瑞士“第一教师”质疑瑞士早期法语教学质量

针对刚刚公布的学生语言能力评估结果，瑞士教师伞形组织主席认为，应就幼儿法语课进行讨论，并表示，今后的法语教学应与英语有所区别。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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瑞士教师联盟(Swiss Federation of Teachers)主席Dagmar Rösler在接受《周日一瞥报》(SonntagsBlick)采访时表示：“评估结果令人担忧，同时也为我们发出了需要调整的信号。”不过，她补充道，目前断言哪方面需要调整还为时过早。
义务教育结束时，许多年轻人还无法达到德语和法语作为习得外语的既定目标。瑞士州级教育局局长联席会议(Conference of Cantonal Ministers of Education, EDK)在日前发布的基础技能评估报告中公布了上述结论。
Rösler强调，政界人士和瑞士教师联盟必须“严肃认真讨论未来对外语教育的态度。”由于各州之间情况各异，她希望讨论过程尽可能深入细致。
自2001年起，中国教育部发布的《义务教育课程设置实验方案》规定，小学英语课程的起始年级一般为三年级。部分地区根据自身条件，已将英语教学提前至一年级。例如：北京市和上海市自2004年起，全市小学一年级开始开设英语课。广州市自2023年起要求小学一、二年级开设以听说为主的英语课。福建省厦门市也实现了全市所有公立小学一年级开设英语课。
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在瑞士销售鹅肝，必须标明鹅在生产过程中的痛苦
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自今年7月1日起，在瑞士销售的鹅肝必须明确提及生产过程中对动物本身造成的痛苦。瑞士政府于日前就相关条例进行了修订。
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欧洲三分之一的雨燕巢穴含有塑料
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尽管雨燕很少在地面活动，但高达三分之一的雨燕巢穴遭到塑料垃圾污染。这是针对大气微塑料与动物物种之间相互作用的首次研究。
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瑞士学生语言学习能力天差地别
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义务教育结束时，相当高比例的瑞士学生都能掌握教学语言的基本阅读能力。但是，在拼写和外语学习方面，学生之间却存在天壤之别。
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瑞士布拉滕滑坡堆体高逾百米，隐患仍在积聚
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据瑞士瓦莱州自然灾害事务办公室介绍，布拉滕(Blatten)山体滑坡形成的碎石堆局部高度超过100米。目前尚未发现瓦砾堆出现裂缝或明显塌陷。
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对许多老年人来说，儿女搬走后，公寓会突然变得空空荡荡。一项瑞士调研显示，尽管老年人对于换一种新的住房形式做好了准备，却往往找不到理想住房。
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冰川崩塌，瑞士布拉滕村大面积遭掩埋
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本周三下午(5月28日)，一场冰川的巨大崩塌，将瓦莱州勒奇谷(Lötschental)布拉滕村(Blatten)的大部分地区掩埋在冰、泥和碎石之下。多栋房屋被摧毁，所幸无人受伤。
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瑞士联邦外交部长赴香港出席国际调解论坛
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5月30日，瑞士联邦外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)将在香港参加一个近60个国家的代表出席的国际调解论坛。
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阿彭策尔州村庄被誉为瑞士的“闪电之都”
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去年，瑞士内阿彭策尔州(Appenzell Inner Rhodes)的高登山区(Gonten)每平方公里雷击次数最多。该州东部的另外两个市镇雷电出现频率也很高。
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低利率点燃瑞士人购房置业梦想
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在乡间拥有一栋独立住宅一直是瑞士人心中的梦想。不断下调的利率重新燃起了人们的希望。因此，住房价格可能会继续上涨。
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健康调查：逾半数瑞士男性超重
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瑞士2022年健康调查的结果揭示了两性健康差距：55%的女性和44%的男性长期忍受着至少一种慢性疾病。同时，52%的瑞士男性有超重问题(包括肥胖症)，该比例在女性中为34%。
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瑞士教育体系获高分
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上周发表的一份调研结果显示，四分之三的瑞士人都对本国的教育体系感到满意。
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法语在瑞士越来越吃香
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瑞士人能言善道，不仅用一种语言，而是用多种语言。这点有数据见证：三分之二瑞士人经常用一种以上语言交流。德语在瑞士最为普遍，然而随着移民的增多，瑞士讲德语的人越来越少，而法语则有翘首趋势。
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