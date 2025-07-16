瑞士道路：配备替代动力系统的车辆数量有所增加

2025年上半年，瑞士配备替代动力系统的汽车数量有所上升。与此同时，尽管气候危机加剧，大型运动型多用途车(SUV)仍持续受到青睐。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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这是AutoScout24在线门户网站发布的一项分析结果。
瑞士市场集团(Swiss Marketplace Group)7月11日发布新闻稿称，今年上半年，AutoScout24平台上配备替代驱动系统的车辆广告数量再次上升。这一趋势在年初已初现端倪，部分原因是零售领域的二氧化碳排放标准日益严格。
在新车销售中，增幅最大的是插电式混合动力车(+15.5%)，其次是轻度混合动力车(+12.6%)和纯电动车(+8.6%)。所谓轻度混合动力，是指电动马达在车辆起步和加速时提供辅助动力。
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电动汽车在全球加速发展，却在瑞士放缓脚步
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2024年11月，电动汽车在全球的销量实现了第七个月的连续增长，32%的同比增幅创历史新高。与此同时，中国继续领跑全球销售市场。电动汽车在世界范围内的销量虽呈上升趋势，却在欧洲和瑞士的市场上遭遇了长期增长后的首次销量下滑。
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AutoScout24在二手车市场也观察到类似发展：其中轻混车型增长19.2%，插混车型增长14.5%。AutoScout24首席执行官阿尔贝托·桑斯·德·拉马(Alberto Sanz de Lama)在新闻稿中表示：“我们注意到，瑞士民众对混合动力技术的接受度正持续上升。”
SUV仍备受追捧
不过，瑞士对大型SUV的需求依旧旺盛。新闻稿指出，今年上半年，AutoScout平台共登出逾4万辆新SUV和15万辆二手SUV广告，分别较去年同期增长3.4%和5.4%。
专家指出，曾一度引发激烈讨论的SUV税和围绕可持续性的争议，似乎都未曾削弱该类车型的吸引力。此外，多功能休旅车(MPV)的增长同样显著，新车增长6.7%，二手车增长7.3%。
根据AutoScout24数据，斯柯达晶锐(Škoda Fabia)、大众高尔夫(VW Golf)和大众波罗(VW Polo)仍位列新车广告数量排行榜前列；而在二手车市场，大众高尔夫、斯柯达明锐(Škoda Octavia)和大众途观(VW Tiguan)继续占据主导地位。
瑞士长期被视为环保先锋，但车市却显露出一种有趣矛盾：环保意识高涨，却依然热衷大型SUV。根据 AutoScout24 数据外部链接，今年上半年大型SUV广告数量在瑞士的新车和二手车市场都有所上涨，显示出此类车辆持续受欢迎。
即便瑞士各地讨论“SUV税”或仿效巴黎高罚停车政策以应对排放问题，城市级收费措施尚未真正落地，SUV在市场中的上升趋势也几乎未受影响。
更重要的是， Reddit 上瑞士网友就此现象进行了热烈讨论，其中不少瑞士网友坦言：SUV的主要优点在于上下车方便，乘坐舒适，人可以坐得更高更直，车内空间更大，载物更方便等。
这反映出瑞士人真实的购车动机：使用便利、安全感、生活场景需求，这些考虑往往胜过环保因素。
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瑞士工作组呼吁采取紧急措施阻止针对女性的杀戮
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针对女性的暴力在任何社会都是历史的倒退。近日，瑞士打击针对女性施暴的特别工作组确定了三项措施，将加强机构间的合作，有望为受害者提供更好的庇护，提前阻止暴力行为的发生。
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苏黎世州不希望为未成年人实施性别重置手术
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瑞士在性少数群体权益保护方面称不上先锋，直至2022年同性婚姻合法化，才算与许多其他西欧国家接轨。随着人们对性别重置手术的态度越发谨慎，苏黎世州率先提出该领域需要更加规范。
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瑞士因其政治人文和自然环境优势，以及高额的薪资成为高度国际化的国家。前往瑞士的移民一度以寻求庇护的难民为主，如今，大量的高素质移民为推动其经济增长做出了巨大贡献。
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建筑密度不一定会导致城市升温
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拥挤的空间自带热感，这也是为什么大家都会觉得城市密度化导致升温。作为在有限土地上拓展居住空间的手段，密度化似乎不可避免。不过，瑞士专家表示，密度不是问题，如何布局才是关键。
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7月4日，一只吉娃娃协助救出了它在费冰川(Fee Glacier)上被困的主人。它向救援队发出信号，指引救援人员找到掉入冰川裂缝中的男子。
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ABB拓展在华机器人业务
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4月，ABB集团表示拟分拆机器人业务独立上市，并计划在2026年第二季度完成100%分拆。与此同时，ABB于近日宣布拓展在华业务，引进三款新型机器人系列，用于电子、消费品工业、制造业等高速发展的领域。
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媒体报道称，中国电商平台Temu正在为进入瑞士食品零售市场做准备。瑞士德语日报《每日导报》透露，继德国市场启动后，Temu开始对瑞士市场跃跃欲试。
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跟踪行为在瑞士将被视作刑事犯罪
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在瑞士，跟踪行为将明确受到法律制裁。瑞士议会于6月26日达成一致，将跟踪骚扰行为纳入《刑法典》。
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欧盟公民前往瑞士主要目的是工作
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经济的发展离不开强有力的劳动力市场。瑞士联邦统计局的预测显示，瑞士人口增长自2035年起将完全依靠移民。联邦经济事务秘书处近日的报告也指出，瑞士的劳动力市场大门必须保持敞开。
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欧洲最快乐的退休老人住在瑞士
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如果预算充足，想在欧洲养老，选哪个国家呢？瑞士人寿保险公司的一份调查为你贴心指路。欧洲最快乐的老年人住在瑞士。他们不仅身体健康，对自己的社交娱乐生活也相当满意。
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根据瑞士法语电视台的一项分析，瑞士人购买汽车的长度每年增长一到两厘米。瑞士法语区的人比德语区人更喜欢小型汽车，但是日内瓦除外。
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尽管去年全球销售超过1’000万辆纯电池驱动的汽车，但电动车市场的增长速度正在放缓-包括在瑞士。
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