瑞士酒吧火灾：四名目击者描述现场混乱情形

1月1日凌晨，瑞士滑雪胜地克莱恩-蒙塔纳的“星座”(Le Constellation)酒吧发生致命火灾，造成40人死亡，119人受伤，其中多是青少年。
数小时后，瑞士电视台录制了四段采访。在这些第一手资料中，见证者提到现场的混乱、滚滚浓烟、恐慌和死里逃生的经历。一位家长讲到，他十几岁的儿子和朋友们在火灾吞噬热门酒吧前几分钟被拒之门外，逃过一劫。
此内容发布于
2026年01月05日
瑞士媒体指出，缺乏年度消防安全检查、业主自行翻修以及可燃的隔音材料，可能是构成过失指控的关键因素。
