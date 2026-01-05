瑞士酒吧火灾：四名目击者描述现场混乱情形

1月1日凌晨，瑞士滑雪胜地克莱恩-蒙塔纳的“星座”(Le Constellation)酒吧发生致命火灾，造成40人死亡，119人受伤，其中多是青少年。

数小时后，瑞士电视台录制了四段采访。在这些第一手资料中，见证者提到现场的混乱、滚滚浓烟、恐慌和死里逃生的经历。一位家长讲到，他十几岁的儿子和朋友们在火灾吞噬热门酒吧前几分钟被拒之门外，逃过一劫。

