瑞士道路：配备替代动力系统的车辆数量有所增加

市场上有越来越多配备了替代动力系统的车辆供用户选购。 Keystone-SDA

2025年上半年，瑞士配备替代动力系统的汽车数量有所上升。与此同时，尽管气候危机加剧，大型运动型多用途车(SUV)仍持续受到青睐。

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这是AutoScout24在线门户网站发布的一项分析结果。

瑞士市场集团(Swiss Marketplace Group)7月11日发布新闻稿称，今年上半年，AutoScout24平台上配备替代驱动系统的车辆广告数量再次上升。这一趋势在年初已初现端倪，部分原因是零售领域的二氧化碳排放标准日益严格。

在新车销售中，增幅最大的是插电式混合动力车(+15.5%)，其次是轻度混合动力车(+12.6%)和纯电动车(+8.6%)。所谓轻度混合动力，是指电动马达在车辆起步和加速时提供辅助动力。

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AutoScout24在二手车市场也观察到类似发展：其中轻混车型增长19.2%，插混车型增长14.5%。AutoScout24首席执行官阿尔贝托·桑斯·德·拉马(Alberto Sanz de Lama)在新闻稿中表示：“我们注意到，瑞士民众对混合动力技术的接受度正持续上升。”

SUV仍备受追捧

不过，瑞士对大型SUV的需求依旧旺盛。新闻稿指出，今年上半年，AutoScout平台共登出逾4万辆新SUV和15万辆二手SUV广告，分别较去年同期增长3.4%和5.4%。

专家指出，曾一度引发激烈讨论的SUV税和围绕可持续性的争议，似乎都未曾削弱该类车型的吸引力。此外，多功能休旅车(MPV)的增长同样显著，新车增长6.7%，二手车增长7.3%。

根据AutoScout24数据，斯柯达晶锐(Škoda Fabia)、大众高尔夫(VW Golf)和大众波罗(VW Polo)仍位列新车广告数量排行榜前列；而在二手车市场，大众高尔夫、斯柯达明锐(Škoda Octavia)和大众途观(VW Tiguan)继续占据主导地位。