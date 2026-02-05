瑞士花粉季将至
随着气温回升至5摄氏度以上，阳光再次洒满大地，瑞士的花粉季也将悄然而至。
瑞士过敏中心(Swiss Allergy Centre)建议，对花粉过敏的人群现在就可以开始服用抗敏药物，并密切关注花粉季的情况。
去年12月已在部分地区测得首批榛树花粉。过敏中心表示，目前，花粉浓度正持续上升。榛树过敏者很可能会对此有所察觉，在提契诺州及瑞士中部地区尤其明显，且该趋势将逐渐蔓延。
过敏中心专家罗克珊·吉约(Roxane Guillod)在接受Keystone-ATS新闻社采访时表示：“当前的寒冷潮湿天气减缓了花粉的传播速度，然而，一旦天气转暖，花粉浓度会迅速提升，尤其在晴朗的午后。”
近年来，部分城镇除种植本地黑桤木、灰桤木和绿桤木外，还增种了紫桤木。 据过敏中心介绍，该品种花期早于本地树种。
去年12月，已检出红桤木花粉。从过敏学角度看，这类树种会延长过敏患者在致敏原中的暴露时间，不建议种植。
吉约认为，花粉季从1月开始将成为“新常态”。过去几年来，花粉季持续朝1月份前移。
过敏中心建议，近期出现打喷嚏症状但无法判断是患感冒还是过敏的人群进行检测确认。
1) 关注花粉预报与高发时段
定期查看当地花粉浓度预报或天气预报中的花粉指数。在花粉浓度高时段(如清晨、干燥多风天气)减少户外活动。
2) 户外防护措施
外出时佩戴口罩(如医用口罩/N95)和护目镜，减少花粉进入鼻、眼部。穿长袖衣物，减少皮肤暴露。避免园艺、修剪草坪等易搅动花粉的活动。
3) 回家后清洁
回家后及时更换衣物，洗手洗脸甚至淋浴，减少附着在皮肤、头发上的花粉带入室内。定期清洗床单、被褥和窗帘等，保持室内清洁。
4) 室内环境控制
在花粉季节尽量关闭门窗，特别是在花粉浓度高时段。汽车内可开启内循环模式减少外部花粉进入。
5) 定期鼻腔清洗
使用生理盐水清洗鼻腔可帮助清除吸入的花粉，缓解症状。
6) 预防与治疗
对已知花粉过敏者，可在花粉季开始前提前1-2周在医生指导下开始使用抗组胺药、鼻喷激素等预防药物。症状严重或持续性过敏者应及时就医，遵医嘱规范用药或咨询医生进行脱敏治疗(免疫疗法)。
