

中国小学英语教育 自2001年起，中国教育部发布的《义务教育课程设置实验方案》规定，小学英语课程的起始年级一般为三年级。部分地区根据自身条件，已将英语教学提前至一年级。例如：北京市和上海市自2004年起，全市小学一年级开始开设英语课。广州市自2023年起要求小学一、二年级开设以听说为主的英语课。福建省厦门市也实现了全市所有公立小学一年级开设英语课。